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ЭКСКЛЮЗИВ: Крокодильи нежности в Минском зоопарке

Регионы 20.07.2018 | 17:03

Минский зоопарк сообщил сенсационную новость: в условиях неволи на свет появилось рекордное количество детенышей - сразу 17 крокодиловых кайманов! Посетителям зоопарка не терпится посмотреть на такое чудо, но пока что нельзя - малышей держат в карантине. Публике их обещают показать 18 августа, когда планируется большое мероприятие ко Дню рождения зоопарка. Однако корреспондентам БЕЛТА разрешили заглянуть в закрытую для посетителей зону и понаблюдать за тем, чем питаются и как себя ведут зубастые крохи.

"Кайманы вылупляются небольшими - примерно по 40 г. И легко помещаются на женской ладони. Но за год при правильном рационе питания они прибавляют в весе в 50 раз. Уже совсем скоро их будет непросто удержать в руке", - объясняет младший научный сотрудник Татьяна Солтысова.

Тем, кому не очень верится в такой стремительный рост, стоит заглянуть в экзотеррариум. В просторном вольере с бассейном, словно живые статуи, которые лишь изредка соизволят пошевелиться, обитают в окружении красноухих черепах три взрослых крокодиловых каймана - парочка Мальчик и Девочка и еще одна молодая самочка.

"Сами по себе кайманы в зоопарках не редкость. Но, когда мы начали интересоваться вопросом получения потомства, оказалось, что это явление редкое, особенно в большом количестве. Однако наши Мальчик и Девочка радуют. От них мы уже третий год подряд получаем кайманят. Сколько радости было, когда в 2016 году из инкубированных яиц вылупились 3 детеныша! В прошлом году из кладки вышел только один кайманенок. Но нынешний результат превзошел все ожидания", - отмечает Татьяна.

Первые рожденные от Мальчика и Девочки кайманы были проданы в другие зоопарки. Перед этим год научные сотрудники наблюдали за их ростом и развитием, чтобы потом делиться опытом с коллегами. "Кладку у матери забирали и около 3 месяцев инкубировали. Когда детеныши вылупились, к родителям их не возвращали. Это опасно из-за большой разницы в размерах: взрослые кайманы вполне могут нечаянно задавить малышей, - рассказывает Татьяна. - Первые пять дней кормить их не нужно, ведь новорожденным кайманятам достаточно питательных веществ желточного мешочка. Потом в рационе появляются насекомые. Предыдущих кайманят мы выкармливали сверчками. Этих же - тараканами. Их не ловят где-то по всему зоопарку, а специально выращивают - у нас своя кормовая база".

Нам предоставляется возможность наблюдать за процессом кормления малышей.

Небольшой бассейн-ванночка в карантине напоминает Парк Юрского периода в миниатюре. Татьяна заверяет, что детеныши неплохо себя чувствуют в условиях ограниченного пространства.

Работник зоопарка рукой загребает немного снеков-тараканов - и это шевелящее усами месиво распределяется по бассейну: кто идет в заплыв, кто ползает прямо по головам маленьких хищников. Но рано или поздно они попадают туда, куда им и уготовано - в пасть крокодилового каймана.

По мере роста животных спектр питания будет меняться. "Их переведут на мышек, крысок, приучат к кормлению кусочками мяса и рыбы. В природе кайманы хищники - что поймают, то и съедят. Но выращенных в неволе в природу уже не выпустишь: их охотничьи инстинкты здорово подавлены и учиться этому им негде, да и незачем. Это тараканов малыши ловят прекрасно. Когда их переведут на искусственные корма, которые не шевелятся, инстинкт притупится", - объясняет Татьяна Солтысова.

Пока у кайманят второй завтрак, нам показывают их будущий корм.

Хотя мышат и крысят очень жалко, но содержание рептилий того требует. И речь не только о кайманах - все полки в помещении заняты ящиками с небольшими змеями, в аквариуме побольше, свернувшись петлями, нежится в лучах лампы питон.

Тем временем Татьяна демонстрирует еще одного кайманчика, чтобы доказать, что рептилии, как и любые другие животные, имеют не только внешние различия, но и по характеру, особенностям реакции друг на друга не похожи. "Если пробуешь взять на руки, один будет активно пытаться удрать, другой сожмется и прикинется камушком. Кто-то будет до последнего сопротивляться и пытаться укусить, а кто-то смирится с судьбой и будет спокоен. Вот как этот. Можете даже погладить", - протягивает Татьяна в нашу сторону ладонь с миниатюрным зубастиком. И милаха терпеливо дает себя погладить по хвосту и спине.

Хотя малыши выглядят умилительно, специалист не рекомендует заводить крокодилового каймана в качестве домашнего питомца. Достаточно одного взгляда на родителей этих крох, чтобы понять причину.

"Хотя рептилия и неприхотливая, чтобы создать правильную среду для нее, придется потратиться. Нужно иметь оранжерею с большим бассейном и соответствующими условиями, много оборудования, которое приходится еще и регулярно менять. Например, инфракрасную лампу, чтобы согревать рептилию, и ультрафиолетовую, чтобы животное получало необходимое количество витамина D. В условиях Беларуси все это приходится обеспечивать искусственно круглый год", - поясняет младший научный сотрудник.

В том числе из-за невозможности содержать их всех Минский зоопарк 17 кайманчиков будет продавать. Причем не только в белорусские зоопарки и зоопарки ближайших соседей. "Как вариант, крокодиловый кайман станет прекрасным украшением, например, кафетерия или заведения, которое может обеспечить подходящую площадку и условия. Он всегда будет привлекать внимание", - рассуждает Татьяна.

Так что у посетителей Минского зоопарка не слишком много времени, чтобы наблюдать за ростом малышей: сразу после карантина будут рассматриваться предложения от покупателей. И это еще одна причина горожанам и гостям посетить 18 августа Минский зоопарк.

Это возможность полюбоваться как на представителей белорусской фауны, так и на экзотических животных, птиц, рыб.

Программа праздника включает показательное кормление всех малышей, которые появились в зоопарке в последнее время. Это крокодиловые кайманы, зубренок Булат, яркие пятнистые котята-оцелоты, которых как раз переселят в новый вольер. Впервые будут представлены публике и новорожденные носухи (сейчас они в карантине), которых будут поить молоком. А еще шоу джигитовки, анимационная программа для детей, интерактивные площадки и концерт "Песняров".

Приходите - здесь всегда рады гостям! И если хорошо себя вести, никто не укусит.

Екатерина КНЯЗЕВА,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-

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Теги
животные, зоопарк, Минск, репортаж
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