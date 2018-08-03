РЕПОРТАЖ: Лисички от Br7 за кг, черника от Br5 - легко ли заработать на грибах и ягодах

Ягодно-грибной сезон в полном разгаре. Дары леса можно найти на любом столичном рынке. Но если спросить у минчан, где лучший выбор и ассортимент, то они без раздумий скажут - на Комаровке. Сюда и отправились корреспонденты БЕЛТА, чтобы прицениться и посмотреть на сезонную торговлю, как говорится, изнутри.

На Комаровке торговля начинается с 7 утра. Чтобы привезти свежий товар, многим продавцам приходится вставать с восходом солнца. Ведь до того как выложить свою продукцию на прилавок, необходимо получить разрешение ветеринарно-санитарной лаборатории. Туда мы и направились в первую очередь.

Работы у ветспециалистов немало. В будний день здесь проводят до 200-300 экспертиз, в выходные это цифра достигает 400. Продукцию проверяют на содержание радионуклидов. Процедура достаточно трудоемкая и требует строгого соблюдения технологического процесса. Попасть в лабораторию постороннему человеку практически невозможно, но для нас сделали исключение. Ведущий ветврач лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы №4 Мингорветстанции Анна Варочкина, как всегда, за работой. На экспертизу ей принесли ящики черники и лисичек. К слову, если партия большая, то специалистам приходится выходить на торговые ряды или склад, чтобы на месте взять пробы для радиационного контроля.

Итак, перед нами два ящика с дарами леса. "Сначала надо оценить органолептические показатели продукции. Ягоды должны быть свежими, чистыми, зрелыми, без повреждений вредителями и болезнями. Допускается лишь незначительное количество помятых ягод и остатка листьев", - поясняет Анна Варочкина. Такие же требования предъявляются к грибам. Лисички, сыроежки, шампиньоны должны быть чистыми, с цельной ножкой и не переросшими. Продажа смеси грибов запрещена. Второй этап экспертизы - определение однородности продукции. При помощи дозиметра измерения проводятся в трех контрольных точках ящика: сверху, чуть ближе к середине и снизу. Следующий этап - отбор точечных проб. Анна Владимировна перекладывает немного черники из ящика в другую емкость, перемешивает все и отделяет среднюю пробу в 1,5 кг. Перед подачей на измерительный прибор ягоду перебирают и моют. Что касается грибов, то алгоритм такой же, плюс их обязательно измельчают. Подготовленная проба помещается в сосуд, уплотняется крышкой, взвешивается и помещается в радиометр. Специалист озвучивает результат: чернику и лисички можно продавать.

Заключение по радиологии заносится в специальный журнал, а хозяину продукции выдается талон, в котором указаны все данные экспертизы. Кстати, покупатель при желании может ознакомиться с этой информацией, попросив у продавца такую справку. Одна экспертиза в среднем длится около 15 минут. С начала сезона в лаборатории проведено около 2 тыс. экспертиз дикорастущих ягод и 500 экспертиз грибов. Причем превышение радионуклидов зафиксировано только в одной партии черники и нескольких партиях грибов. Такая продукция утилизируется.

Ну а мы вместе с продавцом берем талон и идем к контролеру рынка. Именно он должен выделить место для торговли. Места частникам предоставляются на платной основе. Стоимость аренды в день варьируется от 4 до 10 рублей, в зависимости от объема реализуемой продукции. При этом продавец должен иметь при себе паспорт, справки о пройденной флюорографии и ведении личного подсобного хозяйства (когда речь идет о плодоовощной продукции) и допуск лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Кстати, на рынке активно используются современные информационные технологии. По словам начальника отдела организации рыночной торговли Комаровского рынка Аллы Фидрусь, через интернет можно заранее забронировать себе торговое место. "Вся необходимая информация размещена на сайте Мингорисполкома. Кроме того, на безвозмездной основе рынок предоставляет торговые места пенсионерам и инвалидам. В выходные дни здесь им отводится до 80 мест", - отмечает она. При этом добавляет, что если контролер обнаружит того, кто пренебрег правилами, он будет лишен права торговли, а продукция утилизирована.

Наконец мы попали на территорию торговых рядов. Ассортимент богатый. Цены с утра на одну и ту же продукцию у всех примерно одинаковые, ситуация существенно меняется ближе к вечеру. Многие продавцы, чтобы продать товар, начинают сбрасывать цены. Бабушки чаще реализуют дары леса стаканами, ведерками и готовы сделать скидку понравившемуся покупателю.

Наше внимание привлекает пенсионер из Узденского района, знакомимся. На прилавке Валентина Барковского красуется вырезанный из дерева мухомор. Заметив улыбку на моем лице, пенсионер начинает предлагать товар. Лисички у него чистые и красивые, их можно покупать на развес или в индивидуальной таре.

"Цена на рынке - 7 рублей. Я прошу за кило 7,50. Товар хорошо берут", - вступает в диалог Валентин Барковский. "Собираете сами?" - уточняю я. На лице продавца появляется удивление. "Я в лесу родился, знаю каждое грибное место. Лисички не только вкусные, но и очень полезные. Мы дома их и в солянку добавляем, и с картошкой тушим. Но больше всего мне нравится обжарить их с луком и морковкой и как гарнир подать к картошке. Со сметаной будет еще вкуснее. Только предварительно перед готовкой обязательно грибы минут пять надо подержать в кипятке", - рассказывает он нам, нагоняя аппетит и вызывая желание купить лисички, чтобы побаловать своих близких. Валентин Барковский сокрушается, что в этом году в его любимых местах грибов немного. Свои полтора ведра лисичек он собирал шесть часов. Обычно вечером ходит в лес, а утром уже на рынке. В неделю он делают пару таких вылазок в столицу, параллельно привозя на продажу зеленый лук, наборы для закатки огурцов и последнюю малину. На прилавке всего несколько стаканчиков ягод по 2 рубля за пол-литра. Да, нелегкий хлеб, думаю я про себя и желаю улыбчивому пенсионеру удачной торговли.

К слову, на рынке таких милых и приятных продавцов много. Галина Гобриянчик предлагает голубику - крупную и красивую на вид. Она живет в деревне Ковалевичи, это Пуховичский район. Сегодня на рынок она привезла еще малину, крыжовник, огромные желтые сливы. "Ягоды у меня хорошие. Голубика садовая, поэтому прошу за килограмм 12 рублей. У других бывает 9 и 10 рублей, но моя особо вкусная и сладкая, внуки очень ее любят", - рекламирует женщина свой товар. Потом, немного вздохнув, добавляет: "Дочка у меня одна детей поднимает, тяжело. Вот мне и приходится торговать, помогать ей". "Внуки вчера вечером сбегали в лес и принесли ведерко лисичек. Дочка, сын и невестка помогали ягоды собирать. Такие сборы в столицу занимают минимум часа три", - с небольшой грустью в голосе рассказывает Галина Гобриянчик. На улице жарко и душно. Погода сказывается и на покупательском спросе. Людей мало, и часть товара часто возвращается домой.

Ягод на Комаровском рынке много самых разных, а вот чернику мы нашли с трудом, она уже отходит. За литровую банку лесной красавицы Марина из Сморгони просит 5 рублей. Оптом дешевле, трехлитровое ведро стоит уже 13 рублей. Ягода, конечно, красивая и очень чистая, ни листочка, ни веточки. "Перебираете?" - спрашиваю я. "Сразу собираю чистую чернику, иначе вид товарный потеряет", - уточняет продавец.

Собрать чистую ягоду - дорогого стоит. Утверждаю это на личном примере. В детстве всей семьей мы часто делали вылазки в лес за черникой. И чтобы наполнить литровую банку, нужно сто раз наклониться к каждой веточке ягодника. Марина привезла на продажу 20 литров. Говорит, что в лес накануне пошла в 5 утра, а вернулась в 5 вечера. Она торгует в Минске больше десяти лет, наведываясь в столицу два-три раза в неделю. Вечером, чтобы не везти нереализованные ягоды домой, женщина снижает цену.

Мне после таких рассказов уже совсем не хочется торговаться. Многим кажется, что ягодно-грибной бизнес прибыльный, собирай в лесу да продавай. Но какой труд за всем этим стоит. Впрочем, это касается и продажи овощной продукции. На выходе из рынка мы наткнулись на прилавок с надписью Бойба. Это фамилия продавца. Василий вместе с женой выращивает помидоры и огурцы. За огурцы просит 1-1,5 рубля, за помидоры - от 2 до 6 рублей. "Вся моя продукция без ГМО. Если будет некачественной, то брать не будут, а мне надо детям помогать. Мы с женой работаем круглый год, без перерыва. Торгую на этом месте всегда. Обязательно приходите за томатами", - приглашает Василий Бойба.

Когда я шла сегодня на Комаровский рынок, то думала, что репортаж будет о "коммерсантах из леса" и завышенных ценах. А получился про людей, которые зарабатывают небольшие деньги тяжелым трудом. На выходе меня нагнала одна из руководителей рынка, чтобы передать любопытной журналистке подарок - стаканчик садовой голубики от Галины Гобриянчик. Приятно, неожиданно и вкусно. Как и обещала продавец, голубика оказалась очень сладкой.

Светлана СУХАРКО,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА.

БЕЛТА.-0-