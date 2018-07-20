РЕПОРТАЖ: "Ловим каждую погожую секунду" - уборочная в Гродненской области набирает темп

Во всех районах Гродненской области уже приступили к уборке зерновых. Активному старту, правда, помешали участившиеся в последние дни дожди и грозы. На сегодня убрано около 10% площадей. В лидерах Зельвенский (22%), Свислочский и Вороновский (по 21%) районы. Набирает темп уборочная кампания и в других районах. В лидерах по урожайности Гродненский, где в среднем собирают 41,5 ц/га. В одно из хозяйств района - СПК им. Деньщикова - отправились корреспонденты БЕЛТА.

Здесь шутят, что главная утренняя новость - прогноз погоды. Опытным работникам хватает беглого взгляда на небо, чтобы понять, как удастся поработать. "Не волнуйтесь, они дождь не принесут", - успокаивают нас комбайнеры, судя по тому, как тревожно смотрим мы на тучи на горизонте.

Дожди почти на неделю задержали начало уборочной кампании. В эти дни приходилось использовать буквально каждую минуту хорошей погоды, переезжать с поля на поле, выбирать более сухие участки. Сегодня солнечный день, которому радуются и руководители, и комбайнеры, и водители, задействованные на отвозе зерна.

"Все сразу включаются в работу. Подгонять уж точно никого не надо. Люди опытные, у большинства это далеко не первая уборочная. Поэтому все понимают степень ответственности. Конечный результат формируется по вкладу каждого", - отмечает заместитель председателя СПК им. Деньщикова Валерий Бычковский.

В поле вышли все 17 комбайнов, на отвозе зерна задействованы более 10 единиц техники. Все работники обеспечены горячим питанием - сытными обедами и ужинами.

"Что ж, будет погода, будем работать без выходных. Ведь убирать куда лучше, чем стоять в ожидании под дождем, - говорит комбайнер Николай Пригодич. - Тяжело? Может быть. Все зависит от того, как относишься к работе. Ответственный подход, например, к подготовке комбайна, позволит работать без остановок". Выясняется, что Николай сегодня отмечает 40-летний юбилей. На вопрос, не обидно ли встречать день рождения за штурвалом комбайна, отвечает, что за последние 20 лет привык. Главное - чтобы урожаи радовали да простоев по погодным или другим обстоятельствам не было, а отпраздновать можно и позже.

Засуха сказалась на урожае. Таким, как в прошлом году, он точно не будет. Пока в хозяйстве убрали около 730 га, под зерновые отведены площади в 3,2 тыс. га. Собрано более 3,9 тыс. т зерна при средней урожайности в 50 ц/га. По окончании уборочной кампании в СПК ожидают урожайность в 60-70 ц/га. Это позволит выполнить госзаказ по поставке зерна и обеспечить себя необходимым количеством кормов.

"Горячая пора? А в сельском хозяйстве других не бывает, - подмечает водитель Михаил Хомбак. - Как начнем весной с посевной, так только к белым мухам - зиме заканчиваем: посевная, заготовка кормов, уборочная, посевная, уборка кукурузы, свеклы. Постоянно в движении, постоянно в работе". Михаил за рулем грузовика более 35 лет. Признается, что не было ни одной одинаковой уборочной, везде были нюансы. Однако любые сложности можно преодолеть при добросовестном отношении к работе. А иначе здесь, похоже, и не умеют.

Главный агроном СПК им. Деньщикова Геннадий Эйсмонт также считает, что идеальной погоды в сельском хозяйстве не бывает. "Сложно вспомнить год, когда бы все складывалось с погодой сообразно нашим желаниям, - отмечает он. - Всегда надо быть готовым работать в изменяющихся условиях, оперативно реагировать на ту или иную ситуацию". Специалист добавляет, что в этом году ожидается хороший урожай сахарной свеклы и кукурузы.

Солнечный день год кормит, поэтому журналистам уделить много времени не получается - на счету каждая минута. Если небесная канцелярия не подведет, завершат уборку зерновых за две недели.

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

Фото Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.-0-