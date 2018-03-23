РЕПОРТАЖ: Магазины Белкоопсоюза: беспроцентная рассрочка, низкие цены и приветливый персонал

Сеть магазинов "Родны кут" насчитывает более 2 тыс. торговых точек, расположенных по всей Беларуси. Потребительская кооперация ориентирована на продажу товаров отечественного производства и выступает крупным покупателем продукции белорусских предприятий. Магазины под брендом "Родны кут" обещают покупателям низкие цены, приветливый сервис и качественные товары. Корреспонденты БЕЛТА посетили торговые точки, которые находятся под управлением Логойского районного потребительского общества, и оценили уровень обслуживания.

В состав Логойского райпо входят 88 торговых предприятий, десять точек общественного питания, два кондитерских цеха, 14 автолавок и кулинария. Всего в Логойском районе 35 тыс. жителей, из них 5,5 тыс. живут в малых населенных пунктах - их обслуживают автолавки.

По словам заместителя председателя правления Логойского райпо Ольги Капустинской, удельный вес потребкооперации в районе составляет 40,5%. "Конечно, удельный вес немного упал. Но мы стараемся концентрироваться на своих объектах и в мае открываем новый магазин в центре Логойска, который составит конкуренцию частнику. Это будет большой современный магазин, соответствующий всем требованиям, площадью в 300 кв.м", - сообщила она.

Ольга Капустинская также отметила, что в отличие от других торговых сетей, здесь отдают предпочтение товарам белорусского производства: 90% продукции сделано в стране. Изюминка Белкоопсоюза - заготовки: в магазинах принимают сезонные ягоды, грибы, фрукты и овощи, что выгодно и сельским жителям, и магазинам. Находить подход к сердцу и кошельку клиента позволяет и беспроцентная рассрочка на год на бытовую технику и другие товары.

Первым корреспондентов встретил магазин в поселке Косино Логойского района. Здесь живет всего 600 человек, но даже в середине буднего дня покупатели есть. Одна из них - Лилия Владимировна. Женщина призналась, что ходит в этот магазин постоянно и покупает все необходимое только здесь. "Нет необходимости заказывать товары, всего хватает. Только если строительные материалы ближе к летнему сезону. Вообще мне очень нравится, как работает персонал магазина: здесь всегда чисто, убрано, продавцы вежливые, подскажут и помогут выбрать", - поделилась впечатлениями она.

Заведующая магазином в Косино Зоя Мулыко подтверждает: здесь стараются создать максимально привлекательные условия для клиентов. Например, постоянно проводят скидки на продукцию магазина, к праздникам расширяют ассортимент товаров. "Максимальная наценка в 39% у нас на пиво, минимальная в 16% на молоко. Основной товарооборот магазина складывается благодаря реализации товара в рассрочку: магазин предоставляет ее без процентов на 12 месяцев. Я знаю всех людей в поселке и если уверена в человеке, то беру ответственность на себя и предоставляю рассрочку", - рассказала она.

Не так давно Логойскому райпо отдали восемь торговых объектов и два маршрута автолавок, ранее принадлежавших Борисовскому райпо. Местное население довольно переменами: появилось больше товара, вырос уровень магазинов. Автолавка - удовольствие затратное: самая крайняя торговая точка находится в 70 км от Логойска, маршрут в Борисовский район составляет в среднем 250 км. Решили продолжить путешествие по Минской области и лично посмотреть, как повлияла на магазин в Борисовском районе смена управления.

Агрогородок Зембин насчитывает 700 человек. Местный "Родны кут" встречает нас новым паркетом и полными прилавками продуктов. Даже не верится, что несколько месяцев назад магазин переживал тяжелые времена.

"Добавили больше промтоваров, расширился ассортимент. Мы составили конкуренцию "частнику", - рассказывает заведующая магазином Светлана Богдан. По ее словам, с приходом Логойского райпо увеличился поток клиентов: в день заходит человек 300. Это сказалось и на выручке. Если раньше за месяц магазин зарабатывал Br10 тыс., сейчас (с 1 по 23 марта) уже выручили Br20 тыс.

Передача магазина в распоряжение Логойского райпо пришлась по душе и местному населению. Вера Ивановна рассказала: "Раньше меньше товаров было, ездили в Борисов закупаться. А сейчас вот сколько всего есть. И продавцы хорошо обслуживают. В общем, другие магазины тоже неплохие, но тянет в "Родны кут".

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-