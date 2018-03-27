РЕПОРТАЖ: МЧС проверяет торгово-развлекательные центры

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко вчера сообщил о том, что глава государства дал поручение МЧС разработать комплексный план и до конца месяца организовать проверки в Беларуси всех мест массового скопления людей (торговых центров, кинотеатров и др.). Работа была организована в тот же день. Прежде всего спасатели обращают внимание на вопросы обеспечения безопасности на объектах, пути эвакуации, работу системы безопасности, автоматики, пожаротушения, а также обучения персонала - их знания и умения, фактические наработки. Министр порекомендовал всем руководителям, владельцам данных объектов не ждать прихода работников МЧС, а принять исчерпывающие меры по созданию безопасных условий. Информацию о результатах проверок ведомство планирует разместить в открытом доступе.

Во время проверки ТЦ на Нестерова

Сегодня работники Минского городского управления МЧС среди прочего посещают три торговых центра - "Симакс" на ул. Нестерова, ГУМ на пр. Независимости и "Дана Молл" на ул. Петра Мстиславца. Сначала работники МЧС провели учебную эвакуацию и проверили действия персонала. "Внимание, пожарная опасность, просьба работникам и посетителям покинуть здание согласно планам эвакуации", - объявили в торговом центре на ул. Нестерова. Покупатели не спешили покинуть здание, и персонал не смог оперативно организовать эвакуацию. Некоторые посетители, несмотря на звучащее предупреждение, продолжали заходить в торговый центр. Позже персонал организовался и приступил к выводу людей.

Во время проверки ТЦ на Нестерова

"Менеджеры должны обеспечивать эвакуацию и предотвратить панику в том числе при сработке оповещения, здесь же мы наблюдаем печальную ситуацию, когда в течение более 10 минут ни работники объекта, ни посетители не считают нужным слушать сообщение. Увидев работников МЧС, они понимают, что это учебная тревога, но не относятся к вопросам безопасности серьезно. И персонал начал осуществлять обязанности по выводу посетителей только через 10 минут после сработки системы оповещения", - отметила официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

Во время проверки ТЦ на Нестерова

Нарушения требований пожарной безопасности

На эвакуацию ТРЦ "Симакс" ушло 14 минут. В то же время работники МЧС проводят проверку пожарной безопасности объекта. Спасатели обнаружили нарушения - во время эвакуации один из выходов был закрыт и частично заставлен шкафами, в проходе стояли столы и стулья, лестница завалена коробками. Также товар выставлялся на проходах в торговом зале, что мешало выводу людей. "Действия персонала недостаточны для того, чтобы вовремя вывести людей. Для этого нужны постоянные занятия, периодически проводить эвакуацию. Мы проверим знания, систему сигнализации, исправность системы пожаротушения. Проверку только начали - оценим в комплексе все противопожарные мероприятия и готовность объекта. Если будут грубые нарушения, то будем информировать прокуратуру, принимать решение о дальнейшей эксплуатации объекта, - сказал начальник Заводского РОЧС Юрий Богданчик. - Обнаруженные нарушения связаны с эвакуацией, и они не капитального, а режимного характера. Здесь можно убрать товар с проходов, навести порядок, и это позволит объекту нормально функционировать, чего мы и будем добиваться. Наша основная цель - не закрыть здание или не дать работать предпринимателям, а именно навести порядок, сделать так, чтобы людям было комфортно, они находились в безопасности". По словам начальника, в случае с данным торговым центром к виновным в недочетах может быть применено административное наказание до 30 базовых величин (1БВ - Br24,5).

На следующей точке проверки - в ГУМе для оповещения использовался радиоузел универмага. Кнопка запуска пожарной сигнализации (ручной пожарный извещатель) не действовала. С момента подачи вводной от работников МЧС до начала эвакуации прошло несколько минут.

Один эвакуационный выход на пути в отдел детской одежды был закрыт. В самом отделе специальный выход функционировал - персонал универмага по нему и подобным проходам эвакуировался во внутренний двор.

"Персонал сработал не очень хорошо, и не действует система оповещения. Это важный момент - работа персонала: насколько быстро они среагируют и начнут выводить посетителей. К сожалению, только через 7 минут начали предпринимать какие-то активные действия. Скорее всего, работники либо не знают, как действовать, либо не считают необходимым выполнять, несмотря на то, что это учебная тревога", - сказала официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

Директор универмага Николай Карачун отметил, что система оповещения не функционирует в связи с проводимыми работами в ГУМе. "Проверка внезапная, я об этом ничего не знал - был на заседании Центрального района Минска. Внезапные учения это хорошо, но, возможно, стоит проводить и плановые учения - к примеру, раз в полгода. Потому что каждое из них показывает недоработки и слабые места. Сегодня замечания были по тому, что не все работники покинули здание - кто-то остался на месте, хотя все были оповещены, - прокомментировал Николай Карачун. - Так сложились обстоятельства, что у нас запланирована модернизация связи и оповещения, потому что система устарела и звук недостаточно мощный. Но сегодня все ответственные люди были на местах, все прошло без эксцессов и покупатели отнеслись нормально. Замечания, которые нам даст МЧС, будем устранять".

Покупатели в универмаге отнеслись к эвакуации с пониманием. "Конечно, немного это раздражает, потому что пришли за покупками, но мы понимаем, что это делается для безопасности. Мы с ребенком спокойно собрались и пошли", - поделилась впечатлениями посетительница Елена Бортник.

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Фото Андрея Покумейко.