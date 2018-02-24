РЕПОРТАЖ: На поле танки грохотали: на "Линии Сталина" отпраздновали День защитников Отечества

Празднование на "Линии Сталина" началось с интерактивных и экскурсионных зон. Посетителям предлагали пострелять из оружия, сфотографироваться с военной техникой. Поклонники огнестрельного оружия могли подержать в руках пистолеты и автоматы: желающих прицелиться в невидимого противника оказалось немало.

На мероприятии не только организовали досуг посетителей, но и позаботились об их комфорте. Тех, кто начинал ощущать мороз, приглашали оценить полевую кухню, где бесплатно угощали горячим чаем и солдатской кашей. Помогали согреться караоке и танцы.

Мероприятие собрало людей из самых разных уголков страны. Некоторые приехали всей семьей. Среди них - Алена из Ошмян. Девушка призналась: очень рада, что попала на праздник. "Сегодняшний праздник - это символ мужества. Интересно было увидеть военную технику вблизи. Хорошо, что это только театрализованное представление. Мы попробовали вкуснейшую полевую кашу, постреляли. Впечатления зашкаливают", - рассказала она.

Постепенно посетители историко-культурного комплекса переместились на трибуны в ожидании военно-исторической реконструкции с участием боевой техники. Первой глазам зрителей предстает реконструкция, посвященная созданию Красной армии.

Далее глазам посетителей открылась реконструкция подготовки красноармейцев к защите Отечества. Как объсняли зрителям по ходу действа, с начала 30-х годов прошлого века 2-я Белорусская дивизия Западного фронта проводила сборы переменного состава. Явка призывников составила 100%. Солдат обучали стрелковому делу, полевой выучке, знакомили с тактикой группового боя.

Следующий эпизод - Витебская наступательная операция, которая проходила в феврале-марте 1944 года. Цель советских войск - разбить витебскую группировку противника и овладеть Витебском. Посетителям продемонстрировали вооружение и военную технику тех времен: автомобиль ЗИС-5, тяжелый танк КВ-1, самоходное немецкое штурмовое орудие StuG III, реплику немецкого танка Panzer III и др.

Как известно, белорусские солдаты приняли участие и в военном конфликте на территории Афганистана. О том, что интернациональная помощь народу этой страны не прошла бесследно для Беларуси, сегодня также рассказали на "Линии Сталина". Зрителям напомнили о жертвах войны, продемонстрировали мужество и отвагу белорусских солдат.

Военно-историческая реконструкция завершилась демонстрацией боевой подготовки современных Вооруженных Сил Беларуси. Посетителей впечатляли штурмовики Су-25, танк Т-72, БМП-2, вертолеты Ми-24 и зенитная установка ЗСУ-23-2.

После оглушительных выстрелов на поле боя прошел парад участников. Высокий уровень подготовки показал кинологический центр ВС Беларуси. Впечатлил зрителей и рукопашный бой военнослужащих 5-й отдельной бригады специального назначения.

Посетители отметили не только зрелищность мероприятия, но и пользу реконструкции для подрастающего поколения. Педагог Наталья, например, привезла с собой учеников. "Очень хочется, чтобы новое поколение прочувствовало, сколько наш народ страдал, какую боль испытал. Это научит их ценить то, что есть, правильно относиться ко многим вещам. Хочется, чтобы дети понимали, за что наши предки воевали", - подчеркнула она.

ФОТОРЕПОРТАЖ: На "Линии Сталина" отпраздновали 100-летие Вооруженных Сил Республики Беларусь 24 февраля в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" проходит самое масштабное в этом году событие – празднование 100-летия Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

Фото Максима ГУЧЕКА,

БЕЛТА.-0-