РЕПОРТАЖ: На поле танки грохотали: на "Линии Сталина" зрелищно отпраздновали "День защитников Отечества"

В 2018 году мужской праздник "День защитников Отечества" совпал со 100-летним юбилем Вооруженных Сил Беларуси. Специально к такому событию на "Линии Сталина" организовали масштабное мероприятие. Посетителям напомнили о военных конфликтах, в которых принимал участие белорусский народ, и продемонстрировали современную военную технику Беларуси. Корреспонденты БЕЛТА заглянули в историко-культурный комплекс и получили свою порцию впечатлений.

Празднование началось на "Линии Сталина" с интерактивных и экскурсионных зон. Посетителям предлагали пострелять из оружия, сфотографироваться с военной техникой. Поклонники огнестрельного оружия могли подержать в руках пистолеты и автоматы: желающих прицелиться в невидимого противника оказалось немало.

На мероприятии не только организовали досуг посетителей, но и позаботились об их комфорте. Тех, кто начинал ощущать мороз, приглашали оценить полевую кухню, где бесплатно угощали горячим чаем и солдатской кашей. Помогали согреться караоке и танцы.

На мероприятие съехались из самых разных уголков страны. Некоторые приехали всей семьей. Среди них - Алена из Ошмян. Девушка призналась: очень рада, что попала на праздник. "Сегодняшний праздник - это символ мужества. Интересно было увидеть и потрогать военную технику. Хорошо, что это только театрализованное представление. Мы попробовали вкуснейшую полевую кашу, постреляли. Впечатления зашкаливают", - рассказала она.

Постепенно народ переместился на трибуны в ожидании военно-исторической реконструкции с участием боевой техники. Первой глазам зрителей предстает реконструкция, посвященная созданию Красной армии.

Далее глазам посетителей открылась реконструкция подготовки красноармейцев к защите Отечества. Как объсняли зрителям по ходу действа, с начала 30-х годов 2-я Белорусская дивизия Западного фронта проводила сборы переменного состава. Явка призывников составила 100%. Солдат обучали стрелковому делу, полевой выучке, знакомили с тактикой группового боя.

Следующий эпизод - Витебская операция, которая проходила в феврале-марте 1944 г. Цель советских войск - разбить витебскую группировку противника и овладеть городом Витебск. Посетителям продемонстрировали вооружение и военную технику тех времён: автомобиль ЗИС-5, тяжёлый танк КВ-1, самоходное немецкое штурмовое орудие StuG III, реплика немецкого танка Panzer III и др.

Все мы знаем, что белорусские солдаты приняли участие и в военном конфликте на территории Афганистана. О том, что интернациональная помощь народу этой страны не прошла бесследно для Беларуси, сегодня также рассказали на "Линии Сталина". Зрителям напомнили о жертвах войны, продемонстрировали мужество и отвагу белорусских солдат.

Военно-историческая реконструкция завершилась демонстрацией боевой подготовки современных Вооруженных Сил Беларуси. Посетителей впечатляли штурмовики СУ-25, танк Т-72, БМП-2, вертолеты МИ-24 и зенитная установка ЗСУ-23-2.

После оглушительных выстрелов на поле боя прошел парад участников. Высокий уровень подготовки показали кинологический центр Вооруженных Сил Беларуси. Впечатлил зрителей и рукопашный бой военнослужащих 5-ой отдельной бригады специального назначения.

Посетители отметили не только зрелищность мероприятия, но и пользу реконструкции для подрастающего поколения. Педагог Наталья даже привезла с собой учеников. "Очень хочется, чтобы новое поколение прочувствовало, сколько наш народ страдал, какую боль испытал. Это научит их ценить то, что есть, и правильно относиться ко многим вещам. Самое элементарное - с уважением относиться к взрослым, к еде. Хочется, чтобы дети понимали, за что наши предки воевали», - подчеркнула она.

ФОТОРЕПОРТАЖ: На "Линии Сталина" отпраздновали 100-летие Вооруженных Сил Республики Беларусь 24 февраля в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" проходит самое масштабное в этом году событие – празднование 100-летия Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

Фото Максима ГУЧЕКА,

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