РЕПОРТАЖ: Ночной рейд с ГАИ: каких правонарушителей можно встретить на минских дорогах

Суббота. Поздний вечер. Сотрудники УГАИ ГУВД Мингорисполкома выезжают в очередной рейд по выявлению нарушений со стороны водителей. Корреспонденты БЕЛТА отправились на спецоперацию "Фильтр" вместе с Госавтоинспекцией.

На часах 23:00. После небольшого инструктажа экипажи ГАИ едут на проспект Победителей - здесь в ночь с 12 на 13 мая они проводят рейд. Место выбрано не случайно: на участке от улицы Радужной меняют асфальт на одной из полос, машины едут медленно, значит, инспекторы могут останавливать и проверять машины, не создавая проблем для участников движения.

Мимо Футбольного манежа (на участке проспекта Победителей в сторону центра) проезжает достаточно машин и мотоциклов. Сотрудники ГАИ останавливают компанию байкеров. На одном из мотоциклов изображен конь в огне. Водитель этого мотоцикла первым за рейд попался на нарушении. Он второй раз за год сел за руль, не имея водительских прав. "С недавних пор за это правонарушение можно получить административный арест на срок до 15 суток, поэтому такие дела рассматриваются судами. Сейчас мотоцикл заберут наши сотрудники на штрафстоянку, а молодого человека отвезут в РУВД”, - объясняет нам майор милиции Валерий Раговский, временно исполняющий обязанности командира взвода специального подразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудник ГАИ долго беседует с байкером. Его товарищи-мотоциклисты, не дождавшись, уезжают. Спустя несколько минут на проспекте Победителей появляются два мотоцикла с надписями "Милиция" и "ДПС". Один из сотрудников уезжает на "проштрафившемся железном коне". А в РУВД отправляется машина с самим правонарушителем.

Тем временем к бровке дороги подходит мужчина и расспрашивает Валерия Раговского, не было ли сегодня водителя на зеленом мотоцикле. По словам мужчины, он часто появляется на этой дороге, ездит с бешеной скоростью, а иногда и встает на одно заднее колесо. Вскоре инспекторы останавливают зеленый мотоцикл, но его водитель ничего не нарушил, документы в порядке, поэтому сотрудники ГАИ отпускают мотолюбителя.

Мотоциклов субботним вечером на проспекте Победителей действительно много. Водитель одного из них и его пассажирка почему-то воспринимают остановку довольно нервно. Впрочем, пару инспекторы быстро отпускают.

А вот девушке на одном из автомобилей пришлось задержаться: сотрудники Госавтоинспекции при проверке ее документов не обнаружили технический паспорт. Водителя приглашают в машину ГАИ, где автомобиль должны проверить по базе: машина может быть в угоне. В нашем случае все в порядке. Водителю выносят предупреждение.

Водитель другой машины, севший за руль с просроченными правами на вождение, предупреждением не ограничился - ч.1 ст. 18.19 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф за подобный проступок. "Мы же не знаем причину, почему водитель не продлил права. Может быть, у него появились проблемы со здоровьем. Поэтому если водитель заменит права, то никаких вопросов не будет. Но сейчас мужчина получил штраф, поскольку сел за руль с удостоверением, срок которого истек”, - поясняет Валерий Раговский.

Тщательно проверяют инспекторы и водителя автомобиля одной из сети пиццерий, у которого обнаруживают временное удостоверение на вождение транспортного средства. Это означает, что раньше молодой человек уже нарушил ПДД. "Тогда он создал аварийную ситуацию, а за такое правонарушение можно лишиться прав", - разъясняет Валерий Раговский. Сотрудники ГАИ проверяют, какая мера наказания была применена к водителю за прошлое нарушение. Он тогда был оштрафован, но пока все еще ездит с временным удостоверением. Инспекторы отпускают водителя, поскольку прав он не был лишен.

Инспекторы продолжают проверять автомобили и мотоциклы. По истечении часа сотрудники Госавтоинспекции останавливают такси: в салоне пассажиров больше, чем положено. На заднем сидении легковушки разместились 4 человека. Пункт 5 статьи 18.14 КоАП Республики Беларусь предусматривает штраф до 4 базовых величин за нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил перевозки пассажиров или грузов. Водитель даже пытается шутить с инспектором, но это ему не помогает. Мужчину направляют в машину ГАИ, где он проводит около 15 минут. Затем такси уезжает вместе с пассажирами.

Час ночи. Люди возвращаются домой с праздников, дач, некоторые - с работы. Инспекторы продолжают останавливать машины для проверки. Рабочие все еще укладывают асфальт на проспекте Победителей...

Даниил ШАВРОВ,

ФОТО Егора ПАВЛЮЩИКА,

БЕЛТА. -0-