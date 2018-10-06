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РЕПОРТАЖ: Осенние дары к зимнему столу - что почем на минской ярмарке

Регионы 06.10.2018 | 15:44

Горы яблок, которые подставляют яркие бока солнцу, напитываясь еще больше витаминами. Полыхающие, словно пожар, огненные тыквы, россыпи фасоли и грецких орехов, сочные перцы всех цветов светофора и неприметная, но совершенно незаменимая в меню белорусов картошка. Назойливые пчелы роятся у рядов пасечников, привлеченные сладкими медовыми ароматами. А у торговых рядов толпятся люди, почти все с озабоченными лицами - каждому хочется запастись дарами осени по выгодной цене и не прогадать с качеством. Тем и хороши сельскохозяйственные ярмарки выходного дня, ведь они предлагают в основном домашний продукт, да еще дешевле, чем в магазине. В чем убедились и корреспонденты БЕЛТА, отправившись в субботу на одну из общегородских площадок - у Дворца спорта в Минске.

Первой через несколько метров от метро встречает палатка фермера Дмитрия Простака, который заманивает покупателей громким брендом "Беловежская скарбница" и экологически чистой продукцией. "Восемь лет назад я бросил работу завуча в городской школе и купил 2 га земли в Свислочском районе, деревне Загоране. Лучшее место, чтобы выращивать травы и делать чаи и приправы. Рассаду в Ботаническом саду беру. Сушим на сене, собираем, перебираем вручную. Так что все сделано с любовью, без консервантов, ароматизаторов и усилителей вкуса. Сами убедитесь, понюхайте", - предлагает Дмитрий мне и еще нескольких прохожим, привлеченным рассказом, оценить пряно-перечную смесь на крапиве. И правда, аромат такой, что даже у сытого аппетит пробуждает.

Угощает Дмитрий и классическим иван-чаем, нашим природным аспирином. "Такой надо вприкуску с медом", - замечаю, распробовав терпкий травяной вкус горячего напитка. "Не вопрос!", - говорит фермер и приносит из соседней палатки ложечку сладкого лакомства с лесных ягодников. Это только один из сортов, который предлагает покупателям Анастасия Волкова. У ее семьи кочевая пасека в Полоцком районе: их пчелки трудятся и на вереске, и на лугах, и на гречихе, и кипрее. А еще мед с прополисом и в сотах, перга для иммунитета - чего только нет!

"Смотри-ка - мед в сотах, то, что ты хотела", - останавливается у палатки мужчина и привлекает свою супругу. Пара Семенчук специально выбралась на ярмарку, чтобы докупить то, чего в их собственном огороде не растет: морковки (не уродилась в этом году), грецких орехов. "Вот, мед купили, сейчас рыбу пойдем посмотрим", - делятся планами супруги.

Девять рыбных хозяйств расположились в другом конце ярмарки: здесь бьет хвостами, разбрызгивая воду, живой товар. У некоторых машин целые очереди - за карпом, амуром, но больше - за карасем. "Почему это карась стал таким популярным?" - интересуюсь у продавца из рыбхоза "Волма". "Наши люди, наверное, любят косточки перебирать", - шутливо отвечает та.

Впрочем, на того же карпа, покупатели хорошо "клюют", причем в разной ценовой категории. Трехлетние великаны даже за Br5,8 за килограмм продаются. Те, что поменьше, - за Br3,5.

Но большую часть площадки у Дворца спорта занимают прилавки с плодоовощной продукцией - по данным Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома, из 115 объектов таких 69. Цены на ярмарке, как и сама продукция, разные, но в целом демократичные. Картошка в среднем за Br0,35-0,40 за килограмм, капуста - Br0,36, морковь - почти Br0,49, свекла - около Br0,40, лук - Br0,55-0,56, яблоки - Br0,55-1,5.

Все потому, что торгуют преимущественно частники, которые на личном подсобном хозяйстве растят урожай и для себя, и на продажу.

Например, у Николая и Светланы Сычевич из деревни Рубеж Столинского района на 100 сотках растет все, что только может прижиться на местных почвах, но главное - все натуральное, без применения химии, о чем и справка имеется. В Европе или США, где набирает популярность культ органически чистой еды, такие товары дороже ценятся. Но нужно учитывать кошелек своего покупателя, даже делать скидки. Например, пенсионерам.

Николай Громыко из Столбцовского района так и решил идти навстречу покупателю, потому у его прилавка с чесноком и цветной капустой, грецкими орехами и арахисом, целыми ветками лавра и настоящими башнями из тыкв выстраивается очередь.

"Я сам, как вышел на пенсию, стал заниматься землей. Потому знаю и тяготы труда на земле, и то, как важна для пенсионера каждая копейка", - объясняет дядя Коля, как он сам себя представляет. Родом из Узбекистана, теперь живущий в Беларуси он часто бывает по всему бывшему Советскому союзу, привозит от друзей и разные угощения. Пучки лавровых листьев прямо с Черноморского побережья расходятся как горячие пирожки - по всей ярмарке можно видеть покупателей с ароматными "веничками" в руках.

Для Сергея и Анны Кучук из горпоселка Юратишки Ивьевского района выездные ярмарки - просто небольшой дополнительный доход. "На прошлых выходных заработали Br230, но из них больше Br30 на топливо отдали", - подсчитывает Сергей. Сам он работает мастером на комбинате хлебопродуктов, жена - в лесхозе. Но свои 20 соток все равно не запускают: у них и картошка, и яблоки, и свекла, и перец, и кабачки. Винограда "Изабелла" уже целые заросли. "Тяжело, конечно, но кода привыкаешь, без своей земли уже и не представляешь, как можно жить", - заключает Сергей Кучук.

Белорусская земля щедра и к гостям: впервые на ярмарке делают покупки двое китайских студентов. "Мы учимся в БГУ. Вот проходили мимо, решили купить овощей и фруктов, чтобы приготовить китайские блюда. Кажется, здесь дешевле, чем в торговом центре", - объясняет один из ребят по имени Клаир.

Между тем минчанка Валентина Иванова такой вывод для себя сделала уже давно. "Я живу возле ТЦ "Замок", там, конечно, все дороже, чем на ярмарке. Поэтому мы еще на прошлых выходных на машине заехали на площадку возле метро "Тракторный завод", там закупились картошкой. А сегодня я докупила продукты для закаток - аджики и баклажанов", - показывает Валентина на свою заполненную до краев сумку на колесиках.

Больше всего, конечно, покупателей в возрасте. Со знанием дела они приглядываются к товару, прицениваются, раздают советы младшему поколению, что лучше взять. И удовлетворенные покупками, катят свои сумки-тележки кто сразу в сторону дома, кто - к остановке, а кто и пользуется услугой бесплатной доставки, которую предлагают ГУПР совместно с БРСМ.

Но для некоторых ярмарка - это не только покупки, но еще и праздник для души. Учительница на пенсии Римма Семеновна неспешно прогуливается меж рядов, в ее хозяйственной сумке уже заняли свое место помидоры, перец, фасоль - всего понемногу. "Еще лук и чеснок куплю - и домой. Запасами на зиму меня уже дети обеспечили, а это так, к столу, - говорит собеседница. - Хорошо вот так иметь возможность недорого закупиться. Так что спасибо тем, кто эти ярмарки организует. Но важно и другое: погода такая хорошая, можно выйти прогуляться, с людьми пообщаться. Словом, радоваться жизни, чего я всем и желаю!"

Екатерина КНЯЗЕВА,

ФОТО Максима ГУЧЕКА,

БЕЛТА.-0-

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Теги
Минск, репортаж, сельское хозяйство, ярмарка
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