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РЕПОРТАЖ: Посторонним вход запрещен: из-за жары леса Брестской области взяты под усиленную охрану

Регионы 12.06.2018 | 16:58
Пожароопасная обстановка в Беларуси Новости темы Пожароопасная обстановка в Беларуси
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Май в этом году выдался с повышенными температурами и дефицитом осадков, не изменилась ситуация и в июне. Такая погода позволила раньше обычного открыть сезон отдыха на природе. При этом продолжительная засуха повлияла на пожарную опасность. Наиболее сложная обстановка в южных регионах, где повсеместно введен запрет на посещение лесов. Аналогичные меры приняты в некоторых районах северной части Беларуси. Корреспонденты БЕЛТА отправились в один из лесхозов Брестской области, чтобы увидеть, как сейчас проходят будни лесной охраны.

В лесах большинства районов области установился четвертый класс пожарной опасности, в Полесской зоне и вовсе самый высокий - пятый. Специалисты подчеркивают, что запрет на посещение лесов ни в коем случае не ущемляющая мера, а предупреждающая: достаточно маленькой искры, чтобы возник большой пожар.

У лесной охраны сейчас в прямом и переносном смысле горячие деньки. "Перешли на усиленный режим работы. Наш Кобринский лесхоз оборудован видеонаблюдением, ведется наземное патрулирование. К нарушителям принимаем жесткие меры, составляем административные протоколы. Большую помощь лесной охране оказывают фотоловушки. Во время запрета на посещение лесов устанавливаем их возле шлагбаумов. Они передают фотографии на компьютер, что позволяет оперативно реагировать", - вводит в курс дела инженер по охране и защите леса Кобринского опытного лесхоза Дмитрий Щерба. Он добавляет, что лесхоз был в числе первых, кто ходатайствовал о введении запрета на посещение лесов.

Этот лесхоз располагается на территории Кобринского, Малоритского, Жабинковского и Брестского районов. Его общая площадь составляет более 73,8 тыс. га. Шестая часть этой площади находится в зоне ответственности Запрудского лесничества. Во дворе его конторы немноголюдно. Пока лесники патрулируют закрепленные за ними участки, их коллеги следят за монитором, готовят технику и инвентарь к возможному выезду. По словам лесничего Павла Зозули, леса находятся под охраной ежедневно, без исключения на выходные и праздники.

"В будние несколько человек несут дежурство до 21.00, практически весь световой день. В выходные дежурят шесть человек. Этого количества людей достаточно для оперативного выезда. Всегда наготове пожарная машина, легковой автомобиль с инструментами - ранцами, лопатами, топорами, бензопилой. При необходимости довозим других работников", - отметил собеседник. В самую дальнюю точку лесничества техника доезжает за 20-25 минут. Если потребуется, лесной охране всегда готовы прийти на помощь сотрудники МЧС.

Лесничий отмечает, что сельские жители с пониманием относятся к необходимости введения запрета на посещение лесов. "Информируем, проводим беседы с населением. Скажу, что большинство людей ответственны: понимают, прислушиваются. Сельчане увидят где-то дым - сразу сообщают нам. Расположенные поблизости сельхозпредприятия тоже всегда готовы помочь, предоставить технику, людей. Все работаем в одной связке", - сказал Павел Зозуля.

Как нельзя кстати оказываются передовые технологии. В прошлом году все лесничества Кобринского лесхоза были оборудованы камерами видеонаблюдения. Они располагаются на специальной мачте на высоте 35 м. Техника сменила на посту дежурного, который во время пожароопасного периода должен был постоянно находиться на наблюдательной вышке. "Стоять на высоте продолжительное время непросто. Сейчас работа облегчилась, практически отпала необходимость подниматься на вышку для наблюдения - все можно увидеть на мониторе", - поясняет инженер по охране и защите леса.

Угол обзора камеры составляет 360 градусов. Она позволяет видеть горизонт на расстоянии 20 км. Это в два раза больше того, что может рассмотреть глаз человека. Задача же специалистов остается прежней - вовремя заметить возгорание.

Территория Засимовского лесничества начинается вблизи Кобрина и тянется на север района. Участок сложный, немало труднодоступных мест. Его особенность в том, что из 10,3 тыс. га половину площади занимает водно-болотный заказник "Бобровина". "В основном лесничество заболоченное. Лесообразующие породы - береза и ольха. Есть и сосняки. Именно хвойные насаждения пожароопасны в первую очередь, поскольку находятся на высоких участках", - говорит лесничий Игорь Гром. В отдаленных частях лесничества посещаемости почти нет. Более сложная обстановка вблизи Кобрина, где растут хвойные леса. Но ситуация и там находится под контролем.

В последние годы население стало бережнее относиться к природе. "Совсем другая культура становится. Люди ценят лес. К примеру, не оставляют мусора, забирают с собой и выбрасывают в контейнеры. Не жгут его, из-за чего раньше нередко возникали пожары", - подчеркивает Игорь Гром.

Но еще встречаются те, кто пренебрежительно относится к правилам пожарной безопасности. В этом году по их вине в Кобринском лесхозе произошло четыре пожара. В целом в лесах Брестском области зафиксировано 60 возгораний. К административной ответственности по ст.15.29 (нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках) КоАП привлечены 29 человек. Санкции статьи предусматривают от предупреждения до штрафа в 25 базовых величин (1 БВ составляет Br24,5).

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

Фото Вадима ЯКУБЕНКА,

БЕЛТА.-0-

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Теги
Брестская область, лесное хозяйство, пожар, репортаж
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