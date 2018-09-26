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Репортаж с белорусского Марса

Регионы 26.09.2018 | 19:48

Среди нас есть люди, которые родились и выросли на Марсе. Коренные белорусы с регистрацией по паспорту - Марс. В 13 км от райцентра Лоев, в получасе езды на автомобиле от Гомеля расположена небольшая деревенька с названием планетарного масштаба. Ее немногочисленные жители верят: раз здесь родились, пригодились, то и осень жизни здесь нужно встречать. Корреспонденты БЕЛТА выехали в Лоевский район и убедились, что земной Марс нельзя назвать безжизненным.

Дорожный указатель на фоне усадебных участков, утопающих в разбавленной осенними тонами зелени, привлекает внимание всех проезжающих по трассе. Кажется, до Марса рукой подать.

Первая хата с края, точнее, открывающая ровный ряд подворий, готова встречать гостей. К нам выходит добродушная и улыбчивая хозяйка София Лазарчук. Во дворе по хозяйству хлопочет ее сын Степан.

Софья Николаевна - коренная марсианка. Она здесь появилась на свет. Отсюда провожала на фронт отца, который дорогами войны дошел до Берлина и единственный из всех жителей деревни вернулся домой живым. Здесь же девушка с 14 лет работала в колхозе, встретила свою любовь и родила сына. Присматривала за прикованной к постели матерью Агафьей Павловной. Каждый день в трудовых заботах, однако были в ее жизни и яркие моменты.

Фотография с голубоглазой красавицей украшала обложку некогда популярного журнала "Работница и крестьянка". Про передовую труженицу сельского хозяйства написали статью и сфотографировали на фоне цветущих георгинов и гладиолусов, с любовью выращенных в палисаднике. Сейчас бабушка Соня говорит об этом, стесняясь. Долгое время хранила советский глянец, чтобы внукам показать, но в заботах и хлопотах утеряла семейную реликвию. Из знаковых событий ее жизни - и поездка в Москву на ВДНХ. На обратном пути закупила по дороге саженцы любимых цветов. Чтобы ростки не замерзли, сняла с себя меховую безрукавку и завернула растения. Дома посадила, цветы принялись - на радость хозяйке. Живая память на всю жизнь. Ее двор и сейчас утопает в ярких красках осенних многолетников. А благодаря той самой заметке во всесоюзном издании ей писали письма и приезжали за саженцами женщины из разных городов и стран.

Размеренный разговор в тени яблоневого сада прерывает телефонный звонок. Марс не оторван от мира. Через папу передают привет бабушке внучки, которые живут в Речице. На каникулах и они бывают в Марсе.

Обычный деревенский дом - словно портал во времени. Здесь вышитые вручную рушники на почетном углу с иконой соседствуют с микроволновкой и телевизором. Знает пенсионерка и как пользоваться мобильной связью.

На жизнь София Николаевна не жалуется. Здесь все родное, знакомое. Трижды в неделю приезжает автолавка. "Смакоты, конечно, немного, но мои любимые сырки и кофе есть", - дает оценку ассортименту сельчанка.

Даже сегодня в свои 80 с небольшим лет София Николаевна держит немалое хозяйство. Две коровы, лошадь, два десятка кур и 54 выведенного молодняка плюс четыре кота. Сын помогает, да и сама понемногу двигается. "Годы уже не те, но надо жить", - сетует марсианка. Хозяйство - хорошее подспорье к пенсии. В день сдает на переработку около 20 литров молока.

С грустью София Лазарчук вспоминает былые времена, большую дружную деревню, людей, которые ушли навсегда.

Планировка деревни проста - короткая прямолинейная улица Садовая, по обе стороны которой выстроены деревянные дома. Вся жизнь как на ладони. Все родные или хорошо знакомые друг другу люди. Марс основан в начале 1920-х годов. Здесь на бывших помещичьих землях основались переселенцы из соседних деревень. По одной из версий, такому названию деревни жители обязаны землемеру по имени Маркус, который занимался обустройством нового населенного пункта. Затем его имя сократили и запечатлели в летописи поселения. По другой версии, именно благодаря астрологическим увлечениям того самого землемера появилось необыкновенное наименование. К слову, неподалеку расположенную деревню он назвал Венерой, которой в отличие от Марса был отведен гораздо меньший век.

В 1930 году организован колхоз "Марс", который затем входил в состав совхоза "Восток" (центр - деревня Страдубка). Здесь работала кузница, была и начальная школа. Согласно переписи, в 1959 году в деревне Марс жили более 110 человек, в 1999-м - 25. В середине 1990-х жители деревни все чаще стали посматривать в сторону города. Кто-то переехал в Лоев, кто-то в Речицу, кто-то в Гомель.

"Вы приехали спасать Марс?" - встречают нас волнующим сельскую душу вопросом местные жители на другом конце деревни-планеты. Сегодня ее население можно пересчитать по пальцам одной руки, но местные искренне верят, что жизнь здесь получит продолжение. В Год малой родины по зову сердца в отчий дом приезжают некоторые горожане. Одни продолжают дело родителей, другие разводят пасеку на родном дворе, третьи приезжают просто подышать воздухом детства.

На скамейке у одного из дворов собрались три соседки. Валентина Ивановна приезжает сюда из города на лето. Говорит, отдыхает здесь душой и телом.

Для Веры Парасенко и Нины Рудак Марс стал родным благодаря мужьям. Молодые девушки вышли замуж и переехали из других деревень не куда-нибудь, а в Марс. Здесь и осели, создали свои семьи, свой микрокосмос.

Они со слезами на глазах вспоминают расцвет жизни и деревни. Наизусть помнят песни, которые исполняли на праздничных вечеринках. Свадьбы, крестины, родины, октябрьщина (день Октябрьской революции 7 ноября) - не нужны были акустические системы, запевали под гармонь.

Теперь их главное богатство - дети, внуки и правнуки.

Жизнь в Марсе есть, она теплится, и, судя по словам самих марсиан, достаточно малейшей искры, чтобы распалить ее вновь.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-

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