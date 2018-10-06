РЕПОРТАЖ: Самый веселый семейный конкурс, или Как в Слуцке выбирали "Властелина села"

Победителя XI Республиканского сельскохозяйственного проекта "Властелин села" выбирали сегодня в Слуцке. На конкурс приехали шесть молодых семей. Им пришлось пройти серьезный отбор на районном и областном уровнях, но не менее захватывающая борьба развернулась в финале. Корреспонденты БЕЛТА оценивали таланты и мастерство семей вместе с жюри и пробовали их оригинальные блюда.

Праздник в Слуцке начался с самого утра. На каждом из семейных подворий было уютно, красиво и, самое главное, вкусно. Домашнее сало, колбасы, пироги, консервация. От запахов у любого закружится голова. Семьи основательно подготовились к финалу. Они исполняли песни собственного сочинения на белорусском языке, играли на музыкальных инструментах, родителям активно помогали их дети, пытаясь покорить сердце строгого жюри своим обаянием.

Первым жюри посетило подворье семьи Хацкевич из Витебской области. Николай и Инна воспитывают двоих сыновей - четырехлетнего Алексея и двухлетнего Александра. Сразу заметно, что семья - очень активные, инициативные, творческие и креативные люди. Знакомимся ближе. Николай занимается сельским хозяйством и помогает односельчанам в обработке приусадебных участков. Инна сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком. Глава семьи родился в деревне Вяжище Бешенковичского района, его супруга - в Витебске. "С мужем мы познакомились семь лет назад. Я приехала в гости к двоюродному брату в деревню Вяжище. И в первый раз в жизни пошла на деревенскую дискотеку. Там был Николай. Он немного младше меня, но тогда он мне казался очень взрослым. Мы встретились взглядом, и что-то в сердце "екнуло". Вот так и влюбились с первого взгляда", - вспоминает Инна.

Молодая мама не только вкусно готовит, но в свободное время рисует и поет. Кроме того, Инна более четырех лет за рулем автомобиля. Поэтому с легкостью управляет мотоциклом, а также грузовиком и трактором. "Меня вдохновляет моя семья. Самые чудесные на свете дети, самый лучший муж. Очень люблю его хвалить и могу говорить о любимом не один час. Он хороший, чуткий, умный, заботливый. Настоящий хозяин, любит технику. Работник с золотыми руками", - с нескрываемой гордостью говорит о супруге женщина.

К слову, их дом в деревне Вяжище трудно не заметить, проезжая по шоссе Витебск - Бешенковичи. Многие с разрешения хозяев фотографируются на огромных деревянных качелях, расположенных на их участке. Качели украшены ажурной резьбой, вверху расположено старое колесо от телеги, рядом Кот ученый и Баба Яга. Конечно, привезти качели на конкурс физически невозможно, поэтому талантливая хозяйка сделала маленькую пряничную копию. Но съесть такой шедевр никто не решился.

Семья Потапенко приехала из Гомельской области. Они живут в деревне Озерщина Речицкого района. У Романа и Анастасии сын и дочка. Молодой маме 27 лет. До декретного отпуска она работала учителем белорусского языка и литературы. Своего мужа любя называет Ромашкой. Глава семьи работает инженером на Белорусском газоперерабатывающем заводе. У семьи Потапенко есть огород, на котором работает вся семья. Во дворе есть все для отдыха детей - качели, спортивный турник, песочница. Роман своими руками построил баню и беседку. К слову, "Властелин села" для них уже не первый конкурс. В 2016 году семья участвовала в проекте "Молодая семья" и заняла первое место.

Их сыну Матвею семь лет, он учится во втором классе. Самая маленькая в семье Маргаритка, ей всего годик. У семьи большое хозяйство: куры, утки, кролики, кот по кличке Котяра и две охотничьи собаки Барон и Тахо. По вечерам семья любит кататься на велосипедах и часто ходит в лес, тем более что он находится близко от дома. "Летом, когда сын катается с папой на велосипеде, то обязательно собирает для меня полевые цветы - ромашки. Мне очень приятно, - рассказывает с улыбкой Анастасия. - Все семейные праздники мы отмечают вместе со своими бабушками и дедушками. В нашей семье у всех есть любимые занятия. У меня получаются поделки из кофе, сизаля, а недавно научилась делать ростовые цветы. Наш папа - рыбак и охотник. Матвей ходит на бокс, увлекается футболом и занимается вокалом. Вот так дружно и живем. Мы вложили душу в этот конкурс, покажем все свое мастерство".

Елена и Виталий Ковальчук приехали из Брестской области. Семья живет в агрогородке Жемчужный Барановичского района. Супруги работают на птицефабрике "Дружба", где и познакомились. Правда, Елена пока не работает, год назад она родила дочку Алису. Старшему ребенку семь лет. Лев учится во втором классе Жемчужненской средней школы, посещает кружок художественного слова и уже ведет детские культурно-массовые мероприятия.

Этим летом семья Ковальчук стала первой в школьном соревновании "Папа, мама, я - спортивная семья". Они активно принимают участие в круглогодичной спартакиаде, которая проводится среди подразделений птицефабрики. Глава семейства неоднократно становился призером в соревнованиях по спортивной рыбалке. "У нас большое хозяйство. Все, что привезли на конкурс, вырастили сами. У нас две свиньи, огород. Мы приготовили домашнюю колбасу, курицу, карпа тоже сами коптили. Я вяжу, занимаюсь бисероплетением, люблю готовить и печь. У нас только огурцов консервированных три вида: есть ядреные с перцем, в томатной заливке и "огород". А еще мы привезли грибы маринованные, домашний кетчуп. На зиму делаем много заготовок. Знаете, как мужу приятно, когда говорят, что у него такая хозяйственная жена. Главное, чтобы была любовь и взаимопонимание, уважение, тогда все получится", - говорит нам Елена.

"А я помогаю маме во всем, и дома, и по хозяйству, а еще сестричку смотрю. А с папой люблю рыбачить", - добавляет семилетний Лев.

Самая многочисленная семья на проекте Снигир приехали из Могилевской области. У Сергея и Ольги пятеро деток, как в известном советском мультфильме: четыре сыночка и лапочка дочка. В прошлом Ольга профессионально занималась легкой атлетикой, толканием ядра и метанием диска, училась в школе олимпийского резерва в Могилеве, в 14 лет уже была кандидатом в мастера спорта и готовилась выступать за сборную на Олимпиаде в Лондоне. Но как-то на выходных она отдыхала у бабушки, и девушку подвез на мотоцикле юноша - с тех пор Ольга и Сергей не расстаются. Глава семейства - тракторист, он даже самостоятельно собрал трактор. Папе по хозяйству помогают сыновья.

Семья Снигир известна на весь Осиповичский район не только своими творческими успехами и участием в различных районных конкурсах и фестивалях, но и необычайным трудолюбием. У них огромное домашнее хозяйство. И это не только свиньи, кролики, куры и гуси, но и цесарки, индюки, фазаны, а еще две коровы Белка и Стрелка. Сегодня семья угощала всех домашним сыром.

"У нас пятеро деток. Были четыре мальчика, и мы очень хотели дочку. Не надо бояться большой семьи, это не так страшно. Наоборот, даже проще, когда у детей маленькая разница, они играют друг с другом, у нас такой свой детский садик. За нас сегодня болеют друзья и знакомые, и мы планируем победить", - рассказала нам молодая мама.

Минскую область на проекте представляет семья Павла и Екатерины Шутило. Они живут в агрогородке Кухчицы Клецкого района. Семья имеет большое подсобное хозяйство и воспитывает сыновей Диму и Илью. Екатерина вяжет и увлекается кулинарией. Павел - специалист в технике и вот уже несколько лет подряд является лидером соревнований среди молодежных экипажей, занятых на уборке зерновых. В свободное от работы время семья любит путешествовать, ловить рыбу, собирать грибы и ягоды. А еще маленькие Дима и Ильюша подготовили жюри подарки - обереги-домовички.

Маленькие Алиса и Сафия воспитываются в семье Бура. Яна и Алексей представляют на конкурсе Гродненскую область. Отец - ветврач, а мама находится в декретном отпуске, увлекается соломоплетением, художественной вышивкой, играет на музыкальных инструментах. Сегодня она покоряла жюри игрой на цимбалах. Их дочки любят рисовать картины по видеурокам из интернета. А сколько у молодой семьи дипломов и грамот, Яна и Алексей сами уже сбились со счета.

Семья Бура много работает на земле, у них благоустроенный двор, большое подсобное хозяйство, а гостеприимный дом всегда полон гостей. "Мы на конкурсе впервые. Мне 28 лет, моя жена на год младше. Деткам два годика и пять. Познакомились еще студентами и сразу влюбились. Моя жена - очень хорошая хозяйка. Она печет торты, пироги, дочки ей активно помогают. Я на днях поймал щуку, Яна запекла. Сегодня все смогут оценить кулинарию моей супруги. Мы очень позитивные, много путешествуем. На одном месте долго не сидим. Планируем вернуться домой с победой", - сказал Алексей Бура и с любовью обнял супругу.

Все семьи-финалисты очень приветливые, общаться с ними - одно удовольствие, но не будем их отвлекать. Ведь уже буквально через несколько минут стартуют основные конкурсные испытания.

Вот и началась настоящая борьба. К слову, для семей подготовлены непростые конкурсные испытания. Одно из них - "Па дровы". Мужчины при помощи ручной пилы "Дружба" распиливают бревна и рубят их топором, женской части семьи необходимо аккуратно сложить дрова. Жюри оценивает не только скорость, но и устойчивость, а также эстетический вид поленницы.

И снова конкурс для мужчин. В задании "Будзем разам" они из цельной доски мастерят скамьи со спинкой. Причем места на них должно хватить всем членам семьи. Представляете, как сложно Сергею Снигиру, ведь ему надо сделать скамью, которая должна выдержать семь человек. Но с заданием все отцы справляются на "отлично".

Очередь самых смешных конкурсных испытаний. Ловить руками рыбу из бочки занятно, но очень сложно. Еще сложнее поймать кур и посадить их в клетку. Этот конкурс не пугает только Елену и Виталия Ковальчук, ведь они работают на птицефабрике.

А теперь смеху точно нет предела. Мужчины демонстрируют мастерство вождения садовой тачки, в которой сидит супруга. Хозяйка в свою очередь должна перенести от старта к финишу чугунок.

Вместе с жюри пробуем "Сялянскiя прысмакi". Во время этого испытания нужно приготовить драники. Причем у всех свои обязанности: супруга чистит картошку, а супруг измельчает ее на терке, потом добавляет муку, соль, яйца и другие ингредиенты. Главе семьи необходимо подготовить и деревянную колоду к розжигу. Задача семьи - выпечь на сковороде 10 драников и оригинально оформить блюдо перед подачей членам жюри. Все должно быть сделано быстро и аккуратно. Сложно передать словами атмосферу, которая царит на подворьях, про запахи вообще молчу. Честно, не знаю, как жюри оценивает этот конкурс.

Еще одно состязание стало сюрпризом для семей. Им необходимо проявить фантазию и изготовить оригинальную корзинку из тыквы.

Жюри приступило к подсчету заработанных семьями баллов. К слову, в общий зачет входят и результаты интернет-конкурса "Лепшы сельскi падворак" на лучший видеоматериал, в котором конкурсанты рассказали о своей повседневной жизни, заботах, семейных увлечениях. Победителей в нем определяли исключительно подписчики группы социальной сети "ВКонтакте", где было организовано голосование.

И наконец самый волнительный момент! Обладателем титула "Властелин села" становится семья Хацкевич из Витебской области, куда и отправляется новенький мотокультиватор.

Второе место в конкурсе занимает семья Шутило из Минской области. Ей достается стиральная машина. На один телевизор больше станет у семьи Снигир из Могилевской области, которая сегодня стала третьей. Кроме того, все семьи-финалисты получают в подарок сертификат на сумму в 80 базовых величин.

"Властелин села" - это конкурс, но все семьи успели подружиться и поддерживали друг друга. А там, где царит дружба и веселье, нет победивших и побежденных. Сегодня все семьи в очередной раз продемонстрировали, что любовь, уважение и трудолюбие - самые главные составляющие счастья. Пожелаем всем финалистам не терять задора и позитива. Пусть их семьи крепнут, а дети радуют своими успехами!

Светлана СУХАРКО,

ФОТО Егора ПАВЛЮЩИКА,

БЕЛТА.-0-