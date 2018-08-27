РЕПОРТАЖ: Семь тысяч под землей: как изучают язык камня специалисты "Белоруснефти"

Около 34 тыс. м керна, добытого из 1 450 пробуренных в Беларуси скважин на глубине до 7 км, бережно хранятся в Центре обработки, исследования и хранения керна. Собранный здесь материал способен рассказать о многом - например, о том, как плескались морские волны на территории нынешней Гомельской области сотни миллионов лет назад, и о том, сколько полезных ископаемых хранят в себе недра. За процессом изучения пород во время пресс-тура в центр наблюдали корреспонденты БЕЛТА.

Центр обработки, исследования и хранения керна, созданный ПО "Белоруснефть" в 2015 году, называют настоящей библиотекой. "Читая" книгу-керн, специалисты узнают о геологическом строении недр, условиях осадконакопления, составе горных пород и о том, есть ли на той или иной территории нефть.

"Керн - это образец горной породы, выбуренный специальными видами бурения. Он является единственным фактическим материалом, который позволяет геологам определить перспективы нефтеносности той или иной территории", - вводит в курс дела заместитель генерального директора ПО "Белоруснефть" Петр Повжик.

Керновый материал добывается белорусскими буровыми компаниями с 1964 года. Ранее он хранился в Гомельской и Минской областях.

В 2016-2017 годах весь накопленный за годы исследований материал сконцентрировали в Гомеле - в Центре обработки, исследования и хранения керна. Здесь его систематизировали, каталогизировали и отправили на огромные стеллажи с учетом геологического районирования по зонам нефтегазонакопления.

Геолог Рустам Казимов подчеркивает, материал уложен в специальные влагостойкие огнезащищенные коробки с теплоизоляционным уплотнителем. Помещение оборудовано системами кондиционирования и вентилирования. Здесь постоянно поддерживают температуру в районе 18-21 градуса, что фактически предотвращает разрушение каменного материала.

Вес коробок от 10 до 20 кг - в зависимости от породы. На каждой из них - QR-код, благодаря которому можно быстро получить всю информацию о том или ином материале. "Это настоящий геологический банк данных, по которым ведутся поиски углеводородного сырья в Беларуси", - добавляет специалист. Сейчас в центре хранится 34 тыс. погонных метров пород. Всего же здесь может разместиться 50 тыс. погонных метров.

Содержимое коробок отражает не только более чем полувековую историю предприятия, но и многомиллионную историю Припятского прогиба.

"Первая поисково-разведочная Речицкая скважина была пробурена в 1961 году, - рассказывает геолог Анна Ерошенко. - Скважиной-первооткрывательницей является Речицкая №8. С того момента пробурено 15 скважин-миллионниц. Девять из них работают и сегодня".

Геолог демонстрирует материал, добытый из одной таких скважин, пробуренной еще в 1975 году. Многослойный "цилиндр" хранит в себе богатую информацию. "Эта порода-коллектор представляет собой твердую губку, совокупность пустот различных форм и размеров, хорошо соединяющихся между собой и наполненных углеводородами. Порода сформировались около 360 млн лет. Тогда на этой территории были теплые мелководные моря, с коралловыми рифами, песком и водорослями. В общем, условия, напоминающее современное Красное море", - отправляет нас в экскурсию по времени Анна Ерошенко. В условиях неспокойного мелководья песчинки обкатывались, на них наматывались водоросли, и образовывалась сфера. Эти водорослевые образования нефтенасыщенные и являются составляющими породы-коллектора.

Вообще, отмечает специалист, породы Припятского прогиба - сложный и вместе с тем уникальный нефтеносный комплекс. Она демонстрирует другой вид пород-коллекторов. Даже внешне он отличается от предыдущего - этот "столбик" однородный, без видимых пустот. Геолог поясняет: данная порода сформирована кварцевым песком на мелководье в прибрежно-морской, пляжевой зоне. Отложения данного типа также являются перспективным направлением для исследований.

Добытые из недр породы проходят детальное исследование. В лаборатории литологии изучают их нефтенасыщенность, условия, в которых формировался керн, идентификационные признаки, характеризующие обстановку осадконакопления. Узоры, рисунки, - своеобразный код ловушек нефти, который с легкостью расшифровывают настоящие профессионалы своего дела. Вот в породе отчетливо виден отпечаток хода червя, жившего 360 млн лет назад. Такие черви зарывались в ил, любили мелкое море. На другом образце - черные растительные углефицированные остатки. Они сносились с берега речными потоками либо морскими волнами.

На основе полученных в этой лаборатории результатов формируются литологические карты, где указаны перспективные для нефтедобычи зоны.

Процесс изучения керна многоступенчатый.

Материал проходит пробоподготовку, затем через лаборатории определения коллекторских свойств керна, изготовления петрографических шлифов, где идентифицируется вещественный состав пород.

Вся полученная во время исследований информация стекается в корпоративную базу данных в кабинете камеральной обработки. Результаты синтезируют, корректируют, сопоставляют между собой, составляют диаграммы минерального состава пород, карты районирования, которые помогают при геологоразведке, а также при разработке залежей.

В центре собрана и уникальная коллекция пород, которые встречаются в Припятском прогибе, - всего порядка 200 образцов, полученных при нефтепоисковых геологоразведочных работах. На срезах пород запечатлены рифы, растения, ракушки, моллюски. Информация, которую они несут в себе все эти сотни миллионов лет, бесценна.

"Изучив язык камня, кернового материала, можно спрогнозировать местоположение новых залежей, блоков, объектов для разработки и т.д.,- говорит заместитель директора по геологоразведочным работам института "БелНИПИнефть" Борис Дубинин. - Эта работа позволяет прогнозировать, проектировать все геолого-разведочные работы, направлять в необходимое русло и эффективно использовать имеющиеся ресурсы".

Тамара СУБОТКО,

Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,

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