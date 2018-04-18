РЕПОРТАЖ: Сила притяжения родной земли

В последние годы молодые специалисты в Гомельской области все чаще после отработки продолжают свой профессиональный путь на малой родине. Так, к примеру, в Хойникском районе в 2015 году свое первое рабочее место получили 115 человек, сегодня из них 75 продолжают трудиться здесь. О тех, чья судьба тесно переплелась с малой родиной, кто по зову сердца решил посвятить себя родному краю, расскажет информационный проект "Притяжение", который стартовал в Гомельской области по инициативе губернатора Владимира Дворника. В течение нескольких месяцев районы области через республиканские и региональные СМИ смогут познакомить читателей и зрителей с молодыми специалистами и настоящими профессионалами своего дела, крепко связанными с родной землей. Первое такое знакомство состоялось в Хойникском районе.

В поле каждый колосок

Для Ольги Ярец, исполняющей обязанности главного агронома в КСУП "Экспериментальная база "Стреличево", весна - это время напряженной и ответственной работы: в посевную нельзя терять ни минуты драгоценного времени.

Рабочий день молодого агронома начинается с первыми петухами. Подъем в 4.45 - утренний макияж, прическа. "Коллектив мужской, поэтому выглядеть всегда нужно на отлично", - шутит девушка.

В шесть утра она уже в гараже: начинается планерка, определяется фронт работ на день, ведется подготовка техники. В восемь агрегаты выходят в поля. Молодой агроном отправляется с зерновыми сеялками. "Взвешиваем семена, оформляем документацию, затем нужно проконтролировать, как загружают семена, как закрывают их в поле", - перечисляет список ежедневных дел специалист.

В хозяйстве девушка работает с сентября 2013 года. Приехала сюда после окончания Полесского государственного аграрного колледжа имени В.Ф.Мицкевича. "Изначально распределение было в агрогородок Велетин Хойникского района, откуда я родом, однако потом поступило предложение из "Стреличево", - рассказывает Ольга. Молодому специалисту предоставили жилье - просторный дом, оказали материальную поддержку.

Работая в хозяйстве, девушка заочно окончила Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию. Чуть более года назад стала и.о. главного агронома. В этом статусе для нее это вторая весенняя кампания. Ольга признается, что в работе ей помогают и полученные во время учебы знания, а также добрые советы, подсказки и напутствия старших коллег.

Первый опыт в должности для девушки оказался весьма успешным: в прошлом году урожайность в хозяйстве составила 34 ц/га. Это был лучший показатель в районе. В нынешнем году, надеется молодой агроном, прошлогодний результат будет улучшен.

О своей профессии девушка говорит воодушевленно. "Работа на селе позволяет увидеть весь путь от маленького зернышка до ароматного каравая. Ты наблюдаешь, как появляются первые всходы на нивах, затем, как наливается колос, превращая поле в золотой ковер, потом, как во время уборки налитое зерно отправляется в закрома. В этом есть что-то чарующее", - подчеркивает молодой агроном и добавляет, что не мыслит себя без малой родины. "А как по-другому! Я здесь родилась, выросла. Здесь мои корни. Это и есть сила притяжения", - считает Ольга Ярец.

Миссия - дарить радость людям

С молодым агрономом солидарна и культорганизатор хойникского Центра культуры Полина Ходас.

Девушка признается, что не представляет свою жизнь вдалеке от края, где родилась, без родных людей, которые дарят любовь, поддержку и заботу, без милых сердцу пейзажей, способных вдохновлять.

С малых лет Полина была увлечена миром искусства. В родных Хойниках выступала на сцене: песни, танцы, театральные постановки. "Творчество мне всегда было интересно, а любовь к нему привила в Центре культуры Лилия Кравченко. Именно она дала мне первые важные жизненные и профессиональные уроки", - делится молодой специалист. Когда пришло время определяться с будущей профессией, девушка решила связать свою жизнь с режиссурой и поступила в Белорусский государственный университет культуры и искусств.

Во время учебы в составе коллектива ходулистов выступала на различных площадках, в том числе и за рубежом. Интересные номера молодой специалист решила представить на суд земляков. "Первую мою работу - постановку праздника Масленицы - в Хойниках восприняли очень тепло. Для представления учила ходить на ходулях местных ребят. Зрители говорили, что видели такое впервые. И для меня такая оценка местных жителей была лучшей наградой", - признается девушка.

Похвала земляков вдохновила и воодушевила девушку, благодаря молодому специалисту в Центре культуры в Хойниках в 2016 году появились два коллектива - "Экстрим" и "Креатив".

К слову, ходулисты "Экстрима" уже успешно продемонстрировали свое мастерство в творческом состязании: в прошлом году юные артисты получили свою первую награду на открытом региональном конкурсе "Золотой Еж" в Светлогорске.

В планах у молодого специалиста - новые постановки, проекты, которые непременно должны нести радость людям. С особой ответственностью подходит культорганизатор к народным праздникам и обрядам, через которые передаются многовековые местные традиции.

"Малая родина дает большие возможности для развития и самореализации, - считает Полина Ходас. - И задача для нас, молодых специалистов, работать так, чтобы принести родному краю максимум пользы".

Энергетика родного края

Силу притяжения родной земли ощутил в своей судьбе и Михаил Анисковец, уроженец деревни Козелужье. После окончания в 2014 году Слуцкого государственного медицинского колледжа молодой человек трудился в Хойниках, затем уехал в Гомель. Однако после службы в армии твердо решил: жить и трудиться нужно на родной земле. С января этого года Михаил Анисковец заведует Хвоенским ФАПом, а также является помощником врача Глинищанской амбулатории.

Молодой медработник говорит, что даже в небольших населенных пунктах сегодня созданы все условия для комфортной работы, а если необходимо, всегда есть помощь и поддержка.

Михаил также признается: несмотря на то, что в зоне обслуживания людей не так много, степень ответственности велика: пациенты должны получить помощь качественно и вовремя.

Помимо профессионального роста в планах у молодого человека - создание крепкой здоровой семьи. С избранницей уже определился - она живет в райцентре. И уезжать из родного района молодые люди не планируют. "На малой родине ощущаешь какую-то неповторимую энергетику, она обладает особой силой. Наверное, только здесь можно ощутить духовную связь со своими корнями, которая дает мощную опору в жизни", - уверен Михаил Анисковец.

Тамара СУБОТКО,

Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,

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