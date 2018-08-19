РЕПОРТАЖ: Цветы, платья и шляпки — в Минске показали "велосипедный шик"

Столичный проспект Победителей сегодня на время заняли велосипедисты и очаровательные конкурсантки "Веломисс-2018". Участники стильного велопарада показали, что двухколесный транспорт можно использовать не только для тренировок, но и в повседневной жизни. Более того, с его помощью создаются запоминающиеся образы. О велонарядах и не только — в материале корреспондентов БЕЛТА.

Местом сбора претенденток на почетное звание "Веломисс" стала площадка у Дворца Спорта, регистрация открылась в 11 часов утра. Тем, кто не успел заранее украсить свой велосипед, предлагали восполнить пробел в специальной зоне декора. Цветы, бантики, игрушки, бабочки, шляпки, корзинки и парики — каждая девушка постаралась выделиться на фоне других.

Например, минчанка Екатерина Ганнутина выбрала стиль Микки-Мауса. "Мне нравится активный отдых. Это весело! На велосипеде катаюсь с детства, но в таком конкурсе участвую впервые", - призналась она.

Еще одна собеседница, студентка Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка Мария Михалькевич, борется за звание "Веломисс" уже второй раз. "Образ у меня летний, захотелось украсить свой велосипед цветами. Не знаю, выиграю ли, но точно получу много хороших впечатлений. Это самое главное. Научилась кататься еще в детстве, но по городу стала активно ездить только три года назад", - поделилась своим опытом девушка.

"Велосипедный шик" показывает сегодня и преподаватель БГУИР Татьяна Печень. Вместе со своими студентами она участвовала также в традиционном велокарнавале "Viva Ровар", велопрогулках по знаковым местам Минска и окрестностей. "На прошлой неделе знакомились со скульптурами Валентина Занковича, приезжали на "Немигу" посмотреть его "Времена года", ездили к стеле, музыкальному колледжу, стадиону "Динамо". Очень люблю активный образ жизни: раньше увлекалась бегом, сейчас переключилась на велосипед. В этом сезоне перешла от спортивного стиля к деловому. Сегодня в платье, а в корзинке у меня яблоки", - рассказала претендентка на звание "Веломисс".

Не остался без внимания СМИ и образ преподавателя по этикету Оксаны Зарецкой. Девушка научилась ездить на велосипеде уже взрослой, когда жила в Женеве. "Велосипед стал моим приобретением на первые отпускные. На нем гораздо удобнее перемещаться, чем на машине. Хочется, чтобы и в Минске этот вид транспорта стал более популярным, и такие мероприятия, считаю, этому способствуют", - добавила она.

Для Ярослава и Натальи Дьяченко велозаезд стал семейным мероприятием. Они приехали ко Дворцу спорта с сыном. О том, что сегодня есть возможность прокатиться с ветерком по проспекту Победителей, узнали из Интернета. "Серьезно увлеклись велодвижением полгода назад. Велосипед — это экологично, красиво, здорово! Ездим на нем на работу", - рассказал глава семейства.

В велозаезде приняли участие люди разных возрастов, ведь организаторы приглашали каждого присоединиться к движению и тем самым поддержать идею "велосипедного шика". Всего откликнулось около 1 тыс. человек.

После финиша тех девушек, которые зарегистрировались для участия в конкурсе "Веломисс", ожидали шесть испытаний, призванных продемонстрировать их спортивную форму и велограцию. Так, им необходимо было создать яркий снимок в фотозоне, собрать на время "походную косметичку" и цветы на импровизированной "Цветочной поляне", выбить страйк в велобоулинге, целясь небольшими мячами в кегли, показать лучший результат на велотренажере. По итогам каждого этапа выставлялись баллы.

В финал вышли десять девушек с самыми высокими оценками. "Веломисс-2018" стала Екатерина Шантар, второе и третье места жюри присудило Оксане Гайнулиной и Полине Махановой. В номинации "Велограция" победу одержала Екатерина Коненкова, в номинации "Велоспорт" - Екатерина Тимашкова. "Мисс зрительских симпатий" признана Дарья Майтак. Самым очаровательным велосипедисткам вручены ценные призы, в том числе и велосипеды.

Не пришлось скучать и зрителям. Для них организовали матер-классы по сальсе и бачате, зрелищные бои красками холи. Работали торговые ряды и объекты общественного питания. На сцене выступали артисты, в том числе Александр Солодуха и Руслан Алехно.

"Инфраструктура для велосипедистов в Минске становится все более комфортной, - рассказывает директор Минского велосипедного общества Анастасия Янчевская. - И, как показатель, все больше горожан, в том числе представительниц прекрасного пола, выбирают этот вид транспорта. В Европе, например, около 40% тех, кто ездит на велосипеде, - женщины. В Минске пока только около 7-10%. Всего же в городе насчитывается около 800 тыс. велосипедов, 125 тыс. человек считают себя велосипедистами. За последние пять лет девушек-велосипедисток на улицах столицы стало заметно больше."

Надежда МАТВЕЕВА,

Фото Максима ГУЧЕКА,

БЕЛТА.-0-