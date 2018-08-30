РЕПОРТАЖ: Творческий центр в Могилеве для людей с особенностями: бизнес-площадка, сувениры с душой и конкурсы красоты

В творческом центре "Территория для людей", который сегодня открылся в Могилеве, знают, как жить полной жизнью. В чем его уникальность и почему он важен для людей с ограниченными возможностями, интересовался корреспондент БЕЛТА.

Идея создания центра принадлежит могилевчанке Алесе Цумаревой (у нее вторая группа инвалидности, ДЦП с детства). К новому решению Алесю подтолкнула проблема трудоустройства, с которой столкнулась, когда в течение двух лет пыталась найти работу. "Нужно верить и идти к цели, какой бы заоблачной она ни казалась", - убеждена Алеся Цумарева.

Теперь она с уверенностью говорит о своем творческом центре: "В области более 55 тыс. людей с ограниченными возможностями, в Могилеве - около 18 тыс., и многие из них хотят работать и зарабатывать. Мы всех этих людей приглашаем к участию в нашем проекте, который призван дать возможность инвалидам реализовать себя, приносить пользу обществу и работать".

В прошлом году Алеся подала заявку на участие в республиканском конкурсе предпринимательских идей Бизнес-школы ИПМ и оказалась в числе победителей. Ее идею поддержали, дошлифовали, помогли развить до социально значимого бизнес-проекта. "На свое пособие по инвалидности я бы реализовывала этот проект как минимум 10 лет, но меня поддержали в горисполкоме, оказали помощь общественные организации, парламентарии, предприниматели и просто неравнодушные люди. В итоге мы имеем помещение в центре города, полны идей и желания работать", - отмечает Алеся.

Площадь нового объекта (около 100 кв.м) задействована рационально и эффективно. На входе - сувенирная лавка с ремесленными изделиями. Их создавали люди с ограниченными возможностями. Причем собрана разноплановая коллекция: от декупажа, вышивки до швейных изделий, керамики. "Нам не только привозят свои изделия местные ремесленники, но, узнав об этом центре, присылают по почте люди из других регионов. Скоро свои работы пришлет инвалид-колясочник из Молдовы, с которым недавно заключен договор", - рассказывает о новостях муж автора идеи Сергей Кармызов.

Вторая половина помещения отведена под учебный центр, который дооснастят компьютерной техникой и мультимедийным оборудованием. "Здесь мы будем проводить мастер-классы и семинары для инвалидов, обучать их ремеслам, новым профессиям и помогать в продвижении своей продукции. В специальном фотобоксе будем делать фотографии изделий, а затем размещать в нашем интернет-магазине", - делится планами Алеся Цумарева.

По ее словам, каждое изделие в сувенирной лавке с историей. Ведь для кого-то обычное дело с утра встать, умыться и пойти на работу, а для некоторых инвалидов даже выбраться на улицу - сродни подвигу. Тем более сделать что-то своими руками, чтобы это понравилось и согрело других. "Поэтому наши сувениры - особенные, способные творить чудеса", - уверена она. Сама же Алеся, поскольку по специальности еще и визажист, намерена открыть студию красоты. Центр возьмется и за организацию конкурса красоты среди девушек с инвалидностью - первый планируют провести в декабре 2018 года.

"Открытие такого центра в Могилеве - важное и значимое событие не только для города, региона, но и страны. Это еще один шаг по реализации концепции развития инклюзивности в Беларуси, - отметила член Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Ольга Петрашова. - Поражает сила воли и энергия Алеси, которой удалось реализовать очень важный проект, привлечь, заинтересовать и заставить поверить в него много других неравнодушных людей. Ведь идею поддержали местные органы власти, парламентарии и местный депутатский корпус, бизнесмены, общественность. Это яркое свидетельство того, что в нашей стране участливое и бережное отношение к каждому человеку. И сегодня мы видим достигнутый результат и обратную связь - это радость в глазах людей быть востребованными и нужными обществу, получать вознаграждение за свой труд".

Первые шаги для центра, конечно, не простые. Главная задача - в ближайшее время выйти на самоокупаемость. Ведь квадратные метры, хоть и на льготных условиях, но арендуются, плюс налоги, затраты на продвижение и т.д. На первом этапе эти расходы возьмут на себя спонсоры, ну а дальше - в самостоятельное плавание. "Для меня - это дело чести. Я его уже никогда не брошу, чего бы это для меня ни стоило. Ведь в мою идею поверили люди с инвалидностью, и я приложу все старания, знания, навыки и умения, чтобы проект стал успешным. Главное - привлечь внимание общества к людям с ограниченными возможностями, дать им больше вариантов для развития, творческой и профессиональной реализации, чтобы они могли приносить как можно больше пользы и были востребованными".

Сергей КУЛЯГИН,

Фото автора.

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