Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
30 августа 2018, Чт
+16°C
Ясно EUR 2.4318
USD 2.0799
RUB 3.0529
Главное
Фото из архива В Беларуси во исполнение поручений Президента существенно повысят зарплаты работников бюджетной сферы
Президент
Интересы Беларуси и России никогда не противоречат друг другу - Лукашенко
Президент
Румас о подготовке к II Европейским играм: сделано немало, но предстоит еще больше
Общество
В интересах сельчан. Как конкурентная среда улучшает торговое обслуживание на селе
Общество
В Беларуси планируется создать новую госпрограмму по поддержке предпринимательства
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Обучающие классы "ПапаPro" организуют в Минске 15 сентября
19:20 Регионы
Совмин пояснил нюансы применения указа о налоговом консультировании
18:51 Экономика
ЕЭК провела предварительную экспертизу инициативы по созданию сети цифровой промкооперации в ЕАЭС
18:42 Экономика
В Беларуси предлагается расширить перечень предприятий для вхождения китайского капитала
18:40 Экономика
Пограничники Беларуси и Латвии будут уделять особое внимание нелегальной миграции
18:39 Общество
РЕПОРТАЖ: Творческий центр в Могилеве для людей с особенностями: бизнес-площадка, сувениры с душой и конкурсы красоты
18:37 Регионы
Зарплаты бюджетников в IV квартале превысят 80% к средней зарплате по стране - Минтруда
18:32 Общество
В Беларуси во исполнение поручений Президента существенно повысят зарплаты работников бюджетной сферы
18:27 Президент
Строительство нового здания Октябрьского РОВД в Витебске планируется завершить в 2019 году
18:18 Регионы
УЕФА оштрафовал "Зенит" на 20 тыс. евро за поведение болельщиков во время первой игры с минским "Динамо"
17:51 Спорт
"Зумлион-МАЗ" начал серийно выпускать самые крупные в стране автокраны
17:47 Экономика
БЖД объявила о начале продажи билетов на поезд четырех столиц
17:31 Общество
Взаимодействие Беларуси и Финляндии в европейском регионе ориентировано на укрепление международной безопасности
17:28 Политика
Вуди Аллен сделает перерыв в своей карьере
17:19 Калейдоскоп
На МКС произошла утечка воздуха
17:05 В мире
Носкевич: проверкой по факту смерти ребенка в Ганцевичском районе занимается центральный аппарат СК
17:04 Общество
Полетать на тарзанке через Свислочь и танцевать до полуночи под джаз Нино Катамадзе - 100 дел на новой "Тбилисобе"
17:00 Общество
Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино обновили свадебные клятвы
16:55 Калейдоскоп
Нормативный капитал белорусских банков с начала года увеличился на 4,3% до Br10,28 млрд
16:51 Экономика
Беларусь и Бангладеш наметили шаги по реализации ключевых экономических проектов
16:38 Политика
Все новости
Темы
Тбилисоба-2018 Тбилисоба-2018
Год малой родины Год малой родины
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

РЕПОРТАЖ: Творческий центр в Могилеве для людей с особенностями: бизнес-площадка, сувениры с душой и конкурсы красоты

Регионы 30.08.2018 | 18:37

В творческом центре "Территория для людей", который сегодня открылся в Могилеве, знают, как жить полной жизнью. В чем его уникальность и почему он важен для людей с ограниченными возможностями, интересовался корреспондент БЕЛТА.

Идея создания центра принадлежит могилевчанке Алесе Цумаревой (у нее вторая группа инвалидности, ДЦП с детства). К новому решению Алесю подтолкнула проблема трудоустройства, с которой столкнулась, когда в течение двух лет пыталась найти работу. "Нужно верить и идти к цели, какой бы заоблачной она ни казалась", - убеждена Алеся Цумарева.

Теперь она с уверенностью говорит о своем творческом центре: "В области более 55 тыс. людей с ограниченными возможностями, в Могилеве - около 18 тыс., и многие из них хотят работать и зарабатывать. Мы всех этих людей приглашаем к участию в нашем проекте, который призван дать возможность инвалидам реализовать себя, приносить пользу обществу и работать".

В прошлом году Алеся подала заявку на участие в республиканском конкурсе предпринимательских идей Бизнес-школы ИПМ и оказалась в числе победителей. Ее идею поддержали, дошлифовали, помогли развить до социально значимого бизнес-проекта. "На свое пособие по инвалидности я бы реализовывала этот проект как минимум 10 лет, но меня поддержали в горисполкоме, оказали помощь общественные организации, парламентарии, предприниматели и просто неравнодушные люди. В итоге мы имеем помещение в центре города, полны идей и желания работать", - отмечает Алеся.

Площадь нового объекта (около 100 кв.м) задействована рационально и эффективно. На входе - сувенирная лавка с ремесленными изделиями. Их создавали люди с ограниченными возможностями. Причем собрана разноплановая коллекция: от декупажа, вышивки до швейных изделий, керамики. "Нам не только привозят свои изделия местные ремесленники, но, узнав об этом центре, присылают по почте люди из других регионов. Скоро свои работы пришлет инвалид-колясочник из Молдовы, с которым недавно заключен договор", - рассказывает о новостях муж автора идеи Сергей Кармызов.

Вторая половина помещения отведена под учебный центр, который дооснастят компьютерной техникой и мультимедийным оборудованием. "Здесь мы будем проводить мастер-классы и семинары для инвалидов, обучать их ремеслам, новым профессиям и помогать в продвижении своей продукции. В специальном фотобоксе будем делать фотографии изделий, а затем размещать в нашем интернет-магазине", - делится планами Алеся Цумарева.

По ее словам, каждое изделие в сувенирной лавке с историей. Ведь для кого-то обычное дело с утра встать, умыться и пойти на работу, а для некоторых инвалидов даже выбраться на улицу - сродни подвигу. Тем более сделать что-то своими руками, чтобы это понравилось и согрело других. "Поэтому наши сувениры - особенные, способные творить чудеса", - уверена она. Сама же Алеся, поскольку по специальности еще и визажист, намерена открыть студию красоты. Центр возьмется и за организацию конкурса красоты среди девушек с инвалидностью - первый планируют провести в декабре 2018 года.

"Открытие такого центра в Могилеве - важное и значимое событие не только для города, региона, но и страны. Это еще один шаг по реализации концепции развития инклюзивности в Беларуси, - отметила член Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Ольга Петрашова. - Поражает сила воли и энергия Алеси, которой удалось реализовать очень важный проект, привлечь, заинтересовать и заставить поверить в него много других неравнодушных людей. Ведь идею поддержали местные органы власти, парламентарии и местный депутатский корпус, бизнесмены, общественность. Это яркое свидетельство того, что в нашей стране участливое и бережное отношение к каждому человеку. И сегодня мы видим достигнутый результат и обратную связь - это радость в глазах людей быть востребованными и нужными обществу, получать вознаграждение за свой труд".

Первые шаги для центра, конечно, не простые. Главная задача - в ближайшее время выйти на самоокупаемость. Ведь квадратные метры, хоть и на льготных условиях, но арендуются, плюс налоги, затраты на продвижение и т.д. На первом этапе эти расходы возьмут на себя спонсоры, ну а дальше - в самостоятельное плавание. "Для меня - это дело чести. Я его уже никогда не брошу, чего бы это для меня ни стоило. Ведь в мою идею поверили люди с инвалидностью, и я приложу все старания, знания, навыки и умения, чтобы проект стал успешным. Главное - привлечь внимание общества к людям с ограниченными возможностями, дать им больше вариантов для развития, творческой и профессиональной реализации, чтобы они могли приносить как можно больше пользы и были востребованными".

Сергей КУЛЯГИН,

Фото автора.

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Могилев, репортаж
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4318 BYN 2.427 BYN 2.434 BYN
USD
2.0799 BYN 2.078 BYN 2.084 BYN
RUB
3.0529 BYN 3.047 BYN 3.059 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Пожар на ул. Хоружей в Минске
Все видео

Фотоновости

В Гомеле после реконструкции открылось здание областного управления Следственного комитета
Все фото

Инфографика

Учебный год 2018/2019 Всего с сентября к занятиям в школах и гимназиях приступят около 1,1 млн учащихся, в том числе 110 тыс. первоклассников.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото из архива Лукашенко и Путин согласовали предварительную дату встречи с участием членов правительств
В Беларуси во исполнение поручений Президента существенно повысят зарплаты работников бюджетной сферы
Лукашенко выразил соболезнования Валентине Матвиенко в связи со смертью ее супруга
Политика
Александр Суриков. Фото из архива Суриков: свою карьеру посла в Беларуси завершаю с чувством грусти
Взаимодействие Беларуси и Финляндии в европейском регионе ориентировано на укрепление международной безопасности
Беларусь и Бангладеш наметили шаги по реализации ключевых экономических проектов
Экономика
Во время встречи В Беларуси планируется создать новую госпрограмму по поддержке предпринимательства
Совмин пояснил нюансы применения указа о налоговом консультировании
ЕЭК провела предварительную экспертизу инициативы по созданию сети цифровой промкооперации в ЕАЭС
Происшествия
Фото ГАИ Минска Грузовик вылетел за пределы МКАД и врезался в столб
В Березовском районе автомобиль службы доставки столкнулся с машиной дорожников
Трех учащихся Наровлянского лицея лишили права самостоятельно распоряжаться стипендией
Общество
Во время круглого стола Новую редакцию закона о здравоохранении планируется разработать в 2019 году
Пограничники Беларуси и Латвии будут уделять особое внимание нелегальной миграции
Зарплаты бюджетников в IV квартале превысят 80% к средней зарплате по стране - Минтруда
Спорт
Эльвира Герман. Фото БФЛА Белорусские легкоатлеты Эльвира Герман и Максим Недосеков вошли в состав сборной Европы на Континентальный кубок
УЕФА оштрафовал "Зенит" на 20 тыс. евро за поведение болельщиков во время первой игры с минским "Динамо"
Нигерийский нападающий Кехинде Фатаи перешел в минское "Динамо" из российской "Уфы"
Технологии
Фото Жэньминь жибао В Шанхае появился "умный автомат" по сортировке и переработке мусора
Конкурс по разработке цифровых решений для предприятий пройдет в Беларуси
В Китае запущена информплатформа для опровержения онлайн-слухов
Культура
Иосиф Кобзон. Фото из архива Скончался народный артист СССР Иосиф Кобзон
Скончался актер сериалов "Глухарь" и "Кадетство" Сергей Таланов
Фестиваль Юрия Башмета откроется 10 октября в Белгосфилармонии
В мире
Фото EPA Прорыв плотины в Мьянме: подтоплены 85 поселений, тысячи людей эвакуированы
На МКС произошла утечка воздуха
В Бельгии женщина убила троих детей и пыталась покончить с собой
Калейдоскоп
Фото Getty Images В новозеландской деревне хотят запретить кошек
Вуди Аллен сделает перерыв в своей карьере
Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино обновили свадебные клятвы
Все круглые столы
Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович 30 августа Медицинская этика. Теория и практика Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Что и почему нужно менять в законодательстве о туризме Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа "История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси" Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос? Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении
Газета 7 дней
Великолепная четверка идет в первый класс!
Дорога в тысячу ли
Самый уязвимый транспорт
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КИЛИН. Беларусь созидает космическое будущее
Сергей ГОЛОВКО. Узы музейного партнерства
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Карт-бланш здоровья и долголетия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия