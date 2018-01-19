РЕПОРТАЖ: В Минске начала работу лыжная трасса

Нынешняя зима оказалась не щедра на снег и отрицательные температуры, и о традиционных зимних забавах минчанам на время пришлось забыть. Наконец-то с наступлением холодов на радость любителям зимних видов спорта в Минске открылась первая лыжная трасса. Корреспонденты БЕЛТА посмотрели, как проходят катания и пообщались с приверженцами здорового образа жизни.

Если на минских улицах снег едва прикрывает землю, то свернув от проспекта Победителей к комплексу футбольных полей, расположенных на территории футбольного клуба "Минск", сразу попадаешь в зимнюю сказку.

Общая протяженность трассы составляет 5 км, но пока для катания открыли только один участок дистанции. Готовить его стали, как только позволила погода. Требуемой толщины снежный покров помогли обеспечить снежные пушки, количество которых в этом году возросло вдвое. Оборудование работало круглосуточно, снег по территории развозили на самосвалах.

Покататься на лыжах сюда приходят люди разных возрастов и профессий. Также на постоянной основе здесь тренируются столичные школьники.

"Посмотрите, какой слой снега! - рассказывает директор Физкультурно-спортивного центра детей и молодежи Центрального района Минска Анатолий Максимюк. - Как правило, ребята катаются здесь до 15 апреля. Затем приезжает специальная машина с водометом и смывает остатки снежного покрова, чтобы освободить дорожку для катания на лыжероллерах. В прошлом году здесь было более 1,5 м снега".

В физкультурно-спортивном центре Центрального района лыжным спортом занимаются 275 человек, самые маленькие ученики ходят в третий класс. Малыши занимаются 6 часов в неделю, старшеклассники - 8-12 часов. У каждого ученика свои лыжные комплекты, которые подбирают в зависимости от веса и роста.

Востребована минская лыжная трасса и среди любителей активного отдыха, многие приезжают сюда из других городов. В их числе Александр Никитко из поселка Глуск Могилевской области. "На лыжах я давно. Когда есть возможность, приезжаю в Минск, здесь очень хорошая трасса. Этой зимой с погодой беда, в первый раз катаюсь", - рассказал собеседник.

Тех, кто давно знаком с лыжами, можно узнать по яркой амуниции и отточенным движениям. "Стараемся каждую зиму попасть на лыжню. Это интересно, весело и для здоровья полезно! Присоединяйтесь к нам!", - в перерывах между гонками не устают повторять спортсмены-любители.

Новички же стартуют с опаской, боясь потерять равновесие. "Уже 30 лет не каталась, а вот увидела в СМИ информацию о том, что открылась лыжня, решила приехать. Не пожалела, - делится впечатлениями минчанка Алена. - Первый раз стояла на лыжах еще в школе. Столько эмоций! Мне очень понравилось. Поначалу было страшно, но потом втянулась. Проехала два круга".

Лыжи, палки, лыжные ботинки можно взять в расположенном рядом пункте проката. Лыжные ботинки предлагаются от 35-го до 46-го размера. Как рассказали в управлении спорта и туризма Мингорисполкома, в этом сезоне спортивный инвентарь обновился на 80%, но цена осталась на уровне прошлого года. Полный комплект снаряжения стоит Br5 за час аренды, лыжи и ботинки - Br2, палки - Br1.

Трасса работает ежедневно с 9.00 до 21.00. В темное время суток - ранним утром и поздним вечером - включается освещение. Здесь же можно покататься на тюбингах. Больше всего посетителей приходит в выходные и праздничные дни. Пункт проката в будние дни работает с 13.00 до 21.00, а в выходные - с 10.00 до 21.00. Выдача спортивного инвентаря осуществляется до 20.00.

Первая очередь лыжероллерной трассы длиной 2,5 км сдана в эксплуатацию осенью 2002 года, через год она увеличилась еще на 2,5 км. Дорожка используется для проведения республиканских и городских соревнований, востребована круглый год. Кроме трассы в Веснянке покататься на лыжах в городе можно будет в парках 900-летия Минска, Курасовщина, Дружбы народов, Севастопольском, Лошицком и др.

Надежда МАТВЕЕВА,

Фото Геннадий ЖИНКОВ,

БЕЛТА.-0-