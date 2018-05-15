РЕПОРТАЖ: Владелец агроусадьбы восстанавливает старую мельницу в Поставском районе

Стремление сберечь наследие, доставшееся от предков, присуще многим белорусам. Семья Дорошевичей не исключение. Не первый год они коллекционируют старинные предметы быта, относящиеся к обработке зерна и выпеканию хлеба. А глава семьи Александр является координатором экологического движения "Зеленый дозор" по Островецкому району Гродненской области. Как забота о родной земле и любовь к аутентичным вещам привела к покупке водяной мельницы в Поставском районе - в репортаже корреспондента БЕЛТА.
В семье давно теплилась подобная идея. Первоначально рассматривался вариант приобретения такого объекта на реке Страча, тем более что это рядом с их агроусадьбой в Островецком районе. Но там от мельницы остались лишь развалины, да и процесс оформления документов на землю затянулся. В этот момент Александр Дорошевич случайно узнал о продающейся мельнице в деревне Козловщина Поставского района. Она хоть и находится примерно в 100 км от усадьбы, но сохранилась в хорошем состоянии. На семейном совете было решено - покупаем!
"Приехали, оценили ее и впечатлились. После наших местных развалин, где мало что осталось от первоначального строения мельницы, здесь она в очень хорошем, почти рабочем, состоянии. Да и пространство рядом с ней - загляденье", - рассказывает Александр.
Территория вокруг нее и в самом деле живописная. С трех сторон мельницу опоясывает река Ласица. На ней же создан искусственный небольшой водопад. Рядом любят забросить удочку рыбаки, о чем свидетельствуют оставшиеся рогатки из дерева. В теплую погоду здесь можно, прокатившись на "тарзанке", окунуться в воду. И места для цивилизованного активного отдыха предостаточно.
Новый владелец добавил, что раньше мельница числилась на балансе местного СПК, но документов никаких на нее нет. Договор купли-продажи оформлен, и на его основании написано заявление в землеустроительную службу Поставского райисполкома. "Там пообещали, что к июню часть бумаг уже будет готова. Местная власть заверила, что нам будет оказываться всякая возможная поддержка и что после всех согласований выдадут разрешение на то, что территорию вокруг мельницы можно будет задействовать для создания инфраструктуры", - отметил Александр.
Пока что мельница планируется как краеведческо-туристический проект и называется "Панскі млын", являясь филиалом агроусадьбы семьи Дорошевичей.
Параллельно с оформлением бумаг мужчина собирает информацию об истории мельницы. Выяснилось, что раньше владели ей местные помещики, и была она промышленным объектом солидного масштаба. Кроме того, что она выполняла свою первоочередную функцию, на мельнице было установлено электрогенерирующее оборудование - за счет этого освещалась деревня Козловщина, ведь раньше здесь находилась усадьба Друцких-Любецких. В деревянной пристройке к каменной части мельницы делали гонты - материал для кровли в виде деревянных пластин. Плюс еще у рода Друцких-Любецких было рыбное хозяйство. Вокруг мельницы действовали пруды, так называемые ставы, куда рыбу, которую выловили осенью и не успели продать, запускали на зиму. С помощью системы шлюзов на реке Ласица генерировалась энергия, и протоком вода проходила через пруды, чтобы рыба не задыхалась и ей поступала свежая вода.
Мельница построена в 1859 году, об этом свидетельствует и камень с датой на входе. Но обновляли оборудование как минимум дважды: в 1920-е и 1950-е годы. Сохранились соответствующие таблички.
Мельница имеет три этажа: одно в углублении, полуподвального типа, чуть выше расположены жернова, на третьем стояло оборудование для просеивания муки. В советские времена третий этаж использовался для хранения зерна, из-за большого его объема в некоторых местах прогнулись балки.
Кроме того, на объекте сохранился старый грузовой лифт, возможно оригинальный. На месте остались различные старые механизмы.
Александр говорит, что средств для реставрации нужно много. Планируется восстановить мельницу до рабочего состояния, сохраняя старые установки и демонтируя все привнесенное. В мыслях также возобновить инфраструктуру вокруг мельницы: создать пруды, запустить туда рыбу. Сделать максимально приближенно к первоначальному варианту. Ведь таких хорошо сохранившихся водяных мельниц в Беларуси немного.
"Я уже привозил сюда специалистов-реставраторов. Договорились, что после очистки мельницы от мусора и всего лишнего будет проведена паспортизация имеющихся установок, оценим, насколько они повреждены и что нужно восстановить. Затем создадим проект реставрации. На территории, которая будет в обслуживании мельницы, хотим разбить ореховый лесосад. Высадить кедры, лещины, съедобный дуб, деревья грецкого и черного орехов", - рассказал Александр.
После окончательного восстановления мельницы откроется доступ для туристов. В самом ее здании появится экспозиция, рассказывающая об истории объекта. Сюда перевезут также предметы быта, хранящиеся в агроусадьбе, - ступы, молотилки, весы. В зависимости от востребованности мельницы у туристов будет решаться вопрос о создании мест для проживания. Пока что вокруг достаточно территории, чтобы летом разбить палатки.
В настоящее время хозяин собирается навести порядок - как внутри, так и рядом с мельницей. В этом направлении уже ведется работа. Приезжали волонтеры, и состоялась первая уборка. Параллельно Александр Дорошевич на одной из краудфандинговых платформ разместил проект "Панскага млына", в рамках которого собираются средства для реставрации и необходимых работ.
"Раньше 10% доходов от деятельности нашей агроусадьбы направляли на благотворительность - передавали оргтехнику в школу. Сейчас же средства будут направляться на реставрацию мельницы. Мы не считаем ее бизнес-проектом, а просто хотим, чтобы спустя время у людей появилась возможность увидеть внутреннее убранство мельницы", - подчеркнул ее новый владелец.
Вторая "талака" по наведению порядка состоялась 12 мая. Высадка первых деревьев для будущего лесосада планируется в июне. Александр рассчитывает, что облагораживание мельницы и территории вокруг нее будет проходить раз в месяц.
Корр. БЕЛТА.
Фото Александра ДОРОШЕВИЧА,
БЕЛТА.-0-
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