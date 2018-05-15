РЕПОРТАЖ: Владелец агроусадьбы восстанавливает старую мельницу в Поставском районе

Стремление сберечь наследие, доставшееся от предков, присуще многим белорусам. Семья Дорошевичей не исключение. Не первый год они коллекционируют старинные предметы быта, относящиеся к обработке зерна и выпеканию хлеба. А глава семьи Александр является координатором экологического движения "Зеленый дозор" по Островецкому району Гродненской области. Как забота о родной земле и любовь к аутентичным вещам привела к покупке водяной мельницы в Поставском районе - в репортаже корреспондента БЕЛТА.

В семье давно теплилась подобная идея. Первоначально рассматривался вариант приобретения такого объекта на реке Страча, тем более что это рядом с их агроусадьбой в Островецком районе. Но там от мельницы остались лишь развалины, да и процесс оформления документов на землю затянулся. В этот момент Александр Дорошевич случайно узнал о продающейся мельнице в деревне Козловщина Поставского района. Она хоть и находится примерно в 100 км от усадьбы, но сохранилась в хорошем состоянии. На семейном совете было решено - покупаем!

"Приехали, оценили ее и впечатлились. После наших местных развалин, где мало что осталось от первоначального строения мельницы, здесь она в очень хорошем, почти рабочем, состоянии. Да и пространство рядом с ней - загляденье", - рассказывает Александр.

Территория вокруг нее и в самом деле живописная. С трех сторон мельницу опоясывает река Ласица. На ней же создан искусственный небольшой водопад. Рядом любят забросить удочку рыбаки, о чем свидетельствуют оставшиеся рогатки из дерева. В теплую погоду здесь можно, прокатившись на "тарзанке", окунуться в воду. И места для цивилизованного активного отдыха предостаточно.

Новый владелец добавил, что раньше мельница числилась на балансе местного СПК, но документов никаких на нее нет. Договор купли-продажи оформлен, и на его основании написано заявление в землеустроительную службу Поставского райисполкома. "Там пообещали, что к июню часть бумаг уже будет готова. Местная власть заверила, что нам будет оказываться всякая возможная поддержка и что после всех согласований выдадут разрешение на то, что территорию вокруг мельницы можно будет задействовать для создания инфраструктуры", - отметил Александр.

Пока что мельница планируется как краеведческо-туристический проект и называется "Панскі млын", являясь филиалом агроусадьбы семьи Дорошевичей.

Собирая по крупицам

Параллельно с оформлением бумаг мужчина собирает информацию об истории мельницы. Выяснилось, что раньше владели ей местные помещики, и была она промышленным объектом солидного масштаба. Кроме того, что она выполняла свою первоочередную функцию, на мельнице было установлено электрогенерирующее оборудование - за счет этого освещалась деревня Козловщина, ведь раньше здесь находилась усадьба Друцких-Любецких. В деревянной пристройке к каменной части мельницы делали гонты - материал для кровли в виде деревянных пластин. Плюс еще у рода Друцких-Любецких было рыбное хозяйство. Вокруг мельницы действовали пруды, так называемые ставы, куда рыбу, которую выловили осенью и не успели продать, запускали на зиму. С помощью системы шлюзов на реке Ласица генерировалась энергия, и протоком вода проходила через пруды, чтобы рыба не задыхалась и ей поступала свежая вода.

Мельница построена в 1859 году, об этом свидетельствует и камень с датой на входе. Но обновляли оборудование как минимум дважды: в 1920-е и 1950-е годы. Сохранились соответствующие таблички.

Мельница имеет три этажа: одно в углублении, полуподвального типа, чуть выше расположены жернова, на третьем стояло оборудование для просеивания муки. В советские времена третий этаж использовался для хранения зерна, из-за большого его объема в некоторых местах прогнулись балки.

Кроме того, на объекте сохранился старый грузовой лифт, возможно оригинальный. На месте остались различные старые механизмы.

Рабочая мельница, ореховый лесосад и пруды

Александр говорит, что средств для реставрации нужно много. Планируется восстановить мельницу до рабочего состояния, сохраняя старые установки и демонтируя все привнесенное. В мыслях также возобновить инфраструктуру вокруг мельницы: создать пруды, запустить туда рыбу. Сделать максимально приближенно к первоначальному варианту. Ведь таких хорошо сохранившихся водяных мельниц в Беларуси немного.

"Я уже привозил сюда специалистов-реставраторов. Договорились, что после очистки мельницы от мусора и всего лишнего будет проведена паспортизация имеющихся установок, оценим, насколько они повреждены и что нужно восстановить. Затем создадим проект реставрации. На территории, которая будет в обслуживании мельницы, хотим разбить ореховый лесосад. Высадить кедры, лещины, съедобный дуб, деревья грецкого и черного орехов", - рассказал Александр.

После окончательного восстановления мельницы откроется доступ для туристов. В самом ее здании появится экспозиция, рассказывающая об истории объекта. Сюда перевезут также предметы быта, хранящиеся в агроусадьбе, - ступы, молотилки, весы. В зависимости от востребованности мельницы у туристов будет решаться вопрос о создании мест для проживания. Пока что вокруг достаточно территории, чтобы летом разбить палатки.

Работа началась

В настоящее время хозяин собирается навести порядок - как внутри, так и рядом с мельницей. В этом направлении уже ведется работа. Приезжали волонтеры, и состоялась первая уборка. Параллельно Александр Дорошевич на одной из краудфандинговых платформ разместил проект "Панскага млына", в рамках которого собираются средства для реставрации и необходимых работ.

"Раньше 10% доходов от деятельности нашей агроусадьбы направляли на благотворительность - передавали оргтехнику в школу. Сейчас же средства будут направляться на реставрацию мельницы. Мы не считаем ее бизнес-проектом, а просто хотим, чтобы спустя время у людей появилась возможность увидеть внутреннее убранство мельницы", - подчеркнул ее новый владелец.

Вторая "талака" по наведению порядка состоялась 12 мая. Высадка первых деревьев для будущего лесосада планируется в июне. Александр рассчитывает, что облагораживание мельницы и территории вокруг нее будет проходить раз в месяц.

Корр. БЕЛТА.

Фото Александра ДОРОШЕВИЧА,

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