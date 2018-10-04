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РЕПОРТАЖ: Военные Беларуси и России на учении в Бресте провели десантирование техники

Регионы 04.10.2018 | 18:09

В Брестской области в эти дни проходит совместное учение белорусских и российских десантников. Беларусь представляет 38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада. От российской стороны прибыла усиленная батальонная тактическая группа 137-го парашютно-десантного полка 106-й воздушно-десантной дивизии. Особенность учения - совместное десантирование тяжелой техники. Корреспонденты БЕЛТА отправились на полигон Брестский, чтобы понаблюдать за одним из этапов учения.

Активная фаза учения приходится на 1-5 октября. Оно проводится на территории нескольких районов Брестской области, задействованы около 1,5 тыс. военнослужащих и более 200 единиц вооружения, военной и специальной техники. Белорусские и российские десантники на учении находятся во всеоружии круглые сутки. Немало трудностей доставляют особенности рельефа, зачастую приходится преодолевать водные преграды, развертывая на пути механизированные мосты. Ко всему прочему бойцов на прочность решила испытать погода. Но все это не мешает им успешно выполнять поставленные задачи.

"Военнослужащие совместно отрабатывали вопросы по деблокированию незаконных вооруженных формирований, уничтожались лагеря подготовки боевиков. Поиски велись в дневное и ночное время с применением средств радиоэлектронной разведки, беспилотных авиационных комплексов. Данные оперативно доводились до войск для наведения средств поражения. Этот опыт очень ценен, потому что позволяет без ведения реальных боевых действий получать необходимые в современных условиях знания", - подчеркнул заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси Владимир Белый.

Один из боевых эпизодов сегодня разыгран на Брестском полигоне. За этапом учения наблюдал министр обороны Беларуси Андрей Равков. По замыслу, у подразделений союзников исчерпались боеприпасы, нужна дополнительная техника. В кратчайшие сроки необходимое можно доставить только авиатранспортом. После разведки с воздуха и на земле воины взяли под охрану площадку для десантирования техники и вооружения. Миссия была возложена на самолеты Ил-76 МД военно-транспортной авиации Беларуси и России, на борту которых находились четыре БТР-Д, пушка-гаубица Д-30 и ЗУ-23-2. В заданный квадрат их успешно доставили парашютные системы.

"Десантирование техники - одно из особенностей учения. Опыт и практика показывают, что это необходимо уметь выполнять. Сложные метеоусловия не помешали десантировать объекты, которые были нужны для поддержки дальнейших действий наших войск", - пояснил замкомандующего силами спецопераций ВС Беларуси.

Уникальным сегодняшнее событие можно назвать по нескольким причинам. До этого на территории Беларуси совместного с российскими коллегами десантирования тяжелой техники не проводилось. Первый блин не оказался комом. Груз приземлился целым и невредимым. В течение нескольких минут он был отшвартован и направлен в район выполнения учебно-боевых задач.

Также новый опыт приобрели военные летчики двух стран. "На Брестском полигоне ограниченная площадка приземления. Она вытянута в длину более чем на 4 км, но очень узкая. Практически за серединой площадки начинается лес. Накладывает отпечаток и близость границы с Польшей. Все нужно было четко просчитать, чтобы не посадить технику в лес", - отметил штурман 106-й воздушно-десантной дивизии Олег Селезнев.

Розыгрыш боевых эпизодов под Брестом является заключительным этапом учения. Уже 5 октября белорусские и российские десантники подведут итоги совместной работы. "Взаимодействие получилось продуктивным, сложностей в понимании не возникало. Технические характеристики наших боевых машин и техники, которая стоит на вооружении ССО Беларуси, позволяют преодолевать любой рельеф местности, выполнять задачи даже на труднопроходимых участках", - сказал командир 137-го парашютно-десантного полка Александр Корнев.

Белорусские военные постоянно сотрудничают со своими российскими коллегами. Совместные учения позволяют обеим сторонам перенимать передовой опыт. "До этого уже действовали с другими соединениями воздушно-десантных войск России. Сейчас впервые проводим учение с подразделениями 137-го парашютно-десантного полка. Несмотря на это, результаты, на которые мы рассчитывали, достигнуты в полном объеме", - резюмировал Владимир Белый.

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

Фото Вадима ЯКУБЕНКА,

БЕЛТА.-0-

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Теги
Беларусь, Брест, вооруженные силы, репортаж, Россия
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