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РЕПОРТАЖ: Волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел" проводят учения под Осиповичами

Регионы 02.07.2018 | 14:45

Сообщения о пропавших людях появляются в Беларуси практически ежедневно. Искать их - задача милиции. Но в Беларуси есть и волонтерские организации, которые помогают в поисках. Одна из них - поисково-спасательный отряд "Ангел", появившийся в 2012 году. На счету добровольцев сотни найденных и спасенных. Раз в год волонтеры "Ангела" собираются на республиканские учения. На слете подразделений отряда со всей страны побывали и корреспонденты БЕЛТА.

Дождливым утром на базу отдыха недалеко от Осиповичей стягивались поисковики из разных регионов Беларуси. Всего их набралось несколько десятков человек. Среди них и минчанка Юлия - администратор оздоровительного центра. Она участвует в учениях первый раз. "Узнала об "Ангеле" несколько лет назад, когда увидела объявление в интернете о том, что кого-то ищут. Видела и расклеенные в городе ориентировки. Решила позвонить и помочь как волонтер, - рассказала Юлия. - На учения записалась потому, что в лес на поиск пускают только подготовленных людей, и чтобы меня в следующий раз пустили, решила обучиться и помогать регулярно". Ранее Юлия участвовала в поисках лишь один раз - тогда разыскивали пропавшую в Сенице в 2013 году Настю Кот. Девушка, кстати, до сих пор не найдена.

Работник железной дороги Евгений приехал из Столбцов со всей семьей - женой и тремя сыновьями - старшему из них 9 лет, младшему - три. "Совсем недавно, может, год назад узнали про "Ангел", участвовать в масштабных поисках еще не приходилось. Только несколько раз в Столбцах объезжали местность. От учений много чего жду, хочется научиться правильно действовать - работать с картой и компасом, ориентироваться на местности с навигатором. Думаю, это будет интересно и детям и мне, в будущем пригодится", - отметил Евгений.

Программа учений насыщенная - в первый день командир отряда Сергей Ковган знакомил приехавших с техникой, которая используется в поисковых мероприятиях. Кроме стандартного набора из бинокля, фонарей, навигаторов и прочего, новым были рации с GPS, которые только недавно появились в "Ангеле". Они позволяют координатору отслеживать местонахождение поисковой группы на карте в режиме онлайн.

"Считаю это просто прорывом в безопасности и повышении эффективности поисковых мероприятий. Такая техника значительно повышает время реагирования, оперативность оказания помощи и эвакуации человека, найденного в лесном массиве. И это вообще новые технологии, которые только сейчас набирают обороты, - подчеркнул Сергей Ковган. - Данную систему еще не приходилось использовать в реальных условиях. Думаю, что она должна хорошо показать себя на учениях". Он добавил, что такими же системами пользуются правоохранительные органы и пограничники.

Участники учений могли познакомиться и со специальной машиной отряда, на базе которой можно развернуть штаб, установить и подключить специальную антенну для радиосвязи. Среди транспорта поисковиков также квадроцикл и лодка, с помощью которой отрабатывались правила помощи на воде. После осмотра оборудования и техники, волонтеры со специальной подготовкой провели мастер-класс по оказанию первой помощи. В то же время для детей добровольцев организован своеобразный "полевой детский сад", где ребят знакомят с правилами безопасности и занимают, пока учатся и тренируются взрослые.

У "Ангела" существуют региональные подразделения, которые отвечают за один или несколько районов. На учения такие отряды прибыли во главе со своими координаторами. Среди добровольцев из Солигорска Валентина, которая работает в торговле. "Я вступила в "Ангел", когда туда пошла сестра и рассказала мне про то, чем занимаются ребята. Было это где-то три месяца назад. И я уже один раз участвовала в поисках - ездили в Житковичский район, искали с милицией мужчину, который рыбачил на местном озере и пропал. Найти его не удалось, - рассказала она. - Решила заняться волонтерским делом потому, что стало интересно, а когда сталкиваешься с этим лично, видишь, как все происходит, и как все это важно для людей, которые хотят найти своих близких, когда видишь это все изнутри, то невозможно остаться равнодушным".

Координатор солигорского подразделения Илья работает трактористом на одном из предприятий города. "В 2013 году я пришел в отряд, в следующем уже стал координатором в Солигорске. В прошлом году были соединены структуры двух регионов - Солигорского и Слуцкого. Сейчас курирую уже два города. На сегодня в организации 54 человека - после прошлогодних поисков Максима Мархалюка в Гродненской области в наш отряд пришло много людей. И их становится все больше. Конечно, есть те, кого мы вынуждены "уволить", - не бывает такого, чтобы все было гладко, но лучшие остаются, помогают, участвуют в жизни отряда, - отметил Илья. - На слете я уже в третий раз. И каждый раз мы привозим новичков. В этот раз приехали почти 20 человек, из них 9 новеньких". Среди приехавших - двое 14-летних парней, один из которых учится в классе МЧС, а второй в кадетском.

Последний выезд, в котором участвовал Илья, был примерно неделю назад - поиск семейной пары в Солигорском районе. "Информации было мало - они просто уехали куда-то на машине. У мужчины был включен мобильный, и поэтому ориентировочно было известно, где супруги находятся. Когда их нашли, то мужчину удалось спасти. Женщину - нет. Они отравились таблетками", - рассказал координатор. Сам он попал в отряд, когда у соседки пропал муж - тогда о существовании "Ангела" парень и не знал. Но увидел в интернете ориентировку, сделал репост, добавился в группу и по сей день в отряде.

Работник железной дороги Алексей - координатор в Барановичах и районе. Он попал в "Ангел" после поисков Максима Мархалюка. "Активных ребят у нас около 10-15 человек. Также, как показывает практика, помощь оказывают родственники пропавших, соседи, близкие. Я участвовал примерно в 20 поисках. Недавно на третьи сутки нашли бабушку, благодаря хорошим действиям наших ребят. На республиканских учениях же в первый раз. Сами мы в ноябре проводили городские сборы, приезжал со своей командой командир Сергей Ковган, принимали еще участие в учениях в городе Солигорске. Тогда особенно повар понравился - очень вкусно готовил", - пошутил Алексей. Он добавил, что со многими добровольцами, которые приехали на республиканский слет, виделся и раньше - пересекались при совместных поисках.

Командир "Ангела" Сергей Ковган отметил, что на слет в этом году записывалось много тех, кто никогда не приезжал и не принимал участия в поисковых мероприятиях. "Республиканские учения проводятся ежегодно, и мы стараемся заложить в них весь тот опыт, что приобрели за годы работы, познакомить с техническими средствами и новшествами, которые сейчас используются и направлены на улучшение поиска без вести пропавших людей. Также проводятся и региональные учения - их ежегодно проходит значительно больше. В каждом регионе собирают единомышленников, чтобы они на месте повышали уровень подготовки, - поделился особенностями тренировок командир добровольцев. - На республиканских учениях же основное то, что приезжают наши самые подготовленные специалисты и каждый из них делится своими навыками, чтобы региональные координаторы могли эту информацию в будущем донести у себя в регионе тем, кто сюда не смог приехать".

Сергей Ковган напомнил основные правила поведения в лесу, отметив важность контроля за детьми. "Если родители идут в лес с детьми, то нужен очень жесткий контроль. Потому что все чаще по обращениям мы видим - буквально на секунду взрослый отвернулся или сказал пройти сто метров до машины, чтобы что-то взять, и в этом промежутке где-то ребенок свернул не туда и потерялся", - подчеркнул командир "Ангела".

Перед походом в лес нужно обязательно взять заряженный мобильный телефон. "На этом делаю сверхакцент. Люди не хотят, ленятся брать запас воды и еды, но заряженный мобильный телефон при них должен быть всегда. При его наличии намного облегчается поиск. Также важна яркая одежда - почему-то все любят одеваться в камуфляж, не предполагают, что им может стать плохо, и при этом найти человека будет проблематично. А если он ярко одет, то его можно увидеть с воздуха или на большом расстоянии с земли. Еще, если людям надо принимать лекарства, то они должны быть обязательно с собой, - отметил Сергей Ковган. - Мы знаем случай, когда человек с сахарным диабетом не взял с собой медикаменты, и это стало причиной смерти. Хотя если бы он был где-то в городе, ему бы запросто оказали помощь".

Если человек потерялся в лесу или городе, то первым делом его близким нужно обзвонить знакомых, друзей и родственников. "Если никто не знает, где он находится, и ранее человек не пропадал, то надо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. В очередной раз подчеркну, что мы лишь вспомогательная организация. А функции и задачи розыска пропавших без вести возложены на правоохранителей. Также можно позвонить в Бюро регистрации несчастных случаев еще до обращения в милицию. Там можно узнать, не доставлялся ли человек в медучреждение, не задерживался ли. Если там этих данных нет, то после заявления в органы внутренних дел можно обратиться к нам", - сказал Сергей Ковган.

Учения "Ангела" продлятся до 3 июля. В программе практические занятия по ориентированию, использованию оборудования, мастер-класс с психологом. Завершится сбор отработкой поиска условного пропавшего в лесу.

Павел ГОРБАЧ,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-

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