РЕПОРТАЖ: Врачи Гомельской облбольницы провели выездной прием в Октябрьском

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
13 июля 2018, Пт
+21°C
Переменная облачность EUR 2.2898
USD 1.9706
RUB 3.1632
Главное
Александр Лукашенко На "Славянском базаре" всегда царит уникальная атмосфера межнациональной дружбы - Лукашенко
Президент
Гимны малой родине, феерия оркестров и объятия с Президентом - "Славянский базар" открылся
Культура
Беларусь рассчитывает на дальнейшее расширение сотрудничества с МВФ
Экономика
"У жены чуть сердечный приступ не случился!" Квартиру в Минске от "Евроопт" выиграл водитель Александр Халимончиков из Гомеля
Общество
Минобразования: результативность абитуриентов на ЦТ выше прошлогодней
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Главный герой "Черной пантеры" спродюссирует новый фильм братьев Руссо
14:18 Калейдоскоп
В отношении Тимати и Егора Крида возбуждено административное дело
14:17 Калейдоскоп
Беларусь выступает за сотрудничество с органами юстиции ЕС в борьбе с коррупцией
14:13 Общество
К формированию программы Дня Союзного государства планируется привлекать лауреатов премии СГ
14:06 Культура
Американский бренд спрятал на улицах мегаполиса тысячи долларов
14:02 Калейдоскоп
Заседание Совета министров внутренних дел СНГ пройдет 19-21 июля в Баку
13:57 Политика
Верка Сердючка продолжит выступать - новости об окончании карьеры оказались ложными
13:55 Калейдоскоп
Белорусский банк вошел в топ-100 лучших в мире
13:52 Экономика
Жительница Лунинецкого района обвиняется в нарушении ПДД и гибели подруги
13:45 Происшествия
Витебская и Псковская области намерены вывести межрегиональное сотрудничество на новый уровень
13:44 Регионы
Мининформ ограничил доступ к 12 интернет-ресурсам за информацию о продаже наркотиков
13:36 Общество
Меган Маркл рассказала, что соскучилась по актерской работе
13:34 Калейдоскоп
В ООН презентовали опыт и наработки стран ЕАЭС в достижении ЦУР
13:32 Политика
Доллар на торгах 13 июля подорожал, евро и российский рубль подешевели
13:26 Экономика
Между Беларусью и Россией активно развивается академический и образовательный обмен - Корбут
13:20 Общество
Беларусь рассчитывает на дальнейшее расширение сотрудничества с МВФ
13:14 Экономика
Гигантский шар в виде малыша с лицом Трампа появился в небе Лондона
13:10 В мире
Более 1 кг психотропов изъято у минчанина
13:04 Происшествия
РЕПОРТАЖ: Врачи Гомельской облбольницы провели выездной прием в Октябрьском
13:04 Регионы
ЕЭК и ЮНКТАД объединят усилия в сфере конкуренции и антимонопольного регулирования
13:01 Экономика
Все новости
Темы
Славянский базар в Витебске-2018 Славянский базар в Витебске-2018
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

РЕПОРТАЖ: Врачи Гомельской облбольницы провели выездной прием в Октябрьском

Регионы 13.07.2018 | 13:04

Гомельские специалисты провели выездной прием за 190 км от областного центра. В Октябрьской центральной районной больнице их ждали не только коллеги - предварительно на консультацию записались более 120 человек. Корреспондент БЕЛТА узнала, как работает механизм доступности квалифицированной помощи в удаленных от областных центров регионах.

Десяток врачей разного профиля, в том числе главные внештатные детский невролог и ревматолог области, прибыли в райцентр. Пятиминутка на обсуждение плана работы с администрацией больницы, и специалисты начинают прием в кабинетах поликлиники.

Для пациентов, нуждающихся в плановой помощи, возможность получить консультацию специалиста такого уровня без выезда в Гомель - то, что доктор прописал. Время приема скорректировано с учетом расписания общественного транспорта, связывающего деревни и села с райцентром. Врачи построили работу так, чтобы сельчане смогли вернуться домой в этот же день.

По пути к месту приема главврач Октябрьской центральной районной больницы Наталья Шнайдер рассказывает о ситуации в районе. Всего 27 специалистов разного профиля заботятся о здоровье 13,4 тыс. человек, из которых более 2,8 тыс. - дети. Последние три года удается удерживать медико-демографические показатели.

Особая гордость больницы - аппарат УЗИ высокого класса, оборудованный кардиологическими датчиками с широким спектром возможностей диагностики. С февраля жителям района доступно ультразвуковое исследование сердца и сосудов. "За это огромная благодарность руководству области и областному Совету депутатов. Нас услышали и помогли с приобретением необходимого оборудования", - подчеркивает Наталья Шнайдер. 2017 год был знаковым в этом плане. Оснащение учреждения пополнили портативные электрокардиографы, аппарат КТГ, пульсоксиметры, три функциональные кровати для пациентов неврологического профиля, новое оборудование для клинико-диагностической лаборатории.

У кабинета УЗИ-диагностики ожидают своего времени несколько человек. Врач ультразвуковой диагностики областной больницы Максим Сушкин вместе с местным специалистом Виктором Мулярчиком уже проводят исследование, совместно оценивают возможности техники нового поколения. Консультация пациента и мастер-класс одновременно.

Поднявшись с кушетки после обследования, житель горпоселка Октябрьский Владимир Лукашевич благодарит врачей за помощь. Его в прямом смысле слова поставили на ноги. В начале года провели три операции. "И в областной больнице, и в нашей районной ко мне прекрасно относились. В 2001 году мог бы остаться без ног, но врачи подарили мне вторую жизнь", - искренне хвалит специалистов пациент.

Доктора подтверждают: это был сложный клинический случай, диагностировать пришлось в областной больнице, там же провели ряд операций. Сейчас пациент постоянно наблюдается у местных врачей. На УЗИ пришел сам - и это отличный показатель.

Гомельские специалисты ведут прием пациентов и в отделениях стационара.

Тем временем в оперблоке назначена операция. Около часа команда - врач-хирург Гомельской областной больницы Павел Чернов и ассистент кафедры хирургии с курсом урологии Гомельского медуниверситета Максим Лемтюгов - выполняет грыжесечение с пластикой и сетчатым протезом. На операционном столе 62-летний житель Октябрьского, ликвидатор аварии на ЧАЭС.

"К нашему прибытию в операционной все было подготовлено для начала работы. Плановая операция прошла успешно. Как и положено в таких случаях, какое-то время за пациентом наблюдают врачи реанимационного отделения", - поясняет Павел Чернов. Как куратор района он постоянно бывает в Октябрьской больнице, поэтому с командой - полное взаимопонимание.

Во второй половине дня специалисты консультируют пациентов на дому. Невролог, травматолог, ревматолог посещают жителей райцентра с ограниченными в передвижении возможностями. В многодетные семьи выезжают педиатр, детский невролог и хирург. Их задача - осмотр пациентов и при необходимости корректировка лечения.

Первый выезд - в соседнюю деревню Старая Дуброва. Здесь главного внештатного детского невролога управления здравоохранения Гомельского облисполкома Ольгу Толкину встречают мама и бабушка девочки с ДЦП. 10-летняя Полина - добрый, улыбчивый ребенок. Доктор аккуратно осматривает ее, параллельно расспрашивая маму о препаратах и процедурах, которые принимает дочка. В мае Полина проходила курс лечения в Гомельской областной детской больнице медицинской реабилитации, раньше - в Друскининкае.

"Очень рада, что ваша девочка получает все необходимое", - доктор выписывает лист назначений. Врачебный экипаж отправляется по следующему адресу.

За несколько часов специалисты областной больницы консультируют более 130 детей и взрослых. Больше всего пациентов принимают лор-врач и травматолог.

Приезд специалистов Гомельской областной больницы в Октябрьский стал одной из главных новостей у местных жителей. Об этом сообщали заранее, но некоторые узнали только в день приема. За несколько минут до отъезда, уже на крыльце делегацию из Гомеля застает мама с ребенком, просит принять. Время отбытия переносят - нужно осмотреть маленького пациента.

"Территориально наш район находится достаточно далеко от областных центров. Поэтому визиты гомельских коллег в расширенном составе делают медконсультации более доступными для сельских жителей. Такая практика повышает уровень доверия и укрепляет отношения команды "врач-пациент", от которых зависит эффективность лечения", - отмечает главный врач Октябрьской центральной районной больницы.

Несмотря на расстояние, местные специалисты всегда держат связь с областными коллегами. Октябрьская райбольница подключена к республиканской системе телемедицинского консультирования. Получить рекомендации врачи райцентра могут и офлайн, передав историю болезни пациента по защищенным каналам.

К примеру, на днях в Октябрьскую больницу поступил тяжелый пациент. Поместили в реанимацию, оказали первую помощь и в режиме телемедицинского консультирования связались с коллегами из Гомельской областной клинической туббольницы.

Вместе со всей страной в больнице внедряют электронные рецепты. Эта система довольно быстро прижилась в районе. Жители Октябрьского приобретают лекарства по пластиковым карточкам.

В райбольнице не скрывают - есть открытые вакансии. Ждут пополнение: с 1 августа на пост заступают молодые специалисты психотерапевт-нарколог, врач-инфекционист, врач общей практики и врач-невролог. Однако нет на постоянной основе отоларинголога и врача-хирурга. Вопрос дефицита кадров по соответствующему профилю решает областная больница. Врачи учреждения по графику работают в районах, где отсутствует тот или иной специалист.

"Планово-консультативные выезды внедрены в практику областной больницы давно, - уточняет заведующий организационно-методическим кабинетом Гомельской областной клинической больницы Олег Кистень. - Недавно пересмотрели подход к их проведению, акцент сделан на качество оказания помощи. Ранее график выездов составлялся на квартал, теперь корректируется ежемесячно с учетом мониторинга демографической обстановки со стороны главного управления здравоохранения и предложений администраций райбольниц".

Такая практика помогает оценить реальное состояние дел на местах. При этом предпочтение отдается районам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС, районам, где наибольший удельный вес сельского и пожилого населения.

В 2017 году за 180 выездов специалисты облбольницы проконсультировали более 1, 7 тыс. пациентов, выполнили 25 операций, 107 сложных манипуляций. За 6 месяцев текущего года организовано свыше 100 выездов, проконсультировано более 800 пациентов.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

Фото автора,

БЕЛТА.-0-

﻿
Теги
врачи, Гомельская область, репортаж
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2898 BYN 2.286 BYN 2.3 BYN
USD
1.9706 BYN 1.968 BYN 1.971 BYN
RUB
3.1632 BYN 3.15 BYN 3.17 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Чем удивит День молодежи в Витебске
Все видео

Фотоновости

Концерт открытия "Славянского базара в Витебске"
Все фото

Инфографика

Итоги ЦТ-2018 На централизованное тестирование в Беларуси в 2018 году зарегистрировались 82,5 тыс. человек, из них 48% абитуриентов - по четырем предметам.
Вся инфографика
Президент
Выступает Александр Лукашенко Лукашенко: белорусы открыты для дружбы со всем миром
Лукашенко на "Славянском базаре" подарили пояс-оберег
Лукашенко вручил награду победителю детского конкурса на "Славянском базаре"
Политика
Во время встречи. Фото МИД Беларусь и Венгрия подтвердили готовность к дальнейшей активизации политического диалога
Заседание Совета министров внутренних дел СНГ пройдет 19-21 июля в Баку
В ООН презентовали опыт и наработки стран ЕАЭС в достижении ЦУР
Экономика
Фото из архива Беларусь рассчитывает на дальнейшее расширение сотрудничества с МВФ
Белорусский банк вошел в топ-100 лучших в мире
Доллар на торгах 13 июля подорожал, евро и российский рубль подешевели
Происшествия
Раскрыт новый для Беларуси способ хищения денег из банкоматов
Жительница Лунинецкого района обвиняется в нарушении ПДД и гибели подруги
Более 1 кг психотропов изъято у минчанина
Общество
Фото из архива Минобразования: результативность абитуриентов на ЦТ выше прошлогодней
Беларусь выступает за сотрудничество с органами юстиции ЕС в борьбе с коррупцией
Мининформ ограничил доступ к 12 интернет-ресурсам за информацию о продаже наркотиков
Спорт
Авторы забитых мячей "Динамо" - Владимир Хващинский и Нино Галович. Фото из социальных сетей Минское "Динамо" и солигорский "Шахтер" уверенно победили на старте футбольной Лиги Европы
Спортсмены за высокие результаты смогут получать стипендии из местных бюджетов
Наталья Водянова и Филипп Лам вынесут кубок мира перед началом финала ЧМ по футболу
Технологии
Твиттер-аккаунт госоргана Беларуси впервые вошел в топ-50 мирового рейтинга
В Великом Новгороде создали детский бионический протез руки
Китай разработал 3D-сканер для проверки безопасности в аэропортах
Культура
Фестивальный Витебск - 2018 ДОСЬЕ: Летнему амфитеатру в Витебске - 30 лет
К формированию программы Дня Союзного государства планируется привлекать лауреатов премии СГ
Секреты татарского изю раскрывают на выставке в Гомеле
В мире
Трамп: вариант "мягкого Brexit" Мэй убьет торговую сделку с США
Гигантский шар в виде малыша с лицом Трампа появился в небе Лондона
В Китае обнаружены каменные орудия возрастом 2 млн лет
Калейдоскоп
Пятница 13-е: верить ли суевериям?
Главный герой "Черной пантеры" спродюссирует новый фильм братьев Руссо
В отношении Тимати и Егора Крида возбуждено административное дело
Газета 7 дней
Современный огнетушитель не нужно ни бить, ни трясти!
Михаил Хазин: Экономиксне в состоянии описать современный кризис
Взлетная для чемпионов
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Олег СУКОНКО, Александр МАШЕВСКИЙ. Ориентация на скрининг
Светлана ДВОРЕЦКАЯ. Еда как эликсир долголетия
Чингиз ГУСЕЙНЗАДЕ. Опыт друзей всегда ценен
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия