РЕПОРТАЖ: Врачи Гомельской облбольницы провели выездной прием в Октябрьском

Гомельские специалисты провели выездной прием за 190 км от областного центра. В Октябрьской центральной районной больнице их ждали не только коллеги - предварительно на консультацию записались более 120 человек. Корреспондент БЕЛТА узнала, как работает механизм доступности квалифицированной помощи в удаленных от областных центров регионах.

Десяток врачей разного профиля, в том числе главные внештатные детский невролог и ревматолог области, прибыли в райцентр. Пятиминутка на обсуждение плана работы с администрацией больницы, и специалисты начинают прием в кабинетах поликлиники.

Для пациентов, нуждающихся в плановой помощи, возможность получить консультацию специалиста такого уровня без выезда в Гомель - то, что доктор прописал. Время приема скорректировано с учетом расписания общественного транспорта, связывающего деревни и села с райцентром. Врачи построили работу так, чтобы сельчане смогли вернуться домой в этот же день.

По пути к месту приема главврач Октябрьской центральной районной больницы Наталья Шнайдер рассказывает о ситуации в районе. Всего 27 специалистов разного профиля заботятся о здоровье 13,4 тыс. человек, из которых более 2,8 тыс. - дети. Последние три года удается удерживать медико-демографические показатели.

Особая гордость больницы - аппарат УЗИ высокого класса, оборудованный кардиологическими датчиками с широким спектром возможностей диагностики. С февраля жителям района доступно ультразвуковое исследование сердца и сосудов. "За это огромная благодарность руководству области и областному Совету депутатов. Нас услышали и помогли с приобретением необходимого оборудования", - подчеркивает Наталья Шнайдер. 2017 год был знаковым в этом плане. Оснащение учреждения пополнили портативные электрокардиографы, аппарат КТГ, пульсоксиметры, три функциональные кровати для пациентов неврологического профиля, новое оборудование для клинико-диагностической лаборатории.

У кабинета УЗИ-диагностики ожидают своего времени несколько человек. Врач ультразвуковой диагностики областной больницы Максим Сушкин вместе с местным специалистом Виктором Мулярчиком уже проводят исследование, совместно оценивают возможности техники нового поколения. Консультация пациента и мастер-класс одновременно.

Поднявшись с кушетки после обследования, житель горпоселка Октябрьский Владимир Лукашевич благодарит врачей за помощь. Его в прямом смысле слова поставили на ноги. В начале года провели три операции. "И в областной больнице, и в нашей районной ко мне прекрасно относились. В 2001 году мог бы остаться без ног, но врачи подарили мне вторую жизнь", - искренне хвалит специалистов пациент.

Доктора подтверждают: это был сложный клинический случай, диагностировать пришлось в областной больнице, там же провели ряд операций. Сейчас пациент постоянно наблюдается у местных врачей. На УЗИ пришел сам - и это отличный показатель.

Гомельские специалисты ведут прием пациентов и в отделениях стационара.

Тем временем в оперблоке назначена операция. Около часа команда - врач-хирург Гомельской областной больницы Павел Чернов и ассистент кафедры хирургии с курсом урологии Гомельского медуниверситета Максим Лемтюгов - выполняет грыжесечение с пластикой и сетчатым протезом. На операционном столе 62-летний житель Октябрьского, ликвидатор аварии на ЧАЭС.

"К нашему прибытию в операционной все было подготовлено для начала работы. Плановая операция прошла успешно. Как и положено в таких случаях, какое-то время за пациентом наблюдают врачи реанимационного отделения", - поясняет Павел Чернов. Как куратор района он постоянно бывает в Октябрьской больнице, поэтому с командой - полное взаимопонимание.

Во второй половине дня специалисты консультируют пациентов на дому. Невролог, травматолог, ревматолог посещают жителей райцентра с ограниченными в передвижении возможностями. В многодетные семьи выезжают педиатр, детский невролог и хирург. Их задача - осмотр пациентов и при необходимости корректировка лечения.

Первый выезд - в соседнюю деревню Старая Дуброва. Здесь главного внештатного детского невролога управления здравоохранения Гомельского облисполкома Ольгу Толкину встречают мама и бабушка девочки с ДЦП. 10-летняя Полина - добрый, улыбчивый ребенок. Доктор аккуратно осматривает ее, параллельно расспрашивая маму о препаратах и процедурах, которые принимает дочка. В мае Полина проходила курс лечения в Гомельской областной детской больнице медицинской реабилитации, раньше - в Друскининкае.

"Очень рада, что ваша девочка получает все необходимое", - доктор выписывает лист назначений. Врачебный экипаж отправляется по следующему адресу.

За несколько часов специалисты областной больницы консультируют более 130 детей и взрослых. Больше всего пациентов принимают лор-врач и травматолог.

Приезд специалистов Гомельской областной больницы в Октябрьский стал одной из главных новостей у местных жителей. Об этом сообщали заранее, но некоторые узнали только в день приема. За несколько минут до отъезда, уже на крыльце делегацию из Гомеля застает мама с ребенком, просит принять. Время отбытия переносят - нужно осмотреть маленького пациента.

"Территориально наш район находится достаточно далеко от областных центров. Поэтому визиты гомельских коллег в расширенном составе делают медконсультации более доступными для сельских жителей. Такая практика повышает уровень доверия и укрепляет отношения команды "врач-пациент", от которых зависит эффективность лечения", - отмечает главный врач Октябрьской центральной районной больницы.

Несмотря на расстояние, местные специалисты всегда держат связь с областными коллегами. Октябрьская райбольница подключена к республиканской системе телемедицинского консультирования. Получить рекомендации врачи райцентра могут и офлайн, передав историю болезни пациента по защищенным каналам.

К примеру, на днях в Октябрьскую больницу поступил тяжелый пациент. Поместили в реанимацию, оказали первую помощь и в режиме телемедицинского консультирования связались с коллегами из Гомельской областной клинической туббольницы.

Вместе со всей страной в больнице внедряют электронные рецепты. Эта система довольно быстро прижилась в районе. Жители Октябрьского приобретают лекарства по пластиковым карточкам.

В райбольнице не скрывают - есть открытые вакансии. Ждут пополнение: с 1 августа на пост заступают молодые специалисты психотерапевт-нарколог, врач-инфекционист, врач общей практики и врач-невролог. Однако нет на постоянной основе отоларинголога и врача-хирурга. Вопрос дефицита кадров по соответствующему профилю решает областная больница. Врачи учреждения по графику работают в районах, где отсутствует тот или иной специалист.

"Планово-консультативные выезды внедрены в практику областной больницы давно, - уточняет заведующий организационно-методическим кабинетом Гомельской областной клинической больницы Олег Кистень. - Недавно пересмотрели подход к их проведению, акцент сделан на качество оказания помощи. Ранее график выездов составлялся на квартал, теперь корректируется ежемесячно с учетом мониторинга демографической обстановки со стороны главного управления здравоохранения и предложений администраций райбольниц".

Такая практика помогает оценить реальное состояние дел на местах. При этом предпочтение отдается районам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС, районам, где наибольший удельный вес сельского и пожилого населения.

В 2017 году за 180 выездов специалисты облбольницы проконсультировали более 1, 7 тыс. пациентов, выполнили 25 операций, 107 сложных манипуляций. За 6 месяцев текущего года организовано свыше 100 выездов, проконсультировано более 800 пациентов.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

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