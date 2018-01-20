Решение по недостроенному дому "Тамбаз" по ул. Богдановича может быть принято до конца января - Шорец

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение по многоэтажному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями в районе ул. Богдановича, заказчиком по которому выступает СООО "Тамбаз", может быть принято до конца января, сообщил сегодня во время прямой линии председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, передает корреспондент БЕЛТА.

К председателю Мингорисполкома обратились дольщики с просьбой о смене застройщика. Строительство объекта в границах ул. Богдановича - Амурской - Тургенева - Тиражной (четвертая очередь строительства) не ведется с мая 2017 года. Андрей Шорец обратил внимание, что смена застройщика предполагает доплату со стороны будущих жильцов.

"Я каждый день встречаюсь с потенциальными покупателями недвижимости, чтобы они зашли на этот объект. Если не получится, будем менять застройщика и выставлять вам определенные суммы, чтобы достроить дом с компенсацией затрат при продаже встроенно-пристроенных помещений. Думаю, до конца месяца решение будет принято", - отметил Андрей Шорец.

В настоящее время проводится проверка КГК. В случае смены застройщика назначается управляющий для продажи имеющегося у компании имущества.

Как сообщалось ранее, столичной финансовой милицией возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора совместного общества с ограниченной ответственностью. Установлено, что бывший гендиректор СООО "Тамбаз" использовал не по назначению денежные средства, привлеченные посредством выпуска и реализации жилищных облигаций для финансирования строительства двух жилых домов в границах улиц Богдановича - Амурской - Тургенева - Тиражной и улиц Богдановича - Корш-Саблина - Тургенева - перeулка Верхнего. Эти деньги были израсходованы на исполнение обязательств общества по строительству другого жилого дома, а также на оплату строительных материалов и строительно-монтажных работ на иных объектах, которыми занималось СООО "Тамбаз".

В результате фирма не исполнила обязательства по строительству профинансированных объектов, что повлекло причинение ущерба покупателям жилищных облигаций на сумму Br21,5 млн и существенного вреда государственным интересам в социальной сфере. Бывший генеральный директор задержан, уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями).

В настоящее время новое руководство СООО "Тамбаз" изыскивает средства на достройку этих жилых домов без привлечения дополнительного финансирования со стороны держателей жилищных облигаций, полностью исполнивших свои обязательства.-0-