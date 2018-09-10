Очередной этап акции "Спортсмены - за безопасность дорожного движения-2018" прошел в Гродно

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно состоялся четвертый этап республиканской акции "Спортсмены - за безопасность дорожного движения", во время которой проходит чемпионат по скоростному маневрированию на автомобилях, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Заезды были очень эффектными, давая зрителям возможность увидеть не только мастерство участников, но и определить лидеров.

В зависимости от подготовки участники делились на две зачетные группы: любители и спортсмены. У любителей лидерство захватил Андрей Либман ("Рено Клио RS"). На вторую позицию в этой группе вышел Александр Асташонок ("Субару Импреза WRX"), ему удалось оттеснить Сергея Атрохова ("БМВ Е30") на третью позицию.

Среди спортсменов победил Дмитрий Баркан. Второе место у его коллеги по команде Алексея Королева. Лидер чемпионата - Александр Цедрик - в этот раз оказался только третьим.

В командном зачете победу праздновала Havoline в составе Алексея Королева и Дмитрия Баркана. Второе место у Nakayama Team (Александр и Евгений Цедрики), а третье досталось команде Сool Racing (Виталий Рябцев и Андрей Либман).

Акция "Спортсмены - за безопасность дорожного движения-2018" проходит в 7 этапов, по результатам которых определится победитель чемпионата по скоростному маневрированию. Каждый этап состоит из трех предварительных серий заездов, полуфинала и финала. В полуфинал проходит четверо сильнейших по предварительным заездам. Затем полуфиналисты встречаются между собой в парных заездах, где победитель определяется после двух побед одного из соперников.

Финальный этап акции намечен на 30 сентября, и он поставит последнюю точку в споре спортсменов за звание сильнейшего. Победитель будет назван по сумме очков, набранных на всех этапах.

Следующий этап соревнований по скоростному маневрированию, который проводит редакция газеты "Автодайджест" в рамках республиканской акции "Спортсмены - за безопасность дорожного движения-2018", состоится 15 сентября в Гомеле.

Информационным партнером акции выступает Белорусское телеграфное агентство.-0-

Фото организаторов