Республиканский "Последний звонок" в Минске собрал более 10 тыс. выпускников

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умные, талантливые, красивые и устремленные в будущее - в Минске на республиканский "Последний звонок" собрались более 10 тыс. выпускников, передает корреспондент БЕЛТА.
Впервые в столице организован республиканский праздник "Последний звонок". На него приглашены выпускники 11-х классов Минска и учащиеся из регионов - по 100 лучших выпускников со всех областей. А из Минской области прибыли 600 ребят.
Перед "Минск-Ареной" образовался настоящий цветник: яркие платья и ленты выпускников, школьная форма советских времен и щегольские галстуки-бабочки. "Наш класс решил так выделиться, - объяснила ученица Лошницкой гимназии Борисовского района Катя Осиновая. - Сначала на своем последнем звонке красовались красными шляпками, а теперь и здесь". Целый класс - 25 человек - выделились не только внешне, почти все ребята - отличники и хорошисты.
"На мне школьная форма моей мамы, - призналась Карина Романовская из Вилейской СШ №1. - Последний звонок - это традиция, еще более яркая благодаря этому коричневому платью, белому переднику и бантикам. Чувствуется преемственность поколений, а прощание со школой становится таким трогательным".
После выступлений акробатов и танцоров, мини-концерта и интерактива на площадке МЧС главных героев праздника пригласили внутрь арены, где началась торжественная часть с награждением лучших выпускников страны этого учебного года.
/Будет дополнено/.-0-
Фото Андрея Покумейко
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3442 BYN
|2.341 BYN
|2.348 BYN
|USD
|2.0225 BYN
|2.017 BYN
|2.02 BYN
|RUB
|3.2331 BYN
|3.235 BYN
|3.235 BYN