Республиканский "Последний звонок" в Минске собрал более 10 тыс. выпускников

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умные, талантливые, красивые и устремленные в будущее - в Минске на республиканский "Последний звонок" собрались более 10 тыс. выпускников, передает корреспондент БЕЛТА.

"Последний звонок" в "Минск-Арене"

"Последний звонок" в "Минск-Арене". Дядя Ваня

Василий Жарко

Впервые в столице организован республиканский праздник "Последний звонок". На него приглашены выпускники 11-х классов Минска и учащиеся из регионов - по 100 лучших выпускников со всех областей. А из Минской области прибыли 600 ребят.

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"Последний звонок" в "Минск-Арене"

Перед "Минск-Ареной" образовался настоящий цветник: яркие платья и ленты выпускников, школьная форма советских времен и щегольские галстуки-бабочки. "Наш класс решил так выделиться, - объяснила ученица Лошницкой гимназии Борисовского района Катя Осиновая. - Сначала на своем последнем звонке красовались красными шляпками, а теперь и здесь". Целый класс - 25 человек - выделились не только внешне, почти все ребята - отличники и хорошисты.

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"На мне школьная форма моей мамы, - призналась Карина Романовская из Вилейской СШ №1. - Последний звонок - это традиция, еще более яркая благодаря этому коричневому платью, белому переднику и бантикам. Чувствуется преемственность поколений, а прощание со школой становится таким трогательным".

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После выступлений акробатов и танцоров, мини-концерта и интерактива на площадке МЧС главных героев праздника пригласили внутрь арены, где началась торжественная часть с награждением лучших выпускников страны этого учебного года.

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Последний звонок для выпускников прозвенел сегодня в школах Беларуси В Минске последний звонок прозвенел более чем для 10 тыс. одиннадцатиклассников. Торжественные мероприятия с 10.00 до 11.00 прошли во всех школах.

Фото Андрея Покумейко