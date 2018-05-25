Резиденты СЭЗ "Витебск" в I квартале увеличили экспорт товаров почти вдвое

25 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия-резиденты СЭЗ "Витебск" в первом квартале 2018 года увеличили экспорт товаров на 98,9%, темп роста экспорта услуг превысил 170% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Резиденты СЭЗ сотрудничают с партнерами из 44 стран, почти половина из которых входит в Европейский союз. Доля экспорта в страны ЕС составила 27% и увеличилась примерно на 2 процентных пункта, при этом удельный вес экспорта в страны СНГ сократился на 6,6 процентного пункта до 65%.

Впервые начаты поставки льняных изделий в Индию, упаковки для пищевых продуктов в Азербайджан и Исландию, энергетического кабеля в Словению, оптико-волоконного кабеля в Азербайджан. На новые перспективные рынки, в частности в Австралию, Иран, Канаду, Южную Корею, Швейцарию, Японию, поставлено продукции на $2,6 млн. В целом внешнеторговый оборот товарами превысил $223 млн, в том числе экспортировано продукции на $143,2 млн при положительном сальдо $63 млн.

По итогам первого квартала темп роста производства промышленной продукции составил почти 140%. Предприятия-резиденты привлекли в реализацию проектов $11,6 млн иностранных инвестиций, из них на долю прямых инвестиций на чистой основе приходится свыше 40%. За этот период создано почти 100 рабочих мест. Размер среднемесячной зарплаты в среднем по резидентам СЭЗ сложился на уровне Br800, в том числе по организациям без ведомственной подчиненности превысил Br963. Темп роста производительности труда достиг 137%. В бюджет уплачено около Br21 млн налогов и сборов, объем платежей увеличился почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Территория СЭЗ "Витебск" занимает свыше 2,4 тыс. га и состоит из 13 секторов, в том числе 7 в Витебске, 4 в Оршанском, а также по одному в Витебском и Поставском районах. Деятельность в качестве резидентов СЭЗ осуществляют 38 предприятий с участием инвесторов из 12 стран в таких сферах, как машиностроение, электроника, ветеринария, химическая, топливная, пищевая, легкая промышленности. Общая численность работающих на предприятиях-резидентах почти 11 тыс. человек.-0-