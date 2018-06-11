11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результаты кадастровой оценки земель общественно-деловой зоны утверждены в Минске. Соответствующее решение Мингорисполкома от 24 мая 2018 года №1732 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Документ вступает в силу после опубликования.

Как сообщалось, Национальное кадастровое агентство (НКА) Госкомимущества завершило работы по определению кадастровой стоимости земель и земельных участков по виду функционального использования земель "общественно-деловая зона". Ее результаты направлены на утверждение в исполкомы. Одновременно НКА определяет кадастровую стоимость земель по виду функционального использования "производственная зона".

Своевременное утверждение результатов кадастровой оценки земель и использование актуальных данных о кадастровой стоимости способствует грамотному управлению и повышению эффективности использования земельных ресурсов, позволяет использовать актуальную базу для платежей, зависящих от кадастровой стоимости, сравнивать инвестиционную привлекательность различных территорий.-0-