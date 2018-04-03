Роль молодежи в обеспечении безопасности жизнедеятельности обсудят на форуме в Дзержинском районе

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областной молодежный форум "БРСМ: время вперед!" состоится сегодня в спортивно-оздоровительном комплексе "Веста" (Дзержинский район), сообщили БЕЛТА в пресс-центре Минского областного комитета ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" (БРСМ).

Его участниками станут около 100 человек из актива Минской областной организации БРСМ: представители учащейся, студенческой, работающей, сельской молодежи из всех районов центрального региона.

Старт форуму даст посадка яблоневого дерева. В посадочную лунку, куда планируется высадить яблоню, будет заложена земля, привезенная каждым участником форума со своей малой родины.

Центральным событием мероприятия станет "Открытый диалог", на котором молодые люди обсудят роль молодежи в обеспечении безопасности жизнедеятельности. Разобраться в актуальной теме помогут руководители органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Минской области, представители органов исполнительной власти, депутаты Национального собрания Беларуси, Минского областного Совета депутатов, руководители крупнейших общественных объединений области и др.

Продолжит программу форума ознакомительная экскурсия по спортивно-оздоровительному комплексу, а завершит мероприятие товарищеский матч по волейболу.

В преддверии форума активисты БРСМ Дзержинского района устроили флешмоб "Время вперед!", выстроившись в форме импровизированных часов и стрелок, символизируя новые начинания молодых людей и реализацию возможностей, которые предоставляет самая массовая молодежная организация страны.-0-