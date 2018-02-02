Россияне для отдыха на 23 февраля предпочитают Минск другим городам СНГ

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск признан самым популярным среди городов СНГ для отдыха россиян на 23 февраля. Такой рейтинг составил ведущий российский сервис онлайн-бронирования жилья Tvil.ru, сообщает БЕЛТА.

Основываясь на данных запросов и бронирования жилья российскими туристами в праздничные выходные с 23 по 25 февраля, сервис вывел рейтинг самых популярных городов. В топ-5 после белорусской столицы также попали Астана (Казахстан), Баку (Азербайджан), Ереван (Армения) и Ташкент (Узбекистан).

Данные Tvil.ru по бронированию жилья в Минске на 23 февраля свидетельствуют, что в среднем гости планируют провести здесь 2,5 ночи и потратить на проживание 2 тыс. российских рублей в сутки.-0-