Рождественские ярмарки пройдут сегодня во всех районах Минска

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рождественские ярмарочные гулянья пройдут сегодня во всех районах Минска, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Главной праздничной площадкой станет общегородская ярмарка "Калядная зорка" у Дворца спорта, где будет представлен широкий ассортимент елочных украшений, игрушек, сувениров, подарочных наборов, продовольственных товаров. Здесь развернется самый большой в городе елочный базар, а вечером гостей ожидает танцевальный флешмоб с участниками шествия Дедов Морозов и Снегурочек и фейерверк.

Также минчан и гостей города приглашают на традиционную ярмарку "Калядны кiрмаш" на Октябрьской площади. Можно купить горячую выпечку, драники, блины с разными начинками, горячие и холодные закуски, ароматный глинтвейн, организована продажа сувениров с символикой 2018 года, подарков, художественных изделий и товаров народного творчества.

В районах праздничные гулянья в этот день развернутся на автостоянке у МКСРК "Чижовка-Арена" (ул.Ташкентская, 19, Заводской район, 10.00-17.00), у кинотеатра "Салют" (просп.Рокоссовского, 150а, Ленинский район, 10.00-16.00), на площадке по просп.Газеты "Правда", 40 (Московский район, 23-24 декабря, 10.00-17.00), на площади у культурно-спортивного центра Минского отделения БЖД (ул.Чкалова, 7, Октябрьский район, 10.00-16.00), на площадке по ул.Барамзиной, 10а (микрорайон Сокол, Октябрьский район, 10.00-16.00).

В Партизанском районе ярмарка будет организована по бульвару Тракторостроителей (23-24 декабря, 10.00-16.00), в Первомайском районе - по ул.Руссиянова, 1 (10.00-16.00), в Советском районе - у Минского Комаровского рынка (11.00-15.00), во Фрунзенском районе - у Ледового дворца спорта (11.00-16.00).-0-