Рождественский бал-маскарад в помощь больным детям пройдет в Минске 12 января

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодный благотворительный рождественский бал-маскарад пройдет в одном из торговых центров Минска 12 января, сообщили БЕЛТА организаторы.

Цель мероприятия - привлечь как можно больше людей к благотворительности, чтобы вручить подарки онкобольным детям и детям с особенностями развития, а также собрать средства на их лечение. Доход от каждого проданного билета пойдет на помощь тем, кто нуждается в поддержке. Гости вечера традиционно принесут игрушки, книги, развивающие игры, сладости и др.

Зрители увидят сказку "12 месяцев", в которой примут участие известные представители шоу-бизнеса, предприниматели, художники и фотографы. Кроме того, запланирована концертная программа с участием Галины Шишковой, Дмитрия Сайкова, Ирины Сапуновой, коллективов "Триумф-Арт", "Велея казачья".

Организаторами бала выступают благотворительные фонды "Прикосновение к жизни" и "Родник доброты".-0-