Русый вручил новогодние подарки воспитанникам детского дома семейного типа в Глубокском районе

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый вручил сегодня новогодние подарки воспитанникам детского семейного дома Татьяны и Григория Грабко во время республиканской благотворительной акции "Наши дети", сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Большая дружная семья, в которой воспитывается девять детей, проживает в деревне Петруново Глубокского района Витебской области. Ребята гордятся своими красивыми цветниками, урожайными грядками, теплицами, где, кроме прочего, выращивают дыни и арбузы, есть и подсобное хозяйство. Семья любит и умеет активно отдыхать. В выходные дни и во время каникул они все вместе разрабатывают маршруты и путешествуют, а также принимают активное участие в многочисленных социальных, семейных проектах в регионе.

Михаил Русый искренне поздравил всех воспитанников Татьяны и Григория с наступающим Новым годом, пожелав им здоровья, успехов и благополучия. В подарок семья получила сладкие сюрпризы, а также мотоблок с навесным оборудованием. Ребята в свою очередь порадовали гостей своими концертными номерами и душевной беседой.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети", которая проходит под патронатом Президента Беларуси, стартовала 11 декабря и продлится по 10 января. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, помогают им в решении существующих проблем, вручают детям подарки.-0-