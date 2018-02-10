Рыбная ярмарка развернется 10-11 февраля у Дворца спорта в Минске

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированная рыбная ярмарка развернется 10-11 февраля в центре Минска, сообщили БЕЛТА в ГУ "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома".
На площадке у Дворца спорта с 9.00 до 17.00 производители предложат свою продукцию. Так, рыбхозы Беларуси представят широкий ассортимент прудовой и озерно-речной рыбы, продукцию ее переработки по сниженным ценам.
На ярмарке можно выгодно приобрести свежего карпа, толстолобика, амура, карася, щуку, форель, осетра, а также копчено-вяленую рыбную продукцию, замороженные полуфабрикаты. Такие мероприятия неизменно привлекают большое количество покупателей.-0-
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