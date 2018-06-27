27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рыболовный фестиваль пройдет 30 июня в Смолевичском районе, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) Юрий Шумский.
"На 30 июня запланировано проведение рыболовного фестиваля в Минской области. Фестиваль пройдет на Петровичском водохранилище (Смолевичский район). Организатор - РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов". Во время фестиваля состоятся соревнования по лову рыбы фидером и летней поплавочной удочкой. Одновременно запланировано проведение соревнований по лову рыбы среди юниоров. Также рыболовы-спортсмены планируют организовать мастер-класс по лову рыбы", - сказал Юрий Шумский.
Бесплатно принять участие в рыболовных фестивалях БООР могут все желающие. При проведении фестиваля участников не ограничивают каким-либо одним способом лова рыбы. "Мы эти фестивали проводим не для спортсменов, а для любителей. Конечно, есть соревновательный процесс, но в первую очередь это активный отдых - с семьями, детьми", - отметил председатель БООР.
Фестиваль посвящен празднованию Всемирного дня рыболовства (27 июня).
*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-
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