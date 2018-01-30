Самый сильный ветер сегодня был в Ошмянах и Слуцке

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый сильный ветер в Беларуси сегодня был зафиксирован в Ошмянах и Слуцке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Порывы достигали 21 м/с. В целом скорость ветра по республике составляла от 15 до 18 м/с. "Ветер в Беларусь принес циклон со стороны Балтийского моря. До этого его последствия могли ощущать жители Латвии, Литвы и Польши. Непогода распространилась практически на всю территорию страны. Такие условия сохранятся ночью и утром, затем циклон сместится в сторону России, погода нормализуется", - рассказали дежурные синоптики.

Всего выделяется четыре уровня опасности погодных явлений, которые обозначаются зеленым, желтым, оранжевым и красным цветами. Ветер до 25 м/сек относится к оранжевому уровню. "Ветер в Беларуси бывает и сильнее, максимум, который мы фиксировали во время летнего урагана, - более 30 м/сек. Оттепельная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега усиливает дискомфорт от нахождения на открытом воздухе", - отметили специалисты.

Сегодня многие белорусы жаловались, что сильный ветер сбивает с ног, особенно сложно было передвигаться пешком детям и пожилым. В интернете появился видеоролик о том, как в Минске в районе ул. Городской Вал "танцевали" уличные фонари.

Сообщений о ЧП пока не поступало, по данным электронного табло Национального аэропорта Минск, самолеты прилетают и вылетают по расписанию.

МЧС напоминает, что во время сильного ветра необходимо держатся подальше от строений, высоких столбов, деревьев, электропроводов, найти укрытие (в подъезде, магазине, кинотеатре, метро, подземном переходе, под мостом), плотно закрыть окна и двери в доме, убрать вещи с балконов и подоконников, отогнать личный автотранспорт от деревьев и ветхих строений, в сельском доме погасить огонь в печи.-0-