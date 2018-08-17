Санэпидслужба назвала очаги обитания иксодовых клещей в Минске

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наиболее неблагоприятная ситуация по численности иксодовых клещей отмечается в шести зеленых зонах Минска, сообщила сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территории столицы заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Светлана Ермак, передает корреспондент БЕЛТА.

В списке значатся лесные массивы у Цнянского водохранилища в районе Цны, МКАД и ул. Мирошниченко (2 экземпляра на кв.км), Степянский и Слепянский лесные массивы (5-5,5), лес в Дражне (до 9), лесопарки по ул. Копиевича- Огинского (до 1,5) и по ул. Никифорова-Руссиянова.

Специалисты санэпидслужбы Минска за семь месяцев текущего года провели 450 энтомологических обследований парков, скверов, детских летних оздоровительных учреждений, пригородных зон массового отдыха. "Благоприятные погодные условия способствовали размножению иксодовых клещей. Всего обследовано 130 городских территорий, на 17 показатели численности были выше допустимых. В настоящее время таких шесть лесопарков. Здесь ежегодно регистрируются клещи", - отметила Светлана Ермак.

Число обращений в организации здравоохранения за медпомощью из-за присасывания клещей с начала года выросло на 8%. В 14% случаев пациенты были укушены на территории Минска.

Санэпидслужба рекомендует при планировании отдыха на природе не забывать про меры личной профилактики: максимально закрытая одежда, применение репеллентов, само- и взаимоосмотр. При укусе клеща необходимо как можно быстрее обратиться к врачу для профилактического лечения, которое назначается в первые 72 часа.-0-