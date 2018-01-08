Санслужба Минской области в 2017 году выявила нарушения в содержании более 25% проверенных объектов

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санэпидслужба Минской области по результатам надзора за санитарным содержанием территорий населенных мест и объектов центрального региона в 2017 году выявляла нарушения более чем на четверти из них. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Так, по результатам проведенных надзорных мероприятий нарушения требований законодательства в части содержания территорий (замусоренность и несвоевременный вывоз отходов, неупорядоченное складирование стройматериалов и металлолома, неудовлетворительное санитарное содержание площадок для сбора твердых коммунальных отходов, наличие несанкционированных свалок, несвоевременное проведение противогололедных мероприятий и др.) установлены в 27,2% случаев. Чаще всего нарушения выявлялись в сельхозорганизациях, на гражданских кладбищах, предприятиях, дворовых территориях, полосах отвода автодорог и др.

За выявленные нарушения в санитарном содержании территорий оштрафовано 1 478 должностных лиц на сумму свыше Br131 тыс., субъектам хозяйствования направлено 9 667 предписаний/рекомендаций для принятия мер.

Работа по контролю за наведением порядка на земле и благоустройством населенных пунктов продолжается.-0-