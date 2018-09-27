Сельхозярмарки пройдут 29-30 сентября у Дворца спорта и "Чижовка-Арены" в Минске

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две большие сельскохозяйственные ярмарки развернутся в Минске 29-30 сентября, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

У Дворца спорта пройдет ярмарка с участием предприятий-производителей, фермерских и рыбоводных хозяйств, организаций потребительской кооперации, торговли и общественного питания Минска и разных областей.

Возле комплекса "Чижовка-Арена" фирменную продукцию представят предприятия Могилевской области - Могилевский мясокомбинат, "Бабушкина крынка", "Могилевхлебопродукт", "Домочай", "Рассвет", "Александрийское-Бел", рыбоводные и крестьянско-фермерские хозяйства, организации потребительской кооперации. Время работы площадок - с 9.00 до 16.00.

На ярмарках можно купить свежие плоды и овощи урожая 2018 года, консервированную, молочную продукцию, мясо, колбасные изделия, рыбу, мед и др. Покупки участникам Великой Отечественной войны, инвалидам I группы, гражданам старше 80 лет доставят домой бесплатно. Помощь в погрузке окажут активисты БРСМ.

Сельскохозяйственные ярмарки пройдут также в районах Минска: Заводском с 10.00 до 16.00 (ул. Герасименко, 51, стоянка ФОК "Мандарин"), Ленинском с 9.00 до 16.00 (ул. Гашкевича, 3-2), Первомайском с 9.00 до 17.00 (ул. Руссиянова, 1) районах - два выходных дня; Московском с 9.00 до 17.00 (ул. Есенина, 12), Октябрьском с 10.00 до 16.00 (ул. Барамзиной, 10а), Партизанском с 9.00 до 16.00 (бульвар Тракторостроителей), Советском с 9.00 до 16.00 (парк Дружбы народов), Фрунзенском с 9.00 до 16.00 (Ледовый дворец спорта), Центральном с 9.00 до 19.00 (ул. Каховская, 31, кинотеатр "Киев") районах - только 29 сентября.-0-