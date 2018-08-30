Семь арт-лавочек появятся в минском сквере им. Казея в день рождения белорусской пионерии

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь арт-лавочек появятся в столичном сквере Марата Казея в день рождения Белорусской республиканской пионерской организации, который отмечается 13 сентября, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета ОО "БРПО" Александра Гончарова.

"У нас проходит традиционная республиканская трудовая акция по сбору вторсырья "Наш пионерский труд тебе, Отчизна!". Собранные средства аккумулируются и направляются на благоустройство сквера Марата Казея. На этот раз мы решили сделать Минску необычный подарок - семь арт-лавочек. Сейчас ребята в каждой из областей и Минске разрабатывают эскизы, чтобы разукрасить свою лавочку с учетом особенностей их региона. Уже 13 сентября семь таких арт-объектов появятся в столице", - рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, свой день рождения пионерская организация планирует отпраздновать ярко и насыщенно. "В этот день в Минск приедут более сотни октябрят со всей Беларуси - это участники интеллектуально-творческой игры "Пароль-октябренок: территория особого назначения!". На протяжении всего учебного года они выполняли различные задания вместе с газетой "Зорька", а творческие отчеты о прохождении каждого этапа направляли через группу "ВКонтакте". "В итоге у нас 4 победителя: третье место разделили 2 участника. Они получат ценные призы, а все остальные ребята - дипломы участников проекта. Затем в торжественной обстановке ветераны войны и пионерского движения, председатели областных советов повяжут октябрятам галстуки. Завершит праздничный день игровая программа, организованная на детской железной дороге имени Константина Заслонова", - отметила председатель ЦС БРПО.

Белорусская республиканская пионерская организация - самая массовая детская организация страны. Она объединяет в своих рядах более 650 тыс. членов.-0-