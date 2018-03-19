Семь крупных региональных ярмарок пройдут весной в Минской области

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены сроки и места проведения семи крупных весенних региональных ярмарок, которые пройдут в городах Минской области весной текущего года, сообщили корреспонденту БЕЛТА Миноблисполкоме.

Первая из этих ярмарок состоится в Слуцке 24 марта с участием организаций Клецкого, Копыльского, Любанского, Несвижского, Слуцкого, Солигорского, Стародорожского, Столбцовского и Узденского районов. В дальнейшем региональные ярмарки пройдут в Молодечно (14 апреля), Вилейке, Солигорске и Жодино (21 апреля), в Борисове (28 апреля), в Несвиже (29 апреля).

Жители центрального региона смогут приобрести на ярмарках сельскохозяйственную продукцию, продукцию мясопереработки, кулинарные и кондитерские изделия, промышленные товары, удобрения, семена, посадочный материал, cельскохозяйственный инвентарь, изделия мастеров народного творчества. Свои товары на региональных ярмарках представят предприятия-производители мясо-молочной отрасли, сельхозпредприятия, фермерские хозяйства, организации потребкооперации, лесохозяйственные учреждения, индивидуальные предприниматели, организации промышленности, торговли, общественного питания всех форм собственности, бытового обслуживания, мастера народных промыслов.

Ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пожилым гражданам и одиноким инвалидам I и II групп будет оказана помощь в доставке плодоовощной продукции на дом. Во время проведения ярмарок запланированы культурно-массовые мероприятия с привлечением творческих коллективов.

Также в Минской области с 24 марта по 6 мая по выходным дням в соответствии с утвержденным графиком пройдут весенние районные ярмарки.-0-