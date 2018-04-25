Семейный велофестиваль проведут в мае в Бресте

25 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 12 мая состоится семейный велофестиваль "Без мотора", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе информационно-просветительского учреждения "За вело Брест".

Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться. Сбор велосипедистов запланирован на парковке возле Брестской крепости. Оттуда колонна в сопровождении ГАИ направится на улицу Зубачева, Варшавское шоссе, улицу Октябрьской революции и финиширует на Гребном канале. На этой площадке пройдут основные мероприятия.

Желающие смогут поучаствовать в любительском марафоне, эстафете, преодолеть велолабиринты, посоревноваться в знании ПДД. Запланированы мастер-классы по тюнингу и ремонту велосипеда, езде в экстремальных условиях, совершению велопутешествий. Будет предложено пройти бесплатную диагностику двухколесного транспорта. Дополнят программу показательные выступления сотрудников МЧС, соревнования по петанку. Вечером состоится двухчасовой концерт популярных белорусских групп. Завершится мероприятие розыгрышем главного приза фестиваля.

В Бресте подобный велофест состоится во второй раз. В прошлом году в нем приняли участие около 1,5 тыс. велосипедистов. Организаторы рассчитывают, что к нынешнему мероприятию присоединится еще больше любителей двухколесного транспорта. "Мы хотим показать, что велосипед можно использовать для ежедневного передвижения по городу. Это не только положительно скажется на экологии, но и сделает человека приверженцем здорового образа жизни. В Бресте насчитывается примерно 5 тыс. велосипедистов. Согласно официальному опросу пересесть на такой транспорт хотели бы 26 тыс. брестчан. Наша главная задача совместно с местными властями - улучшать велосипедную инфраструктуру города", - отметили в пресс-службе "За вело Брест".

Организаторами семейного велофестиваля "Без мотора" являются Брестский горисполком и информационно-просветительское учреждение "За вело Брест".-0-