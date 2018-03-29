29 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Семилетний Егор Гринько из Гомеля стал чемпионом США по шахматам в своей возрастной категории, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гомельского облисполкома.

На Национальном юношеском шахматном конгрессе (Национальный чемпионат), который прошел в марте, Егор Гринько занял первое место, набрав 4,5 из 5 баллов и обыграв 22 участников в своей возрастной категории.

"Интересоваться шахматами Егор стал в пять лет во многом благодаря своей маме Татьяне Александровне. Ребенка отдали в Гомельскую специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва №3 по шахматам. Под руководством тренера-преподавателя Марины Терешковой Егор одерживал победы на различных соревнованиях", - рассказали в управлении спорта и туризма.

В августе 2017 года семья переехала в США (в штат Калифорния): отца Егора перевели в другое подразделение белорусской IТ-компании. Мальчик продолжил заниматься шахматами самостоятельно, решая не менее 30 задач в день. Затем первый тренер посоветовала Егору пройти онлайн-курс российского тренера по шахматам. За полгода юный шахматист улучшил результат и поучаствовал в 12 турнирах. "В Калифорнии очень развит шахматный спорт, существует и большая конкуренция. Каждые выходные проходят 2-4 детских турнира в разных городах штата. Национальные чемпионаты проводят 2 раза в год", - отметили в управлении.

Победе на Национальном чемпионате Америки предшествовали и другие достижения - в местных соревнованиях по шахматам, проходивших в городах Купертино, Фримонт и Сан-Рамон, Егор занял три первых и второе место. -0-

Фото из архива семьи Гринько