Серия образовательных мероприятий для взрослых пройдет в Витебской области в марте

4 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Серия образовательных мероприятий проекта "Учиться, чтобы действовать" пройдет в Витебске и некоторых городах области в марте, сообщила БЕЛТА менеджер Регионального ресурсного центра по развитию дополнительного образования взрослых в Витебске Евгения Почепко.

Партнеры стартап-школы проведут лектории в Витебском государственном технологическом университете. Специалисты из компании "Тиайти" 13 марта расскажут, как продвинуть сайт в поиске. Затем 20 марта директор машиностроительной компании "Витебские подъемники" Андрей Сидоров вместе с молодежью порассуждает на тему: "Частные инвестиции в производство: бояться или пробовать?". А 27 марта предприниматель, ментор, бизнес-консультант Ольга Холодович поделится секретами современных бизнес-процессов.

Продолжаются бесплатные семинары по предпринимательству для тех, кто хочет или уже готовится начать свое дело, по проекту "Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь". Очередные встречи запланированы 5 марта в Лепеле, 6 марта - в Глубоком.

В течение марта филиал БГТУ "Витебский государственный технологический колледж" на базе фотостудии по ул. Гагарина, 41а проведет курсы художественной фотографии.

Весь месяц будет работать English Club образовательного центра ИМКА. Занятия будут проходить на базе регионального ресурсного центра по развитию дополнительного образования взрослых по ул. Октябрьская, 12. Кроме того, в витебской областной научно-технической библиотеке 15 марта состоится встреча с волонтерами-носителями английского языка для желающих развивать разговорные навыки на иностранном. А 24 марта здесь же пройдет очередной лекторий проекта "Наука вне себя" на тему "Искусственный интеллект: вчера, сегодня, завтра".

Все заинтересованные в получении навыков тайм-менеджмента, а также создании сообщества для совместного решения вопросов, оказания помощи, общения и отдыха приглашаются 19 марта в "Родительское кафе - кухню психического здоровья" в Витебском клубном доме на ул. Комсомольская, 32. На этой же площадке 28 марта состоится встреча "Особенности протекания и фармакологический подход в лечении психических заболеваний, поддержание ремиссии в домашних условиях".

И планируется еще ряд платных курсов в витебской областной научно-технической библиотеке от ОДО "Витебский бизнес-центр" совместно с РУП "Белорусский научно-исследовательский институт транспорта "Транстехника". Они организуют 6 марта курс для работников, ответственных за выпуск на линию технически исправных транспортных средств, а с 12 по 16 марта - курсы повышения квалификации для руководителей и специалистов энергетических служб "Управление энергетическим хозяйством предприятия".

Проект "Учиться, чтобы действовать" реализуется представительством зарегистрированного общества Deutscher Volkshochschul- Verband e.V. (Федеративная Республика Германия) в Республике Беларусь в сотрудничестве с Ассоциацией дополнительного образования и просвещения и Народным университетом города Кам (Германия). Проект финансируется Европейским союзом и софинансируется DVV International.-0-