Сеть станций с антивандальными велосипедами появится в Бресте к 1000-летию города

15 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте к тысячелетию города внедрят систему совместного использования велосипедов (велошеринг), сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель группы транспортной мобильности проекта "СимбиоСити" при Брестском горисполкоме Сергей Талатай.

Проект развивают горисполком, Госавтоинспекция, велоактивисты и группа компаний "СТиМ". Он предусматривает создание разветвленной сети станций с антивандальными велосипедами. Оплата за пользование экологически чистым видом транспорта будет производиться с помощью специальной программы.

На первоначальном этапе в Бресте будет установлено до десяти шеринговых станций. Наиболее крупные из них разместятся на туристическом кольце. Первый пункт велопроката будет рядом с железнодорожным и автобусным вокзалами. Оттуда маршрут проляжет вдоль популярной улицы Советская - по улицам Орджоникидзе, Комсомольская, 17-го сентября - к проспекту Машерова. Большие станции предусмотрены в районе памятника 1000-летию, ЦУМа, гостиницы "Интурист", возле Брестской крепости, еще одна запланирована в обратном направлении - по улице К.Маркса.

Между собой станции проката свяжет сеть велодорожек. Частично они будут пролегать по тротуарам, а также находиться в границах проезжей части. Так, экспериментальная разметка, отделяющая полосу для движения велосипедистов, уже нанесена на улице 17-го сентября. Весной аналогичные велодорожки появятся на улицах Орджоникидзе, Комсомольская, К.Маркса.

По словам Сергея Талатая, велошеринг будет удобен и для гостей Бреста, и для местных жителей. "Мы стремимся сделать наш город современным, удобным. Проект призван повысить привлекательность Бреста для иностранных туристов. Параллельно он направлен на ежедневное использование горожанами велосипедного транспорта как альтернативы автомобилю. Это один из элементов заботы об окружающей среде, борьбы с автомобильными пробками", - пояснил эксперт.

Ожидается, что велошеринг заработает в Бресте к лету 2019 года.-0-