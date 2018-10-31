Сетевую воду в Советском и Первомайском районах Минска окрасят в светло-зеленый цвет

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сетевую воду в зоне теплоснабжения котельной "Кедышко" (Советский и Первомайский районы Минска) окрасят в светло-зеленый цвет. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

Специальный краситель (флуоресцеин) будут вводить в сетевую воду трубопроводов тепловых сетей с 12 ноября текущего года по апрель 2019-го. Это позволит оперативно выявлять утечки теплоносителя, нецелевое использование теплоносителя, а также неплотности водоподогревателей. Применяемый краситель не представляет опасности для организма человека.

При обнаружении утечек сетевой воды либо при окрашивании горячей воды, а также при выявлении луж с характерным светло-зеленым цветом специалисты просят информировать диспетчерскую службу филиала "Минские тепловые сети" по телефонам 218-27-52; 298-27-27; 298-27-37.

В зону ввода флуоресцеина попадают потребители по ул. Кедышко 3-33а, 49, 26-28; ул. Толбухина 10-18,17-23; ул. Волгоградская 9-69,12-86; Логойский тракт; ул. Я.Коласа 38-42, 44-52, 39-73; ул. Кнорина; пер. Калинина 9, 4-16; ул. К.Чорного 21-35; ул. Новгородская 3-13, 6а; ул. Черняховского 1, 3, 3а; пер. Чайковского 3; пр-д Чайковского 4, 6; ул. Чайковского 7, 41, 73а,в; ул. Суворова 18; ул. Олешева 1, 3, 5, 10, 12, 14; ул. Лукьяновича 2, 3, 4, 10, 12; ул. Восточная 22-74, 41, 181, 183, 190, 178, 170, 168, 169, 127-133, 107, 165, 184-188; ул. Мележа 1-3, 4, 4а, 5; ул. Белинского 2-18, 3-23, 54; 1-й Арктический пер. 5; ул. Ломоносова 3, 5, 4-12; ул. Некрасова 3-9, 4-12; пер. Ломоносова 3, 5; ул. Севастопольская 2, 2а, 54, 56, 108, 121; ул. Калинина 18-22, 30а, 30б; ул. Топографическая 3, 5, 7, 9, 13; ул. Крамского 14; ул. Чернышевского 10а; ул. Калиновского; ул. Кутузова; ул. Славинского; ул. Седых 4-68; ул. Карбышева; ул. Тикоцкого; пр. Независимости 117,117а, 119, 123-157, 165; ул. Филимонова 69; ул. Беды 2, 4к.1, 4а, 36, 38, 40, 45; ул. Сурганова 36-50; ул. Широкая; ул. Полиграфическая 2-6, 16, 18, 29, 31; 1-й Полиграфический пер. 4, 6, 6а; ул. Кольцова; ул. Гамарника; 4-й Полиграфический пер. 10-18; ул. Мирошниченко; ул. Галло 148; Минский район, д. Боровая 2, 3, 6; 4-й пер. Кольцова 6, 51, 53; ул. Литературная 22.-0-