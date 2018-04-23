СЭЗ "Брест" и "Гомель" улучшат условия для размещения предприятий с итальянским капиталом

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В свободных экономических зонах "Брест" и "Гомель" будут улучшены условия для размещения предприятий с итальянским капиталом. Это предусмотрено меморандумом о сотрудничестве между свободными экономическими зонами и ассоциацией итальянских предпринимателей в Беларуси (Confindustria Belarus), который планируется подписать сегодня на втором итало-белорусском форуме по зеленой экономике, сообщил журналистам коммерческий советник, заместитель Чрезвычайного и Полномочного Посла Италии в Беларуси Паоло Тонини, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эти договоры предусматривают упрощение условий регистрации, организации бизнес-предприятий на территории данных свободных экономических зон. Они способствуют более успешному развитию бизнеса, - пояснил Паоло Тонини. - Потенциал экономического сотрудничества Беларуси и Италии используется эффективно. Этому способствует в том числе выгодное географическое положение Беларуси в центре Европы, а также участие страны в ЕАЭС".

Как пояснил начальник управления внешнеэкономических связей и экономического развития администрации СЭЗ "Брест" Алексей Лачимов, договоренности с Италией по развитию промышленного округа в СЭЗ уже существуют. "Надеемся, что меморандум о сотрудничестве, который сегодня планируется подписать, благоприятно повлияет на привлечение инвестиций в СЭЗ. Документ будет подписан с целью развития итальянского направления на нашей инвестиционной площадке, - сказал он. - У нас для итальянских инвесторов выделено около 26 га земли со всей необходимой инфраструктурой. Ждем дальнейшего инвестирования в том числе в сфере фармацевтики, производства автокомпонентов и т.д. Сегодня работают уже три предприятия с итальянским капиталом".

В ходе второго итало-белорусского форума по зеленой экономике ожидается также подписание контрактов между итальянскими и белорусскими предприятиями. Среди приглашенных - основные белорусские правительственные учреждения, специализированные ассоциации и представительства совместных итало-белорусских предприятий. Мероприятие проводится для продвижения передовых достижений итальянской промышленности в области зеленой экономики с особым акцентом на управление отходами, возобновляемые источники (солнечные и ветряные электростанции), энергоэффективность в гражданском и промышленном строительстве, сельское хозяйство, "умные города". Мероприятие направлено на углубление и расширение двустороннего экономического сотрудничества между итальянскими и белорусскими предприятиями. Форум организован посольством Италии в Беларуси при сотрудничестве с Confindustria Belarus и Белорусской торгово-промышленной палатой.-0-