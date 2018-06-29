СЭЗ "Витебск" и индийский бизнес-союз будут развивать инвестиционное сотрудничество

29 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Администрация СЭЗ "Витебск" и индийский Союз организаций по содействию торговле и промышленности будут развивать взаимодействие в инвестиционной и информационной сферах, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель администрации СЭЗ Юлия Миколайчик.

Это предусматривает соглашение о сотрудничестве, подписанное в ходе недавнего визита делегации индийского бизнес-союза в Беларусь. Документ создает базу для налаживания информационного обмена, содействия развитию сотрудничества между предприятиями, продвижению бизнесов двух стран на новые рынки. Кроме того, председателю союза организаций Прияншу Джха вручена доверенность на представление интересов СЭЗ "Витебск" в зарубежных странах. Такой инвестиционный инструмент администрация витебской СЭЗ начала использовать в 2018 году, и он уже демонстрирует свою эффективность.

Состоявшийся визит стал первым посещением СЭЗ "Витебск" представителями индийского бизнеса. Достигнутые в ходе переговоров договоренности и подписанные документы будут способствовать активизации взаимных контактов и создадут надежную основу для реализации совместных проектов, в частности, в фармацевтической сфере и машиностроении. Гости из Индии высоко оценили инвестиционный потенциал витебского региона и выразили желание посетить международную бизнес-конференцию "Инновации - путь к успешной интеграции", организуемой в областном центре в июле 2018 года с участием администрации СЭЗ "Витебск", добавила Юлия Миколайчик.

СЭЗ "Витебск" образована в 1999 году, занимает территорию свыше 2,4 тыс. га и состоит из 13 секторов, в том числе 7 в Витебске, 4 в Оршанском, а также по одному в Витебском и Поставском районах. Резидентами СЭЗ зарегистрированы 39 предприятий с участием инвесторов из 12 стран, которые осуществляют деятельность по 25 производственным направлениям (машиностроение, электроника, ветеринария, химическая, топливная, пищевая, легкая промышленности и др.). Общая численность работающих на предприятиях-резидентах почти 11 тыс. человек.-0-