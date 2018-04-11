Шерстнев: овцеводство - перспективное направление развития фермерства в Витебской области

11 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Овцеводство и мясное скотоводство - перспективные направления развития фермерства в Витебской области. Это отметил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев сегодня на семинаре-совещании по актуальным вопросам развития АПК региона, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас есть все предпосылки для развития такого направления, как фермерское хозяйство. Главой государства, правительством принят ряд нормативных документов по развитию предпринимательства, в том числе и сельского. Есть возможность получить льготный кредит на эти цели, компенсацию процентов по кредитам из бюджета, приобрести технику и оборудование в лизинг. Перспективными направлениями развития фермерских хозяйств, с учетом завершения модернизации Витебского мехового комбината и развития цеха детского питания на Оршанском мясокомбинате, могут стать овцеводство и мясное скотоводство", - считает руководитель области.

В настоящее время агропромышленный комплекс Витебской области - это 255 сельскохозяйственных организаций, 386 фермерских хозяйств, 45 перерабатывающих, 9 обслуживающих и 22 организации мелиорации. АПК располагает своей торговой сетью: действует 256 фирменных магазинов концерна "Мясо-молочные продукты" (в том числе крупная сеть "Витебские продукты").-0-

Каждый пятый рубль экспортной выручки Витебской области формируют организации АПК Акцентируя внимание на состоянии дел в сельскохозяйственном производстве области, губернатор отметил, что в модернизацию перерабатывающих предприятий за последние годы вложено около $2 млн инвестиций.