Шесть районов Брестской области завершили уборку зерновых

15 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области 6 из 16 районов завершили уборку зерновых и зернобобовых культур (без учета гречихи, проса и кукурузы), сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Рудь.

По информации на 15 августа, в регионе убрано 99,2% площадей зерновых. Жатву завершили хозяйства Березовского, Дрогичинского, Ивановского, Каменецкого, Пружанского и Столинского районов. Ожидается, что сегодня к ним присоединятся аграрии Ивацевичского и Кобринского районов. Оставшимся сельхозпредприятиям при благоприятных погодных условиях на окончание работ потребуется около трех дней.

Всего в Брестской области намолочено 917 тыс. т зерна при средней урожайности 29,1 ц/га. В частности, Барановичский район преодолел стотысячный рубеж, здесь уже собрали более 117 тыс. т хлеба. Также в тройку лидеров входят Пинский (78,7 тыс. т) и Пружанский (77,3 тыс. т) районы.

Барановичский район демонстрирует лучшие показатели и по урожайности - 34 ц/га. Немного в этом ему уступают Столинский (33,1 ц/га) и Брестский (33 ц/га) районы.

Отдельные хозяйства уже приступили к уборке гречихи, проса и ярового рапса, преимущественно в южной части области. "Параллельно ведется заготовка кормов, сев крестоцветных культур. Озимый рапс посеян на 56% площадей, хотя в прошлом году на эту дату мы только начинали работы. Также посеяли пятую часть площадей, отведенных под сурепицу", - отметил Виталий Рудь.-0-