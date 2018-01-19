Шесть земельных участков продано на первом аукционе в Минской области в 2018 году

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть земельных участков было продано в собственность граждан Беларуси во время состоявшегося сегодня повторного аукциона по их продаже в Минском районе. Такая информация размещена на сайте областного центра инвестиций и приватизации, сообщает БЕЛТА.

На аукцион было выставлено 55 лотов. Это те участки, которые на предыдущих торгах не нашли своих хозяев. В итоге торги не прошли ни по одному лоту. По одному заявлению было подано на шесть участков, которые были проданы заявителям по начальной цене, увеличенной на 5%. Так, по итогам аукциона обрели хозяев участки в д. Птичь (площадь 14 соток; реализован за Br29 400), в д. Нелидовичи (13,5 сотки; Br24 150), агрогородке Семково (10,4 сотки; Br23 100) и (9,7 сотки; Br22 050), в д. Кирши (11,7 сотки; Br13 404) и д. Бахметовка (14,5 сотки; Br3 885).

Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации. Ближайший аукцион, на который будет выставлено 14 лотов, состоится 26 января. Заявление на участие в торгах можно подать по 22 января включительно.-0-