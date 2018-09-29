Шествие "Шлях да хлеба" откроет областные "Дажынкi" в Мяделе

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тружеников села Минского региона сегодня чествуют в Мяделе, который стал местом проведения областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2018", сообщает БЕЛТА.

С самого утра на улицах Набережной, Школьной, 17 Сентября, площадях Шаранговича и Ленина бурлит ярмарочная жизнь: гудят торговые ряды, развернулся Город мастеров, производители представляют-нахваливают и продают свою промышленную и сельхозпродукцию. На двух сценических площадках - площади Шаранговича и ул. Набережной - состоятся выступления любительских коллективов и исполнителей региона, в том числе детских и молодежных.

Большим подарком Мяделю к празднику станет торжественное открытие отдела ЗАГС местного райисполкома. К этому моменту в столицу региональных "Дажынак" уже съедутся почетные гости. А делегации районов соберутся в яркую колонну с караваями и снопами пшеницы, чтобы праздничным шествием пройти "Шлях да хлеба" - по ул. Юбилейная - 17 Сентября - пл. Шаранговича - ул. Советская - до амфитеатра на площади Ленина. Именно он станет главной площадкой торжеств. Здесь после вручения символического областного каравая главе столичного региона Анатолию Исаченко будут чествовать героев жатвы.

До самого вечера зрителей в амфитеатре будут радовать любительские коллективы и профессиональные исполнители, состоится концерт артистов Молодежного театра эстрады "Все хорошо, а будет еще лучше", программу которых завершит фейерверк над озером Мястро в 21.00.

Гуляя по торговым рядам и концертным площадкам, гости праздника смогут попасть и на выставки. Фотопроект "З гісторыі "Дажынак" на Мiншчыне" представит на мольбертах под открытым небом на пл. Ленина около 30 фотографий хроники проведения фестивалей-ярмарок с 1998 по 2017 год. Уникальность каждого района и цельность области в виде этно-брендов (работ 50 мастеров) предстанут на выставке "Маёй зямлі куточак дарагі".

Будут работать тематические площадки. На молодежной (набережная возле детской площадки) состоится финал областного конкурса "Властелин села". Площадка "Ветеранские подворья" удивит сельхозпродукцией, выращенной ветеранами и пенсионерами на своих приусадебных участках, в основном Мядельского, Вилейского, Воложинского и Молодечненского районов. Также пройдет дегустация блюд белорусской кухни. Для самых непоседливых организаторы подготовили квест по скульптурам из соломы, которые расставлены в Мядельском районе. -0-